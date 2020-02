Сколько стоят билеты на европейские рок-фестивали .

Главные музыкальные фестивали Европы 2020 Pinterest.com

Летом почти в каждой европейской стране пройдут атмосферные музыкальные фестивали, которые соберут самых отрывных тусовщиков и просто желающих отлично провести время. Предлагаем узнать о самых популярных европейских рок-фестивалях, которые будут проходить в европейских городах летом 2020. Также Ivona предлагает ознакомиться с ценами на билеты, которые уже можно купить он-лайн на специальных ресурсах.

Lollapalooza Stockholm 2020

(Электронная музыка, поп-музыка, рок)

Главные музыкальные фестивали Европы 2020 facebook.com/lollapaloozaSE

Начнем с яркого феста Lollapalooza, который уже 3 года проходит в столице Швеции Стокгольме. История феста началась в 1991 в Чикаго, США в 1991 году. Тогда на главной сцене играли разнообразную музыку - от рока до техно, а атмосферы добавляла легкая непринужденная обстановка. Сейчас фест продолжает традицию - и все 4 дня пребывания на нем превращаются в настоящий отрыв и отдых.

Лайнап:

PEARL JAMPOST MALONETHE KILLERSKENDRICK LAMARCAMILLA CABELLOZARA LARSSONELLIE GOULDINGNINA KRAVIZMARTIN JENSSENBANKSTHE PRETTY RECKLESSZHUFRICKY.

Когда: 26–28 июня 2020

Где: Стокгольм, Швеция

Цена: от 3 тыс. грн.

Rock Fest FINLAND

(рок, матал, альтернатива)

Главные музыкальные фестивали Европы 2020 facebook.com/therockfestfi

Rock Fest проходит в Финляндии в городе Тампере и имеет славу самого насыщенного феста страны. Здесь играют качественную музыку и 3 дня фестиваля превращаются в настоящий праздник для любителей рока. В 2020 году гостей ждет сюрприз - организаторы обещают выступление Iron Maiden, Nightwish и других крутых роковых команд.

Для тех, кто едет не только на фест - хорошая новость: в городе Тампере множество парков и достопримечательностей, которые стоит увидеть.

Лайнап:

IRON MAIDEN, ROCKFESTIN, PÄÄESIINTYJÄKSI, MUKANA MYÖS, NIGHTWISH JA SABATON

Когда: 5–7 июня 2020

Где: Тампере, Финляндия

Цена: от 5300 грн.

Copenhell Festival

(рок-метал)

Главные музыкальные фестивали Европы 2020 facebook.com/copenhell

А вот крупнейший в Дании рок-метал фестиваль Копенхелл рассчитан на фанатов очень тяжелой музыки. Фестиваль собирает заядлых “маталлюг“ и его за глаза прозвали “громом с севера“. Фест проводят с 2010 года - и на 3 дня один из островов, на которых расположен Копенгаген, становится мечтой фанов “тяжеляка“ - с нескольких сцен звучит “темная музыка“, а атмосферности добавляют индустриальные декорации.

Judas Priest, Korn, Disturbed, Mercyful Fate.

Когда: 17–20 июня 2020

Где: Копенгаген, Дания

Цена: от 7 420 грн.

M'era Luna

(GOTHIC ROCK GOTHIC METAL)

Главные музыкальные фестивали Европы 2020 facebook.com/meralunafestival

А в Германии в конце лета проходит невероятно яркий фест любителей готической музыки M' era Luna Festival - и это настоящее царство готики и атмосферности. На фесте можно встретить, как фанов готик-метал, дарквэйв и индастриал, так и просто ярких представителей различных субкультур. Музыкальное событие ежегодно проводится в Хильдесхайме (Германия) в августе и это один из крупнейших фестивалей Германии. Фест ежегодно посещают до 25 тыс. зрителей.

В разные годы хедлайерами стали Placebo, Nightwish, The Cult, Death Stars, Epica, Within Temptation, Oomph! и многие другие.

Лайнап:

Nitzer Ebb, Schandmaul, The Lord Of The Lost Ensemble, Feuerschwanz, Megaherz, Nachtmahr, Rotersand, Coma Alliance, Faderhead, Diorama, The Cassandra Complex, Solitary Experiments, Ost+Front, Unzucht, Noisuf-X, The Beauty Of Gemina, Holygram,Then Comes Silence

Когда: 8–9 августа 2020

Где: Хильдесхайм, Германия

Цена: от 2 900 грн.

Steelfest

(OLD SCHOOL, DEATH TRUE, BLACK METAL, FOLK METAL, MELODIC DEATH METAL)

Также атмосферно и “тяжело“ будет в мае этого года в финском городке Хювинкяя (40 км. на север от Хельсинки). На “стальном“ фестивале выступят представители самых тяжелых музыкальных жанров - Old School Death и True Black Metal! В 2020 году состоится 9-ый Steelfest - и он, похоже, задаст жару в преддверие лета.

Главные музыкальные фестивали Европы 2020 facebook.com/steelfestcorby

Лайнап:

MOONSORROW, PRIMORDIAL, VENOM INC, NIFELHEIM, IMPALED NAZARENE, PROFANATICA, DENIAL OF GOD, WHITE DEATH, W.A.R*, MÖRK GRYNING, VOMITORY, MISÞYRMING, OSCULUM INFAME, MELECHESH, INFERNAL WAR, DRUADAN FOREST, SHAPE OF DESPAIR, WARMOON LORD, AKITSA, DIOCLETIAN, CADAVER

Когда: 15–16 мая 2020

Где: Хювинкяа, Финляндия

Цена: от 6800 грн.

Tuska Open Air 2020

(матал, альтернатива)

А в июне также в Финляндии состоится один из самых масштабных фестивалей страны - Tuska Open Air Metal Festival. За много лет существования фест получил статус культового, а на его сцене успели выступить монстры мирового рока. Так, сцена Open Air видела Behemoth и свежих Jinjer, а также классику - Alice Cooper и Slayer. Фест проходит три дня - и он, без сомнения, пройдет ярко.

Главные музыкальные фестивали Европы 2020 facebook.com/festicket

В программе:

Korn, Gojira and Deftones

Когда: 26–28 июня 2020

Где: Хельсинки, Финляндия

Цена: от 4452 грн.

Graspop Metal Meeting

(рок, метал, альтернатива. GLAM ROCK, GOTHIC METAL)

А в Бельгии в начале лета зажжет еще один метал-фест, который проходит в небольшом городке Dessel (Дессель), недалеко от Антверпена - старейшего из городов Бельгии. На несколько дней эта местность превратится в островок и независимую территорию. Здесь можно не просто оторваться под тяжелую музыку, но и попробовать местное пиво, знаменитые вафли, сосиски и разнообразную уличную еду.

Главные музыкальные фестивали Европы 2020 facebook.com/graspop

В разное время Lineup фестиваля GMM пополняли Guns 'N Roses, Kiss, Sabaton, Alice Cooper, Slayer, Rob Zombie, Iron Maiden, Slipknot, Black Sabbat, Volbeat, Rammstein и многие другие знаковые группы.

Когда: 18–21 июня 2020

Где: Дессель, Бельгия

Цена: от 7900 грн.

Hellfest Open Air Festival

(рок)

Живописный французский Прованс также не остается в стороне - и в июне собирает любителей рока на 3 дня под флагами Hellfest.

Гостей ждут несколько сцен, а кроме драйвовой музыки - красочное вечернее освещение, колесо обозрения, ежедневные фаер-шоу, вкуснейший фуд-корт.

Лайнап:

Deftones, Incubus, Opeth, Very Special Guest, Leprous, Ego Kill Talent, Soen, Frog Leap

Когда: 19–21 июня 2020

Где: Клиссон, Франция

Цена: от 6 800 грн.

Wacken Open Air

(рок, метал, DEATH METAL FOLK METAL)

Главные музыкальные фестивали Европы 2020 facebook.com/WackenOpenAir

Еще один культовый фест тяжелой музыки проходит в начале августа в Германии. Wacken Open Air - это не просто фестиваль, а атмосфера и пространство для общения и отрыва рокеров и металистов со всего мира.

Программа в этом году обещает быть особенно насыщенной:

Judas Priest, Amon Amarth, Sodom, Mercyful Fate, Hypocrisy, Death Angel, At the Gates, VENOM, Sick of, It All, Cemican, Beast in Black, Nervosa, Saltatio Mortis, New Model Army, Stratovarius, LA Guns, Russkaja, Butcher Babies

Когда: 30 июля–1 августа 2020

Где: Вакен, Германия

Сколько стоит: от 2 260 грн.

Музыкальный фестиваль Sonar в Барселоне

Еще один необычный музыкальный фест - это Sonar в Барселоне. Он длится 3 дня и считается площадкой для “продвинутого“ и неформатного искусства. Днем музыкальная программы проходит в самом городе, а ночью - за его чертой.

Лайнап:

Afrojuice195, Airaboi, Badsista, Califato ¾, Dead Normal, DJ Marcelle/Another Nice Mess, Egosex, Folamour, Gela, Ivy Barkakati, James Murphy.

Когда: 18 июнь 2020 - 20 июнь 2020

Где: Барселона, Каталония

Цена: от 3 тыс. грн.

