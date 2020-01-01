Самые яркие мероприятия Киева, которые пройдут в длинный уикенд 7-9 марта 2020.

Афиша на выходные: Куда пойти в Киеве 7-9 марта 2020 pinterest

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На этих выходных отмечаем женский праздник - 8 марта, который выпадает на воскресенье, а потому украинцев ждет трехдневный уикенд с 7 по 9 марта 2020. В эти дни в Киеве пройдет множество ярких мероприятий - о самых интересных из них мы расскажем в материале ниже.

Куда пойти в Киеве 7-9 марта 2020:

Большое Женское Ралли 2020

Уже традиционное для Киева праздничное мероприятие - гонка женщин-автомобилисток пройдет 8 марта на Крещатике. В заезде будут участвовать 50 экипажей в составе пилота и штурмана. В программе участвуют автомобили классов: до 1400 см.куб., до 1800 см.куб., более 1800 см.куб.

Участницы проедут расстояние около 70 км., а победительниц выберут в 2 категориях - авто и электромобили.

Когда: 8 марта, начало в 12.00.

Где: Киев, Майдан Независимости

Сколько стоит: бесплатно.

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Марш женщин 2020

В исконных традициях праздника 8 марта - в Киеве пройдет марш женщин против всех форм насилия - домашнего, сексуального, всех форм дискриминации и объективизации женщин.

Праздничная акция Киеве запланирована на Михайловской площади, возле памятника княгине Ольге. В 2020 году марш пройдет в поддержку ратификации в Украине Стамбульской конвенции, которая призвана ввести уголовную ответственность за насилие над женщинами.

Когда: 8 марта, начало в 12.00.

Где: Киев, Михайловская площадь

Сколько стоит: бесплатно.

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Выставка фиалок

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В предпраздничные дни киевлян и гостей города приглашают посетить масштабную выставку фиалок - на которой можно насладиться множеством ярких экземпляров, а также получить консультацию специалистов.

По входному билету также можно попасть на выставку аквариумных рыбок, которая проходит в соседнем помещении. А еще его можно обменять на листок фиалки.

Когда: 4-7 марта, 11:00 до 18:00

Где: Дом природы, улица Рогнединская, 3

Сколько стоит: 30 гривен, действуют скидки для льготников.

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Весенняя выставка котов

Также в предпраздничные дни в Киеве пройдет весенняя выставка котов. Котолюбы смогут полюбоваться животными, получить консультацию специалистов по поводу ухода за питомцами, а также выпить кофе и отлично провести день.

Когда: 7-8 марта, с 11:00 до 18:00

Где: парк “Победа“, концертный зал “Ровесник“, бульвар Перова, 2

Сколько стоит: 70-100 гривен, действуют скидки для льготных категорий.

Futurism

В марте в Киеве снова пройдет масштабная иммерсивная постановка, которая объединяет шоу, театр и игру. Это собирательный образ будущего с историей, на которую может повлиять сам участник.

Мы создаем мир в рамках специально оборудованной огромной локации. Это действо с десятками актеров и сотней участников, в котором стирается грань между зрителем и артистом. Вымышленные истории переносятся в реальный мир. Ты уже не просто зритель, ты участник, ты тот кто может изменить будущее, - объясняют организаторы.

Каждый может стать частью смелого и яркого проекта.

Когда: 7, 21, 28 марта, 17:00

Где: арт-завод “Платформа“, улица Беломорская, 1

Сколько стоит: 500-550 гривен/

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Друга Ріка

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Легендарные украинские музыканты выступят в Киеве со своим альбомом “Рекорды“, который выпустили почти 15 лет назад. Гостей вечера ждет невероятная атмосфера и ощущение настоящего праздника.

Когда: 7 марта, с 19:00

Где: Atlas, улица Сечевых Стрельцов, 37-41

Сколько стоит: 500-1200 гривен.

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Дискотека 80х. C.C.Catch, Boney M. Liz Mitchell, Afric Simon

В преддверие женского дня в Киеве состоится ежегодный фестиваль музыки 1980-х. На сцене выступят настоящие поп-легенды 80-х: С.С.CATCH, BONEY M. и Liz Mitchell, Didier MAROUANI, Afric SIMONE. Организаторы обещают яркое шоу, которое включает в себя эффектные постановки и оригинальные творческие находки, ультрасовременную сценографию, красочные костюмы участников. Мероприятие будет продолжатся около 3 часов.



Специальные гости феста - легендарные украинские коллективы “Аква Вита” и “Ван-Гог”.

Когда: 7 марта, Начало в 19.00



Где: Киев, М. Дворец спорта, Дворец спорта, пл. Спортивная,1

Стоимость: 750-2950 грн.



МАЧЕТЕ. Презентация нового альбома I'MPULSE

7 марта в Stereo Plaza выступит один из самых романтичных коллективов - Мачете. Музыканты презентуют свой второй студийный альбом I’MPULSE. Со сцены прозвучат как новые песни, так и полюбившиеся зрителю “Нежность”, “Не расставайтесь”, “Папа” и другие. Фронтмен “Мачете” Ярослав Малый уверяет, что субботний концерт превратиться в чувственный вечер музыкальных откровений.

Когда: 7 марта, 20.00



Где: Киев, М. Демеевская, Stereo Plaza, пр-т Лобановского, 103

Стоимость: 690-1990 грн.

Pianoбой. ХICТОРI. Праздничный концерт с оркестром

В женский праздник 8 марта один из самых романтичных артистов украинской эстрады - Дмитрий Шуров (Pianoбой) представит весенний концерт с симфоническим оркестром. На концерте прозвучат композиции из нового альбома ХICТОРI, который выходит в 2020 году.

Когда: 8 марта, начало 19.00



Где: Киев, М. Дворец спорта, Дворец спорта, пл. Спортивная,1

Стоимость: 290-1790 грн.

Концерт 5'nizza

А на следующий день после женского праздника состоится еще один драйвовый концерт - выступление легендарного дуэта 5'nizza. Артисты побалуют фанатов своими проверенными хитами и, без сомнения, создадут невероятную атмосферу.

Когда: 9 марта, с 19:00

Где: Atlas, улица Сечевых Стрельцов, 37-41

Сколько стоит: 800-1850 гривен

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