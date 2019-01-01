Гороскоп на 23 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
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Гороскоп на 23 февраля:
- Овен
День благоприятен для карьеры, активной работы, вы можете добиться хороших успехов том, чем будете заниматься, можете получить одобрение и уважение окружающих людей.
- Телец
Сегодня стоит продолжать ранее начатые дела, стараться конструктивно решать вопросы с разными людьми, ориентироваться на работу и карьеру, самореализацию.
- Близнецы
День благоприятный для различных начинаний, дел, решений, во многом вам будет сопутствовать удача и положительные обстоятельства.
- Рак
Сегодня во многих делах вы будете чувствовать препятствия и сопротивление разных людей, возможна конкуренция, соперничество с кем-то, ссоры и конфликтные ситуации.
- Лев
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День благоприятен для важных решений, преодоления проблем трудностей, старайтесь анализировать информацию и ситуации, тогда сможете многого добиться.
- Дева
Сегодня нужно думать прежде чем что-либо делать, не торопите события, подходите ко всему с полной ответственностью, если вы на что-то решаетесь, то идите до конца.
- Весы
Сохраняйте равновесие в делах, не старайтесь принимать важных решений и что-либо менять, пусть многое идёт как идёт в разных сферах жизни.
- Скорпион
Сегодня нужно уделять внимание семье, близким людям, брать на себя ответственность, помогать решать какие-то проблемы и трудности.
- Стрелец
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День благоприятен для денежных дел, работы и рутинных задач, многое может приносить вам прибыль.
- Козерог
Сегодня день обладает активной энергетикой для вас, вы можете хвататься за разные дела и планы, перед вами могут быть разные перспективы и возможности.
- Водолей
День благоприятен для различных начинаний, трудов, развития себя в новой сфере деятельности.
- Рыбы
Сегодня нужно ориентироваться на труд, заработок денег, решение тех дел , которые будут приносить вам доход в ближайшее время.
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