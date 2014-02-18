День Памяти Героев Небесной Сотни: история и факты

Вспоминаем Героев Небесной сотни, а также события 18-20 февраля 2014 года.

20 февраля - День Памяти героев Небесной Сотни в Украине. Небесная Сотня - собирательное название для погибших протестующих в период с декабря 2013 по февраль 2014 года во время Революции Достоинства. Основную часть жертв Евромайдана составили “майдановцы“, погибшие в период с 18 по 20 февраля 2014 года во время столкновения с силовыми структурами. Их смерть не была напрасной и послужила “началом конца“ Революции и существенной причиной для смены действующей власти. О самых важных фактах событий февраля 2014 года расскажет Ivona.

1. Количество жертв и погибших

Число жертв во время противостояния 18-21 февраля 2014 года до сих пор оспаривается. По последним данным:

18 февраля 2014 года - погибло 23 протестующих, ранено около 500

19 февраля 2014 года - погибло 17 “майдановцев“, ранено более 200

20 февраля 2014 года - погибло 47 протестующих, число раненых неизвестно

21 февраля 2014 года - двое погибших.

Вооруженное противостояние между силовиками и протестующими стало завершающим этапом так называемой “Революции Достоинства (Революція Гідності)“. После 20 февраля от ранений, полученных во время столкновения, погибло еще более 20 протестующих.

Баррикадные бои 18 февраля 2014 года wikipedia.org

2. Кто виноват?

Существует официальная версия, согласно которой Виктор Янукович отдал приказ “Беркуту“ вести огонь на поражение во время наступления протестующих, дабы силой подавить противостояние, которое разгорелось 18-20 февраля. Именно “беркутовцы“ на данный момент являются официальными (и единственными) подозреваемыми и находятся под следствием. Однако факты и улики, которые периодически всплывают вот уже 6 лет в деле о расстрелах на Майдане во время Революции, указывают на то, что в той ситуации все было не настолько однозначно. На данный момент вопрос о виновнике бойни 18-20 февраля остается открытым.

3. Откуда взялась “Небесная сотня“?

Впервые погибших во время акция протеста в феврале 2014 года “Небесной сотней“ назвала поэтесса Татьяна Домашенко в стихотворении “Небесна сотня воїнів Майдану“, который она написала 21 февраля 2014 года. С того момента название прижилось, а уже в 2015 году, указом № 69/2015 действующего президента Украины Петра Порошенка “Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні“ от 11 февраля, День памяти Героев Небесной Сотни назначили 20 февраля. С тех пор именно в этот день по всей Украине отдают дань уважения погибшим в период Революции Достоинства.

Памятник Небесной сотне в Николаеве wikipedia.org

4. Память “Небесной Сотни“

Около 60 городов вел и поселков Украины после событий Евромайдана переименовали улицы и площади в честь Героев Небесной Сотни. Также установлено около 13 памятников Небесной Сотне. Один из них находится в городе Блумингдейл, США (Чикаго, Иллинойс). Про события Евромайдана снято более 20 фильмов на украинском, русском, английском, французском языках. Также выпущены сборники стихов, рассказов, воспоминаний непосредственных участников революции, открыто несколько музеев, а также выпущены монеты и памятные медали.

Ранее мы показывали трогательные фото с мест событий 18-20 февраля 2014 года.

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