Безопасный отдых: ТОП-10 стран, в которых нет коронавируса

В каких странах не подтвердили случаи заражения китайским вирусом - места, куда можно поехать весной украинцам.

Безопасный отдых: ТОП-7 стран, в которых нет коронавируса pinterest

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Весна - отличное время для путешествия заграницу. В эту теплую пору можно стоит в Европу, где еще не очень жарко, а потому можно запросто посмотреть многие достопримечательности и погулять пешком. Также весной можно полететь в страны “вечного лета“, чтобы получить порцию витамина D и погреться на жгучем солнышке после зимы.

Однако в этом году планы многих украинцев, решивших совершить путешествие, рушатся из-за распространения китайского коронавируса, который напугал всю мировую общественность. Так, критическая ситуация сейчас не только в Китае, но еще в нескольких странах Азии и Европы - например, солнечная Италия сейчас не безопасна для туристов.

Потому тем, кто точно решил поехать за границу - лучше узнать, в каких странах официально пока нет китайского вируса - и куда можно поехать весной 2020. Данные приводим согласно официальной статистике, публикуемой Университетом Джона Хопкинса.

Напоминаем, что куда бы вы не ехали - стоит соблюдать меры предосторожности и рекомендации вирусологов.

Предлагаем вам узнать, в какие страны лучше лететь весной 2020:

Венгрия

Наши ближайшие соседи - венгры пока не зафиксировали у себя случаев заражения коронавирусом. И это отличная новость - ведь путешествие в Венгрию можно совершить выгодно, быстро и атмосферно. Начнем с того, что в эту страну летают лоукостеры, а потому билет на самолет вам обойдется сущие гроши. К тому же, перелет из Киева займет всего около часа. А уж как провести время в Венгрии - тут у вас огромное поле для деятельности. В первую очередь, стоит увидеть величественную столицу страны - Будапешт и походит по его дворцам, костелам и музеям. Также в Венгрии обязательно нужно посетить термальные источники и попробовать местной кухни - гуляш по-венгерски это нечто.

Безопасный отдых: ТОП-7 стран, в которых нет коронавируса Pinterest

Болгария

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Страна, которая славится своими недорогими морскими курортами - также пока безопасна для украинских туристов. В Болгарию стоит ехать не только на море - неповторимая “византийская“ архитектура и уютные цветущие улочки, поверьте, не оставят вас равнодушными. А тем, кто все-таки решил “подышать морем“ этой весной - повезло вдвойне, ведь страна буквально пестрит атмосферными курортами со множеством развлечений для туристов. И обязательно попробуйте местную рыбку “цацу“ - жареная она бесподобна.

Безопасный отдых: ТОП-7 стран, в которых нет коронавируса pinterest

Сербия

Сербия также пока безопасна для туристов - и она ждет своих гостей. Желающие поехать в Сербию - получат целый букет ярких впечатлений. Тут вам и отдых в горах и путешествие по нескольким историческим эпохам: в столице Белград вы увидите здания времен “коммунизма“, а в одном из районов Стари-Граде - вас очарует архитектура XIX века и колоритный Национальный театр. А в горной части Сербии можно увидеть монастыри, построенные прямо на скалах. Если вы обожаете контрасты - вам весной 2020 именно в эту страну.

Безопасный отдых: ТОП-7 стран, в которых нет коронавируса pinterest

Молдова

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Также с распростертыми объятиями ждет своих туристов страна вина и вкусной еды - Молдова. Но кроме необычайного гастрономического туризма и атмосферного деревенского пейзажа, в этой стране вы сможете посетить театры, концерты и галереи с работами современных мастеров.

Безопасный отдых: ТОП-7 стран, в которых нет коронавируса pinterest

Турция

Одна из самых любимых стран украинцев - солнечная Турция также пока безопасна для поездки. Если кто-то еще не успел оценить все прелести этой большой и во всем красивой и интересной страны, то срочно бронируйте тур. Турция - это целое поле для деятельности туристов: тут вам и горы, и море, и туристические тропы, а также исторические места с античными памятниками и невероятно красивые природные красоты - такие, например, как “хлопковая гора“ Памуккале с террасами из известняка и термальными источниками. Обязательно съездите в величественный Стамбул - он неизменно входит в топ самых красивых городов мира. А еще в Турции вкусно кормят.

Безопасный отдых: ТОП-7 стран, в которых нет коронавируса pinterest

Канада

А любителям необычного и насыщенного отдыха, возможно, самое время посетить невероятную Канаду. В этой стране пока также нет случаев заражения коронавирусом - а это значит, что вас ждет приятное и незабываемое путешествие. А маст-хев в Канаде - это Ниагарский водопад (Ниагара-Фолс, провинция Онтарио), Королевский музей в Онтарио (Торонто), Великие озера (бассейн Атлантического океана), Замок Фронтенак (Квебек), Подземный город (Монреаль), Национальный парк Банф (Провинция Альберта) - и это даже не половина списка главных канадских красот.

Безопасный отдых: ТОП-7 стран, в которых нет коронавируса pinterest

Коста-Рика

А вот те, кто давно хотел побывать в Центральной Америке - смогут безопасно посетить Коста-Рика. Страна омывается водами Карибского моря и Тихого океана, а большую ее часть занимают самые настоящие джунгли. Готовы к экстремальному путешествию? Тогда собирайте чемоданы! Кстати, украинцы могут прилететь в эту страну без визы.

Безопасный отдых: ТОП-7 стран, в которых нет коронавируса Pinterest

Венесуэла

А вот в Венесуэлу украинцам виза нужна, но разве это остановит туристов, решивших отдохнуть безопасно и насладиться пейзажами этой колоритной страны, также омываемой Карибским морем? Здесь вы найдете множество живописных островов с самобытной природой, а также величественные Анды, на которые мечтает полюбоваться каждый путешественник. А еще в Венесуэле есть множество национальных парков, в одном из которых находится знаменитый водопад Анхель. Так что пора делать визу.

Безопасный отдых: ТОП-7 стран, в которых нет коронавируса pinterest

ЮАР

Южно-африканская республика также может стать отличным местом для путешествия. Страна буквально создана для туризма - она побалует многочисленными пляжами, заповедными местами, горными вершинами и живописной пустыней. А в одном из самых больших городов Кейптауне вы увидите ультра-современные постройки, потрясающую инфраструктуру и множество музеев и галерей. А еще здесь открытые и позитивные люди и невероятная атмосфера.

Безопасный отдых: ТОП-7 стран, в которых нет коронавируса Pinterest

Мадагаскар

Также безопасно можно посетить атмосферное местечко - остров Мадагаскар. Здесь можно отдохнуть на пляже, сходить в горы и посетить природные заповедники. Одним словом - на Мадагаскаре вы точно не соскучитесь.

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