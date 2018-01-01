Как провести масленичную неделю по всем правилам народных традиций .

Начало Масленицы-2020: Традиции и запреты Pinterest.com

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С сегодняшнего дня, 24 февраля, в Украине началась масленичная неделя, в которую перед Великим постом будем устраивать веселые гуляния, ходить друг к другу в гости и поедать блины с разнообразной начинкой. В 2020 году масленица продлится с 24 февраля до 1 марта - и каждый день этой недели имеет свои традиции. Ivona предлагает вспомнить, что предки делали с понедельника по воскресенье на протяжении всей недели, которая предшествует празднику проводов зимы - Масленицы.

Когда празднуют Масленицу

Праздник Масленицы не имеет фиксированной даты, а зависит он того, когда начинается Пасха и Великий Пост. Масленичная неделя предшествует посту и завершается шумным праздником с народными гуляниями и поеданием блинов. В 2020 году православные христиане Пасху отмечают 19 апреля, а Великий пост начинается за 40 дней до этого - 2 марта.

Начало Масленицы-2020: Традиции и запреты Pinterest.com

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Масленичная неделя по дням

В Масленичную неделю принято придерживаться народных традиций, которые предки посвящали обрядам сватовства, семье и веселью перед Великим постом.

Понедельник - “встреча“

В первый день Масленицы предки заготавливали соломенное чучело зимы, которое в воскресенье сжигали в знак весеннего праздника. В понедельник также приглашали гостей и сами ходили в гости. В этот день хозяйки пекли блины.

Вторник – “заигрыши“

Вторник был посвящен сватовству - в это время парни и девушки устраивали встречи и вечерницы. По домам ходили ряженые, которые “зарабатывали“ блины весьма оригинальным образом. Хозяевам дома нужно было привязать ленту к венику, который они приносили с собой - считалось, что с лентой ряженые забирают невзгоды и болезни из дома.

Среда – “лакомка“

В среду традиционно зятья приходили на блини к теще. Эта традиция осталась и сегодня. В среду тещи старались разготовить как можно больше вкусных и необычных блюд, чтобы щедро честовать зятьев.

Четверг – “разгуляй“

Как видно из названия - этот день отмечали шумно и с размахом. С четверга начинались основные масленичные гуляния - “широкая масленица“. Любые дела откладывались на потом - а весь народ участвовал в забавах: здесь были и кулачные бои и катания с горки на санях и штурм снежной крепости.

Пятница – “тещины вечерки“

В пятницу уже теща наносила визит зятю на блины. С собой теща могла взять подруг и родственниц.

Суббота – “золовкины посиделки“

В субботу на блины замужние женщины приглашали золовок (сестер мужа). Их щедро чествовали и дарили подарки.

Начало Масленицы-2020: Традиции и запреты Pinterest.com

Воскресенье – “проводы“ или прощеное воскресенье.

В этот день принято просить друг у друга прощения за все возможные причиненные обиды. В ответ стоит говорить: Бог простит, а я прощаю.

Вечером в воскресенье традиционно сжигали чучело Масленицы, которое символизировало зиму. Поскольку главным символом Масленицы считается солнце - то хозяйки кроме блинов пекли также круглый обрядовый хлеб.

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Чего нельзя делать на Масленицу

В народе традиции на Масленицу - довольно многогранны, они стали миксом языческого праздника конца зимы и христианских верований. Потому запреты на Масленицу неоднотипны и их довольно много: Предки считали, что в Масленицу нельзя есть мясные продукты, а лакомились рыбой Нельзя злиться, ругаться и ссориться, так как Масленица считается подготовкой к Великому посту, а также в последний день масленичной недели - Прощенной воскресение С четверга по воскресенье вступал в силу запрет на многие виды работ - предки почти ничего не делали по дому, а вот готовить блины и участвовать в гуляниях - приветствовалось. Нельзя отсиживаться дома - обязательно нужно ходить в гости.

Начало Масленицы-2020: Традиции и запреты Pinterest.com

Что нужно сделать на Масленицу

Перед Великим постом следовало прибраться в доме и приготовить его к приходу гостей. В праздничную неделю обязательно ходили к родственникам в гости, а также поминали усопших. Предки пекли блины, символизирующие солнце.

Начало Масленицы-2020: Традиции и запреты Pinterest.com

Поздравления с Масленицей в стихах

***

Напечем мы 100 блинов,

Приготовим пирогов.

Пойдем чучело сжигать,

Масленицу провожать.



Пусть приходит к вам весна,

И румяна и красна.

Гости пусть придут к вам в дом,

Будут рады все кругом.

С масленицей поздравляю,

На блины к себе зову!

Стол большой я накрываю —

Вас сегодня в гости жду!

***



Я сегодня вам желаю:

Солнца яркого, тепла,

Счастья без конца и края,

Чтоб в душе весна цвела!

Масленица к нам пришла,

Весну с собою принесла.

Таят пусть скорей снега,

И уходит прочь зима.



Мы блиночков напечем,

Вслух частушки запоем.

Пусть резвится детвора,

У весеннего костра.

***



Всем сегодня от души,

Желаю счастья и любви.

Пусть в славный праздник у стола,

Соберется вся родня.

Масленица к нам пришла

И веселья принесла,

Много разных угощений

И прекрасных нам мгновений.

***



Я желаю вам тепла,

Удавались чтоб дела,

Чтоб всегда вам веселиться

И мечтам всем вашим сбыться.



Будьте в жизнь вы влюблены,

Ешьте поскорей блины,

С счастьем вы скорее слейтесь

И как можно больше смейтесь!

Ранее мы писали, куда пойти в масленичный уикенд-2020.

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