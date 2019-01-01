С какими трудностями сегодня столкнутся Овны и что обязательно нужно будет сделать Девам.

Гороскоп на неделю 2 - 8 марта 2020 для всех знаков Зодиака Pinterest

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Гороскоп на 2-8 марта 2020:

Овен

На этой неделе придет время сменить теорию на практику. Если в последнее время вы готовились к важному событию, то оно, наконец, случится. Не ждите, что события будут развиваться так, как вы себе представляли. Позвольте им идти своим чередом, преподнося вам сюрпризы. Особенно если речь идет о любовной линии. Роман может развиваться быстрее, чем вы планировали.

Телец

В начале марта Тельцам рекомендуется сделать набросок будущего отдыха. Вы персонаж расчетливый и экономный, поэтому уже сегодня ищите путевки с ранним бронированием. Сэкономите и деньги, и нервы. Благоприятно сейчас решаться на дальние поездки. Если всю жизнь мечтали увидеть Колизей, сейчас самое время осуществить мечту. Откажитесь от материального в пользу впечатлений.

Близнецы

Меркурий постепенно замедляется, поэтому на этой неделе дела Близнецов тоже притормозят. Но эта пауза напоминает замедление перед рывком. Будьте уверены, что задержки в делах не продлятся дольше недели. Используйте это время для отдыха и накопления сил перед марафонским забегом. Восстанавливаетесь физически и психологически в кругу друзей.

Рак

Раков на этой неделе будет одолевать желание сменить сферу деятельности. Вам захочется найти свое призвание и больше не работать на чужие цели. Ищите вдохновение в любимых хобби и решайтесь на смену обстановки. Со следующей недели можете смело начинать поиски новой работы. Быстрее всех с задачей справятся творческие Раки. Художникам и дизайнерам дан зеленый свет.

Лев

Некоторые Львы окажутся в плену любовных интриг. Не исключено, что некто из вашего окружения влюбится в вас. Если не можете ответить взаимностью, постарайтесь меньше попадаться этому человеку на глаза. Берегите чужие чувства, как и свои. Семейным Львам стоит больше времени уделять половинке. И меньше – работе. Пригласите семью в аквапарк.

Дева

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Девам предстоит примерить на себя новую роль. Инфантильные персонажи заметно повзрослеют, расточительные – научатся считать каждую копейку. Самое время проявить себя в непривычных амплуа. Возможно, вы решите завести ребенка или займетесь волонтерской деятельностью. Любые начинания на этой неделе принесут плоды. Решайтесь на масштабные перемены.

Весы

Весам стоит присмотреться к своему окружению. Пора научиться отличать друзей от врагов. Снимайте розовые очки и фильтруйте круг общения. Среди ваших близких есть волк в овечьей шкуре, задабривающий вас гипнотической лестью. Чем быстрее вы идентифицируете этого персонажа, тем сохраннее будут ваши силы и эмоции. Берегите себя и не тратьте силы на общение с неприятными людьми.

Скорпион

Золотое время для влюбленных Скорпионов. Если вы давно вздыхаете по прекрасному принцу, пора брать ситуацию в свои руки. Будьте настойчивее и даже навязчивее. Предлагайте встретиться, дарите подарки и делайте любые шаги навстречу. Робость сегодня не в моде. А вот на работе вам стоит затушеваться и тихонько делать свою работу. Все силы направьте в амурную сферу.

Стрелец

На этой неделе вас ждет грандиозный спор с половинкой. Вам придется пойти наперекор любимому человеку, чем спровоцировать настоящую бурю его эмоций. Будьте ответственны за свои поступки и не пытайтесь скрыть их с помощью лжи во благо. Единственное благо сейчас – искренность. Держите спойлер: все разрешится быстро и в вашу пользу. Миритесь в романтической обстановке.

Козерог

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Сейчас самое время определиться со своими целями. В бесконечной гонке вы забываете делать паузы, чтобы наметить дальнейший план. Возьмите за привычку записывать цели на день и на неделю. В личной жизни ожидается романтический сюрприз. К концу недели вы получите дорогой подарок. Не забудьте ответить дарящему взаимностью. И это необязательно должны быть материальные подарки.

Водолей

На этой неделе вам предстоит выступать перед публикой. Возможно, вы будете произносить речь на совещании или проходить собеседование. Пришел звездный час для Водолеев-спикеров и всех, чья профессия связана со словом. Не исключено и произнесение праздничных тостов в конце недели. К слову, выходные ожидаются славные. Готовьте наряд и макияж. Пора покорять мир.

Рыбы

Рыбы в начале марта будут считать деньги, планировать траты и распределять доходы. Пора переводить мечты в разряд планов и начинать их осуществление. Для этого осваивайте навык экономии и учитесь отказываться от минутных слабостей в пользу большой цели. К концу месяца у вас должна быть собрана половина суммы. Поэтому начинайте двигаться к цели уже сегодня.

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