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Гороскоп на 29 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Спецтема: Астрология
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Чтобы не испортить настроение себе и окружающим, старайтесь не вмешиваться в чужие проблемы.
Гороскоп на 29 февраля 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 29 февраля 2020 года для всех знаков зодиака
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  • Овен

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Сегодня благоприятны дела, связанные с образованием, получением новых знаний, могут быть успехи в поездках и работе, прислушивайтесь к советам.⠀⠀⠀

  • Телец

Сегодня может быть спад в делах, личной жизни, что то может не радовать, старайтесь больше отдыхать, близкие люди могут оказать помощь.⠀⠀⠀

  • Близнецы

Сегодня могут важные дела и решения , продвижение к свои целям. Избегайте разных мутных и неясных дел , идите понятными вам путями.⠀⠀⠀

  • Рак

Сегодня можете узнать о ком то или о чем то важную информацию, могут быть мелкие разногласия с кем то в деловых вопросах.⠀⠀⠀

  • Лев

Сегодня стоит выходить за рамки обыденности, пробовать что-то новое в разных сферах жизни, впускать перемены, исследовать что-то новое для себя.⠀⠀⠀

  • Дева

Сегодня разные дела могут давать хороший результат, но меньше чем ожидалось, старайтесь не заниматься какими-то трудностями или бесперспективными вопросами, сегодня они решаться не будут.⠀⠀⠀

  • Весы

Проведите день в спокойствии, наслаждайтесь разными моментами и приятными ситуациями, занимайтесь личной жизнью и отношениями.⠀⠀⠀

  • Скорпион

Опасайтесь необдуманных покупок, денежных потерь, будьте внимательны при принятии решений в материальной сфере.⠀⠀⠀

  • Стрелец

День благоприятен для разных карьерных планов, новых дел возможностей, начинаний и увлечений, могут быть мелкие разногласия с кем-то.⠀⠀⠀

  • Козерог

Сегодня проявляйте хитрость и осторожность в делах, не позволяйте себя обманывать или вводить в заблуждение, день может нести разные испытания.⠀⠀⠀

  • Водолей

Сегодня могут быть разные мелкие покупки, вложения, денежные начинания, день стоит посвятить хозяйству и бытовым вопросам.⠀⠀⠀

  • Рыбы

Старайтесь не потакать своим искушениям и желаниям, иначе можете совершать сегодня ошибки или идти неверным путём в делах.

Ранее мы писали, как отметить 8 марта. 

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Теги: гороскоп, гороскоп на сегодня, гороскоп на каждый день
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