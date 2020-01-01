Чтобы не испортить настроение себе и окружающим, старайтесь не вмешиваться в чужие проблемы.

Гороскоп на 29 февраля 2020 года для всех знаков зодиака pinterest

Овен

Читай также: Родительские субботы в 2020 году: даты поминальных дней

Сегодня благоприятны дела, связанные с образованием, получением новых знаний, могут быть успехи в поездках и работе, прислушивайтесь к советам.⠀⠀⠀

Телец

Сегодня может быть спад в делах, личной жизни, что то может не радовать, старайтесь больше отдыхать, близкие люди могут оказать помощь.⠀⠀⠀

Близнецы

Сегодня могут важные дела и решения , продвижение к свои целям. Избегайте разных мутных и неясных дел , идите понятными вам путями.⠀⠀⠀

Рак

Сегодня можете узнать о ком то или о чем то важную информацию, могут быть мелкие разногласия с кем то в деловых вопросах.⠀⠀⠀

Лев

Сегодня стоит выходить за рамки обыденности, пробовать что-то новое в разных сферах жизни, впускать перемены, исследовать что-то новое для себя.⠀⠀⠀

Дева

Сегодня разные дела могут давать хороший результат, но меньше чем ожидалось, старайтесь не заниматься какими-то трудностями или бесперспективными вопросами, сегодня они решаться не будут.⠀⠀⠀

Весы

Проведите день в спокойствии, наслаждайтесь разными моментами и приятными ситуациями, занимайтесь личной жизнью и отношениями.⠀⠀⠀

Скорпион

Опасайтесь необдуманных покупок, денежных потерь, будьте внимательны при принятии решений в материальной сфере.⠀⠀⠀

Стрелец

День благоприятен для разных карьерных планов, новых дел возможностей, начинаний и увлечений, могут быть мелкие разногласия с кем-то.⠀⠀⠀

Козерог

Сегодня проявляйте хитрость и осторожность в делах, не позволяйте себя обманывать или вводить в заблуждение, день может нести разные испытания.⠀⠀⠀

Водолей

Сегодня могут быть разные мелкие покупки, вложения, денежные начинания, день стоит посвятить хозяйству и бытовым вопросам.⠀⠀⠀

Рыбы

Старайтесь не потакать своим искушениям и желаниям, иначе можете совершать сегодня ошибки или идти неверным путём в делах.

Ранее мы писали, как отметить 8 марта.