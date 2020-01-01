Гороскоп на 29 февраля 2020 года для всех знаков зодиака
- Овен
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Сегодня благоприятны дела, связанные с образованием, получением новых знаний, могут быть успехи в поездках и работе, прислушивайтесь к советам.⠀⠀⠀
- Телец
Сегодня может быть спад в делах, личной жизни, что то может не радовать, старайтесь больше отдыхать, близкие люди могут оказать помощь.⠀⠀⠀
- Близнецы
Сегодня могут важные дела и решения , продвижение к свои целям. Избегайте разных мутных и неясных дел , идите понятными вам путями.⠀⠀⠀
- Рак
Сегодня можете узнать о ком то или о чем то важную информацию, могут быть мелкие разногласия с кем то в деловых вопросах.⠀⠀⠀
- Лев
Сегодня стоит выходить за рамки обыденности, пробовать что-то новое в разных сферах жизни, впускать перемены, исследовать что-то новое для себя.⠀⠀⠀
- Дева
Сегодня разные дела могут давать хороший результат, но меньше чем ожидалось, старайтесь не заниматься какими-то трудностями или бесперспективными вопросами, сегодня они решаться не будут.⠀⠀⠀
- Весы
Проведите день в спокойствии, наслаждайтесь разными моментами и приятными ситуациями, занимайтесь личной жизнью и отношениями.⠀⠀⠀
- Скорпион
Опасайтесь необдуманных покупок, денежных потерь, будьте внимательны при принятии решений в материальной сфере.⠀⠀⠀
- Стрелец
День благоприятен для разных карьерных планов, новых дел возможностей, начинаний и увлечений, могут быть мелкие разногласия с кем-то.⠀⠀⠀
- Козерог
Сегодня проявляйте хитрость и осторожность в делах, не позволяйте себя обманывать или вводить в заблуждение, день может нести разные испытания.⠀⠀⠀
- Водолей
Сегодня могут быть разные мелкие покупки, вложения, денежные начинания, день стоит посвятить хозяйству и бытовым вопросам.⠀⠀⠀
- Рыбы
Старайтесь не потакать своим искушениям и желаниям, иначе можете совершать сегодня ошибки или идти неверным путём в делах.
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