Куда провести в Киеве ближайший уикенд - лучшие идеи для яркого досуга .

Афиша Киева 22-23 февраля 2020: Куда пойти в уикенд facebook.com/pg/vdngkyiv

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Приближается очередной уикенд, а весенняя погода шепчет, что его обязательно нужно провести вне дома. Предлагаем варианты для досуга в выходные 22-23 февраля 2020 - куда можно сходить в Киеве, чтобы выходные запомнились надолго.

Уикенд сала на ВДНГ

В субботу и воскресенье на одной из самых популярных развлекательных локаций Киева - ВДНГ состоится масштабный фестиваль сала. Этот любимый украинцами продукт можно будет попробовать на месте, а также купить с собой на угощение. Организаторы “сального уикенда“ обещают несметное количество сортов и вкусов “национальной вкуснятины“: свежее, соленое, подкопченное, жареное, и даже в шоколаде! А в дополнение – гостей ждут дегустация, конкурсы и праздничный концерт, а также необычный аттракцион, который способен “измерить“ национальную силу – “Саломер“.

Кроме того, посетители сального сального феста за дополнительную плату смогут посетить развлекательные зоны ВДНГ, которые работают до начала весны: романтический каток, огромные тюбинговые горки, “Замок ледовых скульптур“, шоурум украинского бренда W8Less, сферический кинотеатр TELEPORT360, контактный зоопарк Animal Park, тропическую ферму “Планета бабочек“, веревочный парк Sky park, аттракционы, уличный фудкорт и рестораны.

Когда: 22-23 февраля

Где: ВДНГ, пр-т Академика Глушкова, 1.

Сколько стоит: вход на территорию ВДНГ - бесплатный, каждый павильон оплачивается отдельно.

Уикенд сала на ВДНГ facebook.com/pg/vdngkyiv

Ночь в музее Булгакова

В эти выходные киевляне и гости города снова смогут окунуться в мистическую историю одного из самых загадочных писателей - Михаила Булгакова. Экскурсия поможет раскрыть тайны особняка классика на Андреевском спуске, а также познакомит со старинными домами атмосферной улицы. Готовьтесь - будет захватывающе, мистически и даже порой жутковато.

Когда: 15, 23, 28 февраля, 19:00

Где: Дом-музей Булгакова, Андреевский спуск, 13 (старт на ступеньках возле церкви)

Сколько стоит: 250 гривен, нужна предварительная запись.

Афиша Киева 22-23 февраля 2020: Куда пойти в уикенд facebook.com/interesniy.kiev

Завершение Фестиваля китайских фонарей

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В Киеве завершается масштабный фестиваль гигантских китайских фонарей “Легенды Поднебесной“. Все, кто еще не успел увидеть яркие и невероятно зрелищные инсталляции, которые пропитаны колоритом востока - спешите посетить событие. Фестиваль лучше посещать после того, как стемнело - для того, чтобы насладиться ярким зрелищем в полной мере.

Когда: 15-23 февраля, с 16:00 до 22:00

Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 31

Сколько стоит: 160-200 гривен.

Афиша Киева 22-23 февраля 2020: Куда пойти в уикенд facebook.com/1chinafest

Концерт Дизель Шоу

В эти выходные юмористы “Дизель шоу“ соберут Дворец Украина на новую программу, посвященную приходу весны. Хорошее настроение и атмосферный вечер - гарантированы. Организаторы обещают заряд бодрости и тонкий юмор для зрителей - и никакой политики.

Актеры Дизель-шоу, которые выступят в концерте:

Егор Круглов

Виктория Булитко

Александр Бережок

Яна Глущенко

Евгений Гашенко

Евгений Сморгин

Дмитрий Танкович

Маруся Грицук

Евгений Никишкин

Сергей Писаренко

Когда: 21-22 февраля, 19:00

Где: дворец “Украина“, улица Большая Васильковская, 103

Сколько стоит: 300-2500 гривен.

Афиша Киева 22-23 февраля 2020: Куда пойти в уикенд facebook.com/festicket

Рок-хиты от “Виртуозов Киева“

Знаменитый оркестр подготовил новую необычайно драйвовую рок-программу с детским хором “Дзвіночок“. Музыканты сыграют популярные хиты Queen, Nirvana, Sting, Aerosmith, Metallica, Кино, Kiss, Radiohed, Сoldplay, U2, Scorpions, Depeche Mode, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple и других.

Когда: 23 февраля, 19:00

Где: Центр культуры и искусств СБУ, улица Ирининская, 6

Сколько стоит: 190-540 гривен.

Ранее мы писали, куда сходить в Киеве на Масленицу-2020.

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