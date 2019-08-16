Места в Киеве и пригороде, где есть специально оборудованные зоны для шашлыка .

Топ-7 мест для безопасного пикника в Киеве pinterest.com

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Весна в 2020 наступила рано и, похоже, тепло установилось окончательно и надолго. С первыми солнечными деньками - украинцы выбираются на природу, чтобы пожарить шашлык. Совсем скоро Пасха и “маевка“, в которые выбраться на шашлычок - сам Бог велел. Однако, стоит помнить, что существует запрет на приготовления мяса на костре в лесопарках Киева, потому место стоит выбирать “легальное“, а значит - специально оборудованное.

Ivona собрала для вас самые удобные места, в которых можно приготовить шашлык в Киеве и пригороде столицы.

Напоминаем, что в связи с введением карантина в Киеве - в ближайшее время стоит избегать людных мест и большого скопления народа. Потому советуем выбирать места для пикника - не в самых людных локациях.

Лучшие места для пикника в Киеве:

Где жарить шашлыки в Киеве: ВДНХ

Любимая всеми киевлянами локация ВДНХ, где круглый год можно посетить тематические мероприятия, ярмарки и просто погулять по парку, - это еще и территория со специально оборудованными местами для шашлыка и барбекю. Кроме того, на территории Экспоцентра можно прогуляться вокруг озера и полюбоваться природными красотами.

Как добраться?: станция метро “Выставочный центр“.

Где жарить шашлыки в Киеве: Голосеевский лес

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Также в Голосеевском районе столицы расположены еще несколько специально оборудованных мест для шашлыка. Одно из самых популярных - атмосферный Голосеевский лес, который является частью леса, окружающего Киев с юга. На его территории расположены 4 ставки, парк аттракционов, беседки и кафе. На одном из водоемов есть действующая лодочная станция. Сюда можно смело приезжать на целый день и отдыхать всей семьей.

Как добраться?: От станции метро “Голосеевская“ можно прогуляться пешком или доехать маршруткой №212 до остановки “Сельхозакадемия“ от метро “Лыбидская“.

Где жарить шашлыки в Киеве: Парк Муромец

Парк, который ранее назывался “Дружбы народов“ расположен на островах Муромце Трухановомя. между двумя районами столицы – Оболонью и Троещиной. Здесь можно не просто прогуляться, поплавать на байдарках, но и взять в аренду беседку с мангалом и купить дрова для приготовления шашлыков. На месте также можно заказать кальян и легкие закуски. Также рядом с парком находится канатная дорога, спортивные и детские площадки.

Как добраться?: Парк находится на просп. Ватутина перед Северным мостом. Доехать можно любой маршруткой, которая делает остановку за мостом на Троещину.

Где жарить шашлыки в Киеве: Китаево

В восточной части того же Голосеевского леса находится атмосферное место, где, по преданию, располагалась крепость князя Боголюбского под названием “Китай“. Сейчас на территории “Китаево“ сохранились руины городища и пещерные укрепления. Здесь можно устроить легальный пикник на берегу водоема и почувствовать себя искателем древностей.

Как добраться?: От метро “Лыбидская“ можно доехать маршруткой №20 до остановки “Китаевская“.

Где жарить шашлыки в Киеве: Парк Виноградарь

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В большом парке в районе Виноградарь оборудовано более 10 беседок, есть лавочки и стулья из дерева, а также урны для мусора. На территории леса находится озеро Синее. Парк является любимым местом киевлян - потому приезжать стоит с самого утра, чтобы выбрать беседку и найти себе “уголок“.

Как добраться?: Доехать на троллейбусе №24 от метро “Минская“ или на маршрутке № 437 от Нивок.

Топ-7 мест для безопасного пикника в Киеве pinterest.com

Где жарить шашлыки в Киеве: Пуща-Водица

Еще одним уютным местом для “правильного“ шашлыка станет место для отдыха “Жемчужина“ на четырнадцатой линии Пущи-Водицы. Это прекрасное атмосферное место, в котором можно провести целый выходной, наслаждаясь свежим воздухом, гуляя по берегу озера и смакуя шашлык или барбекю.

Как добраться?: От метро “Контрактовая площадь“ через Площадь Шевченко до Пущи-Водицы ходит 12 трамвай.

Где жарить шашлыки в Киеве: Парк Партизанской славы

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Сосновый парк на левом берегу столицы разделен на две зоны, на территории которых есть несколько озер. В одной из зон можно покататься на аттракционах, в другой - оборудованы специальные беседки и мангалы для шашлыка и барбекю. В парке можно запросто гулять по берегам озер, дышать хвойным воздухом и отлично проводить время со всей семьей.

Как добраться?: От станции метро “Бориспольская“ или “Красный хутор“.

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