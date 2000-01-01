В какие европейские культурные центры недорого поехать украинцам с 1 по 9 мая.

Куда полететь на майские 2020: ТОП-7 бюджетных направлений в Европе pinterest

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Еще несколько дней - и наступит весна, а там не за горами и майские праздники. Поскольку ездить куда-то на “майские“ - это уже добрая традиция: во-первых, в этом месяце несколько праздничных дат, благодаря которым получаются дополнительные выходные, а во-вторых - май это самая атмосферная пора для путешествий, ведь на улице уже достаточно тепло, но еще не жарко.

Предлагаем узнать, сколько выходных в мае 2020 будет у украинцев и куда в это время недорого слетать в Европе.

Напоминаем, что сейчас в Италии - вспышка короновируса, поэтому путешествие в эту любимую туристами страну временно придется отложить.

Сколько выходных в мае 2020

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В мае 2020 у украинцев появится 2 дополнительных выходных благодаря 1 и 9 мая. 1 мая в этом году выпадает на воскресенье, а 9 - на субботу, поэтому понедельник 11 мая станет выходным. Таким образом, в мае 2020 в Украине будет 2 удлиненных уикенда: будем отдыхать с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Общее количество календарных дней в мае 2020 - 31

Рабочие дни -19

Выходные дни -12.

Куда поехать на майские 2020

К слову, многие украинцы продлевают себе майские праздники, используя отгулы или небольшой отпуск - таким образом путешествие можно запланировать не на 1 уикенд, а на целую неделю с 1 по 9 мая.

В этом году лучшими недорогими вариантами для поездки на майские станут:

Краков (Польша)

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В “культурную“ столицу Польши - Краков можно полететь на лоукосте в среднем за 900-1000 грн. Билеты в обе стороны обойдутся около 2 000 грн. Напомним, что в Кракове можно и нужно побыть несколько дней, чтобы увидеть исторический центр с многочисленными “камяницами“, соборами и неподражаемым замком Вавель. Также недалеко от Кракова находится соляная копальня Величка, в которую водят экскурсии - “изюминкой“ объекта является подземная часовня, выполненная из соли.

Куда полететь на майские 2020: ТОП-7 бюджетных направлений в Европе Скриншот

Куда полететь на майские 2020: ТОП-7 бюджетных направлений в Европе Скриншот

Варшава (Польша)

Величественная Варшава обойдется украинцам чуть дешевле в плане дороги - билеты в столицу Польши на майские сейчас можно приобрести за 739 грн. в одну сторону. Дорога в обе стороны обойдется около 1500-1600 грн. В Варшаве можно походить по музеям, поехать в загородную королевскую резиденцию “Королевские лазенки“, а также устроить себе незабываемый гастрономический тур по городу.

Куда полететь на майские 2020: ТОП-7 бюджетных направлений в Европе Скриншот

Куда полететь на майские 2020: ТОП-7 бюджетных направлений в Европе скриншот

Гданьск (Польша)

В Гданьск можно приобрести билеты за 1200-1300 грн. Полет в обе стороны обойдется около 2000 грн. Напомним, что Гданьск - портовый город с необычайно красивыми пейзажами.

Куда полететь на майские 2020: ТОП-7 бюджетных направлений в Европе

Ларнака (Кипр)

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Одним из популярных направлений на майские будет также Ларнака на Кипре (греческая часть острова). Благодаря тому, что в Ларнаку летает один из самых известных лоукостеров - билеты можно приобрести за очень даже приемлемую сумму - долететь в одну сторону можно за 1600 грн. Билеты в обе стороны обойдутся в среднем около 3400 грн. Напомним, что Кипр - это необычайно красивый остров с массой туристических объектов. По легенде, именно там вышла из воды прекрасная Афродита (Киприда), также в окрестностях города Пафос есть уникальные подземные дворцы, которые называют “Царские гробницы“.

Куда полететь на майские 2020: ТОП-7 бюджетных направлений в Европе Скриншот

Рига (Латвия)

Одной из самых доступных в плане перелета для украинцев на майские стала столица Латвии - невероятно атмосферная Рига. Долететь в одну сторону можно за 600-700 грн, а полет в обе стороны обойдется максимум 1500 грн. Напомним, что в Риге, расположенной на двух берегах реки Даугавы, уютные улочки со старинными зданиями, красивые площади и всегда атмосфера праздника.

Куда полететь на майские 2020: ТОП-7 бюджетных направлений в Европе Скриншот

Будапешт (Венгрия)

В венгерский Будапешт можно долететь на майские за 1400-1500 грн. в одну сторону. В Будапеште стоит провести несколько дней кряду, чтобы насладится уникальной архитектурой с поистине королевским размахом, величественным Дунаем и очень вкусной венгерской кухней.

Куда полететь на майские 2020: ТОП-7 бюджетных направлений в Европе Скриншот

Вена (Австрия)

Одним из самых популярных направлений для украинцев была и остается австрийская столица - помните “На каву до Відня?“. Всем, кто еще не выпил венского кофе или решил повторить поездку именно на майские - удастся купить билеты на лоукост за 1600 грн в одну сторону. Однако, билеты назад можно пока купить немного дешевле - поездка в обе стороны обойдется около 2500-3000 грн.

Куда полететь на майские 2020: ТОП-7 бюджетных направлений в Европе

Куда полететь на майские 2020: ТОП-7 бюджетных направлений в Европе Скриншот

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