Лунный календарь стрижек на март 2020
Мы с нетерпением ждем марта, чтобы встретить первое весеннее тепло. В такие периоды хочется чего-то нового, они вдохновляют на дерзкие подвиги и эксперименты. Насколько удачными они могут быть в первый месяц весны? Ivona расскажет, когда в марте 2020 года можно стричь волосы по лунному календарю.
1 марта 2020 - Луна в Тельце, растущая. Стрижка сегодня окажет неблагоприятное влияние на ваш бизнес.
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2 марта 2020 - Луна в Близнецах, растущая. Укорачивание волос способно привлечь негативную энергетику.
3 марта 2020 - Луна в Близнецах, растущая. Сегодня можно лишь обновить уже существующую стрижку: подровнять челку и кончики.
4 марта 2020 - Луна в Раке, растущая. Поход в парикмахерскую принесет плохое самочувствие.
5 марта 2020 - Луна в Раке, растущая. Сегодняшняя стрижка благоприятно повлияет на силу и здоровье ваших волос.
6 марта 2020 - Луна в Раке, растущая. Новая стрижка принесет вашим волосам здоровье и крепость, а вам - хорошее настроение.
7 марта 2020 - Луна во Льве, растущая. Благоприятный день для экспериментов с новой стрижкой и укладкой.
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8 марта 2020 - Луна во Льве, растущая. Последствия стрижки непредсказуемы, результат может вас расстроить.
9 марта 2020 - Полнолуние в Деве. Из-за стрижки сегодня вас будут преследовать неудачи.
10 марта 2020 - Луна в Деве, убывающая. Стрижка пошатнет ваше эмоциональное состояние и привнесет разногласия с близкими людьми.
11 марта 2020 - Луна в Весах, убывающая. Нейтральный день для стрижки.
12 марта 2020 - Луна в Весах, убывающая. Неблагоприятный день для коротких стрижек. Возможно просто освежение уже имеющейся прически.
13 марта 2020 - Луна в Скорпионе, убывающая. Стрижка сегодня может принести плохое самочувствие и навредить вашим волосам.
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14 марта 2020 - Луна в Скорпионе, убывающая. Из-за стрижки вас будут преследовать недомогание и болезни.
15 марта 2020 - Луна в Стрельце, убывающая. Новая стрижка позволит наладить деловые контакты, а также привлечет внимание поклонников.
16 марта 2020 - Луна в Стрельце, убывающая. Короткие стрижки принесут неудачу.
17 марта 2020 - Луна в Козероге, убывающая. Неблагоприятный день для любых манипуляций с волосами.
18 марта 2020 - Луна в Козероге, убывающая. Поход в салон возможен лишь для оздоровительных и укрепляющих процедур.
19 марта 2020 - Луна в Водолее, убывающая. Стрижка сегодня сделает ваши волосы непослушными и ломкими.
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20 марта 2020 - Луна в Водолее, убывающая. Неблагоприятный день для смены прически, волосы могут потерять здоровый блеск и силу.
21 марта 2020 - Луна в Водолее, убывающая. Удачный день для экспериментов и кардинальных перемен в имидже.
22 марта 2020 - Луна в Рыбах, убывающая. Стрижка сегодня принесет неудачу.
23 марта 2020 - Луна в Рыбах, убывающая. Сегодняшняя стрижка поспособствует росту волос.
24 марта 2020 - Новолуние в Овне. Поход в парикмахерскую придаст вам уверенности в себе и вдохновит на новые свершения.
25 марта 2020 - Луна в Овне, растущая. Неудачный день для стрижки.
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26 марта 2020 - Луна в Овне, растущая. Стрижка сегодня пробудит ваш скрытый потенциал.
27 марта 2020 - Луна в Тельце, растущая. Любые манипуляции с волосами грозят плохим самочувствием.
28 марта 2020 - Луна в Тельце, растущая. Все эксперименты сегодня окажутся удачными, результат вас только порадует.
29 марта 2020 - Луна в Близнецах, растущая. Сегодняшняя стрижка благоприятно повлияет на силу ваших волос.
30 марта 2020 - Луна в Близнецах, растущая. Поход к парикмахеру поможет вам решить спорные финансовые вопросы.
31 марта 2020 - Луна в Близнецах, растущая. Неблагоприятный день для стрижки, она может оказать негативное влияние на вашу работу.
Ранее мы рассказывали, когда в марте 2020 года можно красить волосы по лунному календарю.
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