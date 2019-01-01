Отмечай Праздник Масленицы 29 февраля в ТРЦ Art Mall!

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29 февраля в ТРЦ Art Mall состоится самое ожидаемое народное мероприятие Праздник Масленицы, которое объединит всех посетителей конкурсами, веселыми развлечениями и вкусными блинами с разнообразными начинками!



Гостей ждет:

Зажигательный ведущий;

Детские мастер-классы;

Праздничный аквагрим для детей;

Выступления молодых звезд;

Конкурсы и подарки.

Изюминкой мероприятия станет праздничное меню с вкусными блинами от известного кулинарного эксперта, победителя кулинарного шоу - Сергея Денисова.

Масленица в ТРЦ Art Mall! Пресс-служба

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Окунитесь в праздничный отдых вместе с ТРЦ Art Mall!

Вход бесплатный!

Когда: 29 февраля, 13:00-17:00

Где: ТРЦ Art Mall, Киев, ул. Заболотного, 37

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