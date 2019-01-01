Масленица в ТРЦ Art Mall!
Отмечай Праздник Масленицы 29 февраля в ТРЦ Art Mall!
Читай также: Масленица 2020: даты, обряды и символы
29 февраля в ТРЦ Art Mall состоится самое ожидаемое народное мероприятие Праздник Масленицы, которое объединит всех посетителей конкурсами, веселыми развлечениями и вкусными блинами с разнообразными начинками!
Гостей ждет:
- Зажигательный ведущий;
- Детские мастер-классы;
- Праздничный аквагрим для детей;
- Выступления молодых звезд;
- Конкурсы и подарки.
Изюминкой мероприятия станет праздничное меню с вкусными блинами от известного кулинарного эксперта, победителя кулинарного шоу - Сергея Денисова.
Читай также: Как сделать разноцветные блины без красителей на Масленицу
Окунитесь в праздничный отдых вместе с ТРЦ Art Mall!
Вход бесплатный!
- Когда: 29 февраля, 13:00-17:00
- Где: ТРЦ Art Mall, Киев, ул. Заболотного, 37
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил