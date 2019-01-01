Что сегодня ждет представителей всех знаков в работе и любви .

Гороскоп на 20 февраля 2020 для всех знаков Зодиака Pinterest.com

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Гороскоп на 20 февраля:

Овен

Вам нужно брать на себя больше ответственности, стараться получать новый опыт, быть активным в течение дня в разных сферах деятельности, не бойтесь браться за что-то трудное.

Телец

Избегайте попадания в трудные и зависимые ситуации, не полагайтесь на других людей, думаете своей головой, рассчитываете только на себя сегодня.

Близнецы

Сегодня стоит опасаться предательств, обманов, встреч с людьми, которые могут серьезно вам навредить, будьте осторожны и внимательны в общении.

Рак

Сегодня нужно быть требовательным как к себе так и к окружающим людям, не позволяйте всяких вольностей и перекладывания чужих проблем на вас, будьте тверды в своих делах.

Лев

Сегодня будьте активны деятельны, проявляйте хитрость, вы сможете добиться успехов на работе и в личной жизни если будет чётко знать чего вы хотите от людей.

Дева

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Сегодня вы должны быть прагматичны и расчётливы, считайте деньги, планируйте расходы и доходы, делайте только то, что приносит вам прибыль.

Весы

Сегодня вам будет трудно определиться в разных решениях, вы будете браться то за одно дело, то за другое, вы можете стать источником хаоса в разных сферах жизни.

Скорпион

Сегодня будьте решительны в отстаивании своих интересов, не раскисайте перед проблемами и разными людьми, соберитесь и старайтесь следовать своим путём.

Стрелец

Сегодня вы должны быть собраны и должны расставлять приоритеты в том, чем вы занимаетесь, в личной жизни старайтесь быть требовательны к партнёру, на работе будьте ответственны с делами.

Козерог

Сегодня не стоит подвергаться иллюзиям и завышенным ожиданиям, все происходящее в вашей жизни будет менее серьезно чем кажется на самом деле.

Водолей

Сегодня старайтесь сделать много дел, будьте быстры и решительны, вы сможете добиться успехов в важных делах и зарекомендовать себя хорошим специалистом.

Рыбы

Сегодня нужно проявлять чувство собственности, отстаивать свои интересы, добиваться желаемого через силу и преодоление препятствий в разных делах.

Ранее мы писали, что ждет все знаки Зодиака на неделе 17-23 февраля 2020.

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