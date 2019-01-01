Узнайте, что приготовила для вас эта неделя.

Гороскоп на неделю, с 24 февраля по 2 марта 2020 года, для всех знаков зодиака Pinterest.com

Овен

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На этой неделе Овны соберутся в дальнюю дорогу. Благоприятно, если путь будет лежать в места, где вам уже довелось бывать. Но не расслабляйтесь – ретроградный Меркурий задаст жару всем знакам. Проверяйте время на билетах, приходите на вокзал пораньше и готовьте запасное колесо. Важно учесть максимальное число форс-мажоров, чтобы не сорвать путешествие.

Телец

На этой неделе Тельцы будут получать комплименты и буквально купаться во внимании противоположного пола. Одинокие представители знака, пользуйтесь моментом, чтобы завести отношения. Но не спешите переводить знакомство в интимную сферу. Продлите период таинственной неизвестности до второй декады марта. Дальше – по ситуации.

Близнецы

На это неделе вам не стоит делать крупных покупок. Важно отказаться от приобретения средств коммуникации. Повремените с покупкой смартфона, компьютера и других гаджетов. В противном случае Меркурий сломает все, до чего дотянется. Сейчас лучше сосредоточиться на ремонте вещей, вышедших из строя. Чините, мастерите, приводите старые вещи в чувства.

Рак

Сейчас не слишком благоприятное время для косметических процедур. Отложите операции и бьюти-вмешательства на март. Повремените с опасными экспериментами в питании. А вот финансовая сфера требует вашего участия. Денежные дела на этой неделе наладятся. Доходы рекомендуется сложить в аккуратную коробочку и подождать с тратами. Самое время копить.

Лев

Львам на этой неделе предстоит завершить ранее начатые дела. Возможно, вы увязнете в бумажной волоките или посетите государственные инстанции. Приготовьтесь к медлительности структур и затяжным процессам. Перед визитом в учреждения прихватите интересную книгу – вам придется выждать длинную очередь. Возможны и ошибки при подсчетах. Доверяйте, но проверяйте.

Дева

Становитесь актрисой и разыгрывайте сцены, выдавая себя за нежное и беспомощное создание. Этот навык пригодится одиноким Девам. В спортзале «разучитесь» открывать бутылку с водой, и пусть спортивный незнакомец поможет вам. Можете «сломать» машину прямо на дороге или потерять воображаемую собаку. В последнем варианте купите поводок для правдоподобности.

Весы

Весам на этой неделе придется примерить роль детектива. Некая информация, полученная вами, окажется наглой ложью. Докопайтесь до истины, играя в сыщика. Спойлер от звезд: разгадку вы найдете на пересечении личной и профессиональной сфер. Копайте глубже, чтобы вывести подозреваемого на чистую воду. К слову, им, вероятно, окажется ваша половинка.

Скорпион

Некоторые Скорпионы станут трофеем в борьбе двух хищников. Похоже, два потенциальных партнера будут драться за вас не на жизнь, а на смерть. Вы окажетесь свидетелем ожесточенной схватки. Самое обидное, что от вас не зависит исход сражения. Покупайте попкорн и наблюдайте за влюбленными гладиаторами. Лечите раны победителя в романтической обстановке.

Стрелец

Стрельцам стоит остановить безумный вихрь жизни и отдохнуть. Внесите в распорядок дня больше дома и сократите количество рабочих часов. Благоприятно сейчас проводить время с близкими и любимыми. Пусть офис подождет, пока вы играете в «монополию» или катаетесь на картинг-машинках. Посвятите неделю восстановлению сил и поиску вдохновения.

Козерог

На этой неделе вы сфокусируетесь на любимой теме любого Козерога – деньгах. Научитесь вести учет доходам и расходам, осваивайте приложения для мониторинга трат, открывайте депозиты. Но обращайтесь в банки, с которыми уде имели дело. Сейчас не стоит доверять новым партнерам. Неожиданные поступления потратьте на самых дорогих вам людей.

Водолей

Вам, как и остальным зодиаковцам, стоит повременить с новыми начинаниями. Ретроградный Меркурий замедлит все процессы, поэтому на этой неделе не стоит ждать стремительного развития событий. Расслабьтесь и сосредоточьтесь на планах, требующих завершения. Допишите начатую ранее картину или воплотите в жизнь маленькую мечту. Например, посетите концерт любимого исполнителя.

Рыбы

В начале недели в вашем знаке будет пребывать сразу четыре планеты. Готовьтесь к кардинальным переменам в жизни. Они нагрянут как в личную жизнь, так и в рабочую сферу. Не будьте доверчивыми. Нептун облачит полученную информацию в облако иллюзий. Проверяйте все, о чем узнаете. Особенно это касается диагнозов и информации, пришедшей из интернета.

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