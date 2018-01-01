Гороскоп на 1 марта 2020 года для всех знаков зодиака
- Овен
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День благоприятен для разных дел, планов и начинаний, вам может сопутствовать успех, особенно в покупках и материальной сфере.
- Телец
Сегодня может быть прояснение в запутанных и трудных делах, решение разных проблем и трудностей, вы можете продвинуться в важных планах.
- Близнецы
День благоприятен для решения разных проблем, особенно со здоровьем, разные проблемы и трудности могут уходить из вашей жизни.⠀⠀⠀
- Рак
Сегодня вас может ждать разочарование, неудачи в делах и планах, избегайте серьезных конфликтов или разногласий.⠀⠀⠀
- Лев
Сегодня стоит планировать материальные и денежные дела на ближайшее время, особенно если вы планируете купить что-то серьезное либо совершать важные денежные операции.⠀⠀⠀
- Дева
Сегодня близкий человек может вас разочаровать, постарайтесь сильно не полагаться на кого-либо, чтобы не попасть в трудности.⠀⠀⠀
- Весы
Кто-то может оказать вам помощь и поддержку в делах, могут прийти хорошие новости, предложения, полезные знакомства.⠀⠀⠀
- Скорпион
День благоприятен для поездок, новых знакомств, прогулки и путешествия могут приносить положительные эмоции.⠀⠀⠀
- Стрелец
Сегодня благоприятно начинать новый отношения, вы можете встретить влиятельного партнёра, кто-то может познакомить вас с перспективным человеком.⠀⠀⠀
- Козерог
Сегодня могут быть ссоры, разногласия, старые проблемы могут вновь приходить в вашу жизнь. Будьте тверды в своей воле.⠀⠀⠀
- Водолей
Разные важные дела и поездки сегодня будут проходить хорошо, благоприятны важные решения, воплощение своих желаний.⠀⠀⠀
- Рыбы
Сегодня могут быть ссоры с глупыми людьми, разногласия, кто-то может вызывать ваше раздражение либо мешать вашим планам.
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