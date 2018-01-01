Что ждет представителей Зодиакального круга в работе и любви .

Гороскоп на 17 февраля 2020 для всех знаков Зодиака Pinterest.com

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Гороскоп на 17 февраля:

Овен

Сегодня день благоприятен для встреч со старыми друзьями, ностальгических воспоминаний и получению положительных эмоций от общения с родственниками.

Телец

Сегодня на вас может навалиться куча мелких проблем и неприятностей, к концу дня вас ждёт приятная усталость от их решения.

Близнецы

Сегодня стоит принять ряд радикальных решений что бы закрыть проблемы, которые длительное время не решаются. Уверенность в себе поможет в переговорах с окружающими.

Рак

Сегодня благоприятны поездки и путешествия, смена обстановки благотворно повлияет на личные отношения и восстановит запас сил.

Лев

Вам нужно проявлять строгую дисциплину в делах, иначе вы можете попасть в крайне не приятные и тупиковые ситуации.

Дева

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Сегодня нужно быть критичными с окружающими, не верить на слово и не принимать важных предложений или решений пока вы не поймёте свой интерес.

Весы

Сохраняйте спокойствие и уверенность в течение дня, не встрявайте в ссоры и старайтесь разбавлять негатив положительными мыслями и надеждами.

Скорпион

Сегодня вам нужно прояснить все мучающие вас вопросы с близкими людьми, расставить все по своим местам , обиды оставить в прошлом и начать планировать новый жизненный этап.

Стрелец

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Сегодня вы пассивны и не решительны, не стоит принимать важных решений или совершать важные траты, покупки, одалживать в долг, все это рискованно.

Козерог

Сегодня не благоприятный день в эмоциональном плане, вам будут преследовать страхи и опасения, переживания и гнетущая атмосфера в личной жизни.

Водолей

Вам предстоит спланировать свои действия на будущее, отринуть эмоции в важных вопросах что бы поступить правильно.

Рыбы

Сегодня день активных действий, ставьте четкие цели как для работы так и для отдыха и у вас все будет получаться.

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