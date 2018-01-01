Начало Масленицы-2020: Традиции и запреты
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С сегодняшнего дня, 24 февраля, в Украине началась масленичная неделя, в которую перед Великим постом будем устраивать веселые гуляния, ходить друг к другу в гости и поедать блины с разнообразной начинкой. В 2020 году масленица продлится с 24 февраля до 1 марта - и каждый день этой недели имеет свои традиции. Ivona предлагает вспомнить, что предки делали с понедельника по воскресенье на протяжении всей недели, которая предшествует празднику проводов зимы - Масленицы.
- Когда празднуют Масленицу
Праздник Масленицы не имеет фиксированной даты, а зависит он того, когда начинается Пасха и Великий Пост. Масленичная неделя предшествует посту и завершается шумным праздником с народными гуляниями и поеданием блинов. В 2020 году православные христиане Пасху отмечают 19 апреля, а Великий пост начинается за 40 дней до этого - 2 марта.
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- Масленичная неделя по дням
В Масленичную неделю принято придерживаться народных традиций, которые предки посвящали обрядам сватовства, семье и веселью перед Великим постом.
- Понедельник - “встреча“
В первый день Масленицы предки заготавливали соломенное чучело зимы, которое в воскресенье сжигали в знак весеннего праздника. В понедельник также приглашали гостей и сами ходили в гости. В этот день хозяйки пекли блины.
- Вторник – “заигрыши“
Вторник был посвящен сватовству - в это время парни и девушки устраивали встречи и вечерницы. По домам ходили ряженые, которые “зарабатывали“ блины весьма оригинальным образом. Хозяевам дома нужно было привязать ленту к венику, который они приносили с собой - считалось, что с лентой ряженые забирают невзгоды и болезни из дома.
- Среда – “лакомка“
В среду традиционно зятья приходили на блини к теще. Эта традиция осталась и сегодня. В среду тещи старались разготовить как можно больше вкусных и необычных блюд, чтобы щедро честовать зятьев.
- Четверг – “разгуляй“
Как видно из названия - этот день отмечали шумно и с размахом. С четверга начинались основные масленичные гуляния - “широкая масленица“. Любые дела откладывались на потом - а весь народ участвовал в забавах: здесь были и кулачные бои и катания с горки на санях и штурм снежной крепости.
- Пятница – “тещины вечерки“
В пятницу уже теща наносила визит зятю на блины. С собой теща могла взять подруг и родственниц.
- Суббота – “золовкины посиделки“
В субботу на блины замужние женщины приглашали золовок (сестер мужа). Их щедро чествовали и дарили подарки.
Воскресенье – “проводы“ или прощеное воскресенье.
В этот день принято просить друг у друга прощения за все возможные причиненные обиды. В ответ стоит говорить: Бог простит, а я прощаю.
Вечером в воскресенье традиционно сжигали чучело Масленицы, которое символизировало зиму. Поскольку главным символом Масленицы считается солнце - то хозяйки кроме блинов пекли также круглый обрядовый хлеб.
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- Чего нельзя делать на Масленицу
- В народе традиции на Масленицу - довольно многогранны, они стали миксом языческого праздника конца зимы и христианских верований. Потому запреты на Масленицу неоднотипны и их довольно много:
- Предки считали, что в Масленицу нельзя есть мясные продукты, а лакомились рыбой
- Нельзя злиться, ругаться и ссориться, так как Масленица считается подготовкой к Великому посту, а также в последний день масленичной недели - Прощенной воскресение
- С четверга по воскресенье вступал в силу запрет на многие виды работ - предки почти ничего не делали по дому, а вот готовить блины и участвовать в гуляниях - приветствовалось.
- Нельзя отсиживаться дома - обязательно нужно ходить в гости.
- Что нужно сделать на Масленицу
- Перед Великим постом следовало прибраться в доме и приготовить его к приходу гостей.
- В праздничную неделю обязательно ходили к родственникам в гости, а также поминали усопших.
- Предки пекли блины, символизирующие солнце.
- Поздравления с Масленицей в стихах
***
Напечем мы 100 блинов,
Приготовим пирогов.
Пойдем чучело сжигать,
Масленицу провожать.
Пусть приходит к вам весна,
И румяна и красна.
Гости пусть придут к вам в дом,
Будут рады все кругом.
С масленицей поздравляю,
На блины к себе зову!
Стол большой я накрываю —
Вас сегодня в гости жду!
***
Я сегодня вам желаю:
Солнца яркого, тепла,
Счастья без конца и края,
Чтоб в душе весна цвела!
Масленица к нам пришла,
Весну с собою принесла.
Таят пусть скорей снега,
И уходит прочь зима.
Мы блиночков напечем,
Вслух частушки запоем.
Пусть резвится детвора,
У весеннего костра.
***
Всем сегодня от души,
Желаю счастья и любви.
Пусть в славный праздник у стола,
Соберется вся родня.
Масленица к нам пришла
И веселья принесла,
Много разных угощений
И прекрасных нам мгновений.
***
Я желаю вам тепла,
Удавались чтоб дела,
Чтоб всегда вам веселиться
И мечтам всем вашим сбыться.
Будьте в жизнь вы влюблены,
Ешьте поскорей блины,
С счастьем вы скорее слейтесь
И как можно больше смейтесь!
Ранее мы писали, куда пойти в масленичный уикенд-2020.
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