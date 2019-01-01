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Гороскоп на 4 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Спецтема: Астрология
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Почему Овну сегодня стоит быть менее инициативным, а Водолею - сосредоточиться на работе .

Гороскоп на 4 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 4 марта 2020 для всех знаков Зодиака
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Гороскоп на 4 марта 2020:

  • Овен

Не наваливайте на себя больше дел чем уже есть, есть риск не выполнить взятые на себя обязательства, потерять силы и время и все равное многое не успеть на работе и в важных делах.

  • Телец

День посвящён материальными делам, стабильности в семье, сохранению благосостояния и приумножению накоплений на важные дела и покупки в будущем.

  • Близнецы

Сегодня нужно заниматься семейными делами, заниматься родственниками и детьми, создавайте благоприятную атмосферу в доме.

  • Рак

День благоприятен для работы и карьеры, вы сможете многого добиться если будете действовать решительно и не будете сомневаться в своих силах.

  • Лев

Занимайтесь материальными и денежными делами, труды могут начать давать доходы, работайте на перспективу. Что посеешь то пожнёшь.

  • Дева

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Опасайтесь проблем и кризисных ситуаций, избегайте проблем и трудностей, начинания тоже лучше отложить на другой день.

  • Весы

День благоприятен для личной жизни, примирения и улучшения ситуации в отношениях. Благоприятны новые знакомства и разные развлечения.

  • Скорпион

Не стоит драматизировать различные негативные ситуации и проблемы, многие трудности будут иметь временный характер.

  • Стрелец

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Работа и карьера будут иметь хорошие перспективы сегодня, активные действия и труды будут иметь хорошие результаты.

  • Козерог

Сегодня успешны денежные дела и покупки, серьёзные решения будут вверены и успешны. Наведите порядок в своём бюджете.

  • Водолей

Развитие профессиональных навыков и приобретение нового опыта. Вы можете заслужить уважение важных для вас людей.

  • Рыбы

Опасайтесь обманов и действий недоброжелателей, вокруг вас могут быть сплетни и интриги.

Ранее мы публиковали гороскоп на неделю 2-8 марта 2020.

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Теги: гороскоп, Зодиак, астрология
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Источник: IVONА bigmir)net

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