ТОП-7 лучших фильмов для нескучного девичника

Что посмотреть в компании лучших подруг?

В попытках придумать, как небанально отметить 8 марта с подругами, предлагаем вам не мудрствовать лукаво, а устроить девичник с просмотром смешных комедий и вдохновляющих кинолент. Какие фильмы подобрать для веселого киновечера в компании лучших подруг, расскажет Ivona.

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Другая женщина

Красотка-юрист Карли решила наконец остепениться, встретив Марка. Но вот незадача: он женат, о чем, конечно, умолчал, начиная с девушкой роман. Карли предстоит встретить его супругу Кейт и, объединив усилия с еще одной любовницей Марка Эмбер, вывести неверного обманщика на чистую воду.

Блондинка в эфире

Меган мечтает о работе ведущей новостей. Чтобы развеяться перед важным собеседованием, девушка решает отправиться в клуб. Наутро, проснувшись в постели незнакомого мужчины, Меган узнает, что ее машину, где были деньги, документы и ключи, эвакуировали, а значит она должна любыми способами добраться с окраины города до студии в короткий срок.

Девушка без комплексов

Эми - необычная девушка, ведь она не мечтает о большой семье и уютном гнездышке. Она довольствуется простыми радостями: хорошей карьерой, неплохой квартирой, верными друзьями и отношениями на одну ночь. Эми не верит в моногамию, не верит в любовь с первого взгляда и в счастливый конец. Поэтому ее немало удивляет, что обаятельный доктор Билл, сам того не ведая, постепенно убеждает девушку в обратном.

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Дружба и никакого секса?

Бывает ли дружба между мужчиной и женщиной? Это предстоит узнать неудачливому Уоллесу, который переживает болезненный разрыв, и Шантри, которая практически замужем, но мечтает о большем.

Любовь не по размеру

На свидании вслепую к высокой и статной девушке Диане приходит Александр, который едва достигает ей до плеча. Кажется, что галантного и обаятельного мужчину это ничуть не смущает. Он влюбляет в себя Диану и готов отдаться на волю чувств сам. Сумеет ли эта необычная пара преодолеть насмешки окружающих и доказать, что размер в любви - совершенно не главное?

Близость

История повествует даже не о треугольнике, а о любовном квадрате, в котором по воле случая оказываются. Дэн, Ларри, Элис и Анна. Для них любовь не знает границ, из-за чего прекращает каждого из героев в несчастных безумцев, которые запутались в собственной лжи, сомнениях и чувствах.

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Обещать - не значит жениться

Фильм рассказывает о жизни девяти молодых людей. Все они - разные, но объединяет их одно - желание быть счастливыми. Кто-то видит свое счастье в идеальном мужчине, кто-то считает, что для полного счастье не хватает кольца на пальце, а кто-то просто ностальгирует по свободным денькам, не желая при этом изменять партнеру. Их судьбы причудливо переплетаются так, что сюжетная канва невольно задает зрителю вопрос: “Вы - правило, или исключение?“

Ранее мы рассказывали, как небанально отметить 8 марта.

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