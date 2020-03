5 причин посетить Queen Rock and Symphonic Show

В апреле в столице покажут британское шоу "Queen Rock and Symphonic Show“.

10 апреля в Киеве впервые покажут “Queen Rock and Symphonic Show“ - британское шоу, которое претендует на звание одного из лучших спектаклей мира, представляющих музыкальное наследие Queen.

Этот концерт в корне отличается от всех представлений, созданных по мотивам творчества Queen, и на это есть 5 объективных причин.

Причина №1: в создании шоу участвовал Брайан Мэй

Все поклонники творчества Queen знают, кто такой Брайан Мэй. Его вклад в создание песен культового коллектива бесценен, Мэй бессменный гитарист группы и автор более 60 хитов, среди которых “We Will Rock You“, “Mother Love“, (совместно с Меркьюри), “Keep Yourself Alive“, “Too Much Love Will Kill You“, “The Show Must Go On“ и многие другие. Именно на объявление Брайана Мэя о поиске ударника в 1984 откликнулся студент стоматологического факультета Роджер Тейлор (впоследствии - барабанщик Queen), а чуть позже к ним присоединился и Фаррух Булсара, взявший себе творческий псевдоним Фредди Меркьюри.

В 2002 году Брайан Мэй и Роджер Тейлор создали знаменитый мюзикл “We Will Rock You“, вокалисты которого теперь участники “Queen Rock and Symphonic Show“. Мэй лично участвовал в кастингах и отобрал лучших. Именно они выйдут на сцену в Киеве, чтобы представить главные хиты Queen.

Queen Rock and Symphonic Show пресс-служба

Причина №2: уникальный состав

Концерт “Queen Rock and Symphonic Show“ — не просто трибьют имени Queen. Это полноценное симфоническое рок-шоу, участие в котором принимают лучшие музыканты. Кроме вокалистов из знаменитого мюзикла, авторства Брайана Мэя и Роджера Тейлора, на сцену выйдут: рок-группа из пяти человек и Национальный симфонический оркестр Украины. Только представьте: живой вокал, полный оркестр, роковое звучание гитар и ударных и зал, который в унисон поет любимые песни. Именно так будут переданы магия и величие Queen.

Queen Rock and Symphonic Show пресс-служба

Причина №3: только хиты

Во время шоу в рок-симфонической аранжировке можно будет услышать главные хиты Queen. “Innuendo“, “Bohemian Rhapsody“, “We Are The Champions“, “Do not Stop Me Now“, “Radio Ga Ga“ и многие другие зазвучат по-особенному. Оригинальные концертные аранжировки и эклектичность звучания Queen будут воспроизведены безупречно, так как в этот вечер на сцене будут только лучшие.

Queen Rock and Symphonic Show пресс-служба

Причина №4: не только музыка

“Queen Rock and Symphonic Show“ - концертное шоу с большим масштабом. Смысл, энергия и театральность песен Queen максимально переданы благодаря харизме музыкантов. Опыт участия вокалистов шоу в мюзиклах позволяет им не просто исполнять песни, а и проживать каждую из них. Взаимодействие мужских и женских голосов передает яркость и артистичность уникального таланта Фредди Меркьюри, а тщательно подобранные дуэты - раскрывают любовную лирику в композициях Queen. Возможно именно в этот вечер поклонники группы смогут услышать по-новому хорошо знакомые композиции.

Queen Rock and Symphonic Show пресс-служба

Причина №5: представление, которое уже оценил мир

С момента премьеры в 2000 году представление “Queen Rock and Symphonic Show“ собрало аншлаги в Австралии, Японии, США и Европе. В разное время выступления вокалистов и группы сопровождали Сиднейский симфонический оркестр, Токийская филармония, Атлантический симфонический оркестр и Колорадский симфонический оркестр. А концерт ‘Queen Symphonic’ был записан для радио BBC Radio 2 Friday Night Is Music Night, которое транслировалось у входа в лондонский театр “Колизеум“ (Coliseum Theatre) - самый вместительный театр Вест-Энда для проведения оперных и балетных спектаклей.

5 причин посетить Queen Rock and Symphonic Show пресс-служба

