Тест: Попробуй угадать знаменитость по роковому взгляду

Проверь свою внимательность и интуицию.

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Глаза - зеркало души. Если скрыть их под темными очками, человека узнать намного сложнее. А получится ли у тебя узнать известных актеров, исполнителей и политиков по одному только взгляду. Пройди тест - проверь свою сообразительность и интуицию.

Ранее мы предлагали вам узнать с помощью нашего теста, получится ли из тебя дизайнер интерьера.

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