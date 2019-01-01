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Гороскоп на 19 февраля 2020 для всех знаков Зодиака

Спецтема: Астрология
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Что ждет представителей Зодиакального круга в работе и любви.

Гороскоп на 19 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 19 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
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Гороскоп на 19 февраля:

  • Овен

Вас ждёт конкуренция, борьба с разными людьми, особенно на работе и в карьере, вам могут специально препятствовать недоброжелатели.

  • Телец

Могут быть различные тупиковые ситуации на работе и в денежных делах, поэтому не старайтесь их решать а ориентируйтесь на другие сферы жизни.

  • Близнецы

День благоприятен для активных действий, достижения своих целей, решения важных проблем, самореализации.

  • Рак

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День благоприятен для документов, бюрократических дел, важных договорённостей, многое будет идти медленно но справедливо и честно.

  • Лев

День благоприятен для новых знакомств, личной жизни, старайтесь быть активны и пробуйте себя в чем-то новом, получаете новый опыт в разных сферах жизни.

  • Дева

День благоприятен для поездок, перемены обстановки вокруг себя, поставьте для себя новую цель и идите к ней с усердием.

  • Весы

Сегодня стоит решать разные проблемы, трудности, разрубать препятствия радикальными методами, будьте решительны и храбры.

  • Скорпион

День благоприятен для карьеры, активных действий, вы можете заслужить уважение окружающих людей и получить поддержку в важных планах.

  • Стрелец

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Сегодня вы можете ощущать тяжесть, угнетённое состояние, проблемы и хлопоты будут на вас наваливается, поэтому старайтесь расставлять приоритеты.

  • Козерог

День благоприятен для денежных дел, работы за реальный результат, развития своего мастерства и упрочнения благосостояния.
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  • Водолей

Сегодня вы сможете заработать деньги, работать над реальными делами, начать что то новое для в плане работы и карьеры.

  • Рыбы

Сегодня вы будете ощущать одиночество, будете погружены в свои мысли, планы, контакты с окружающими людьми будут выстраиваться плохо.

Ранее мы писали, куда поехать на Масленицу-2020.

 

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Теги: гороскоп, астрологические советы, Зодиак
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Источник: IVONА bigmir)net

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