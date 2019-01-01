Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Масленица в ТРЦ Art Mall!

Комментариев: 0
Отмечай Праздник Масленицы 29 февраля в ТРЦ Art Mall!
Масленица в ТРЦ Art Mall!
Масленица в ТРЦ Art Mall!
Пресс-служба

Читай также: Масленица 2020: даты, обряды и символы

29 февраля в ТРЦ Art Mall состоится самое ожидаемое народное мероприятие Праздник Масленицы, которое объединит всех посетителей конкурсами, веселыми развлечениями и вкусными блинами с разнообразными начинками!
 
Гостей ждет:

  • Зажигательный ведущий;
  • Детские мастер-классы;
  • Праздничный аквагрим для детей;
  • Выступления молодых звезд;
  • Конкурсы и подарки.

Изюминкой мероприятия станет праздничное меню с вкусными блинами от известного кулинарного эксперта, победителя кулинарного шоу - Сергея Денисова.

Масленица в ТРЦ Art Mall!
Масленица в ТРЦ Art Mall!
Пресс-служба

Читай также: Как сделать разноцветные блины без красителей на Масленицу

Окунитесь в праздничный отдых вместе с ТРЦ Art Mall!

Вход бесплатный!

  • Когда: 29 февраля, 13:00-17:00 
  • Где: ТРЦ Art Mall, Киев, ул. Заболотного, 37

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: масленица
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь