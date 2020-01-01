Что ждет представителей Зодиакального круга в работе и любви .

Гороскоп на 2 марта 2020 для всех знаков Зодиака Pinterest

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Гороскоп на 2 марта 2020:

Овен

Стоит подводить итоги различных дел на работе и в карьере, качественно выполняете то, что не доделали и старайтесь больше отдыхать.

Телец

День благоприятен для денежных дел, прагматичных решений в материальных вопросах, вы сможете получить поддержку на работе.

Близнецы

Занимайтесь духовной стороной своей жизни, совершайте правильные поступки и получайте новые знания, обучайтесь чему-то новому.

Рак

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День благоприятен для личной жизни, романтических свиданий и новых знакомств, будьте коммуникабельны с противоположным полом.

Лев

Старайтесь заниматься текущими делами на работе, ориентируйтесь на материальный и денежный результат, развивайте свой профессионализм.

Дева

Может ощущаться тщетность, усталость в делах, работа не приносит должной отдачи и вам будет казаться что нет сил на продолжение многих дел. Не возлагайте на себя много забот.

Весы

Сегодня стоит проявлять жёсткость в общении с разными людьми, не поддаваться хитростям и уловкам, старайтесь быть проницательны.

Скорпион

Вы можете завалить себя делами, хлопотами и многого не успеть из-за этого, планируйте свой день и свои энергозатраты.

Стрелец

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Вам может сопутствовать удачи в делах, старайтесь плыть по течению в делах и не идти против событий дня.

Козерог

Сегодня нужно проявлять жёсткость и отстаивать свое мнение, принимать сложные решения и бороться за свои интересы.

Водолей

Нужно больше мечтать и думать о своём предназначении, доверьтесь своей интуиции и тогда не совершите ошибок в течение дня.

Рыбы

Стоит вспомнить о старых друзьях, родственниках, благоприятны встречи и общение с теми кого давно не видели.

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