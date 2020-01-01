Узнайте, как хорошо вы разбираетесь в косметике.

Тест: Угадайте, это правда о макияже или вымысел? Pinterest.com

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Мифы о макияже весьма распространены в бьюти-среде. Давайте проверим, насколько вы доверчивы и как хорошо разбираетесь в косметике. Всего несколько насущных вопросов прольют свет на важные моменты.

Ранее мы предлагали вам узнать с помощью нашего теста, все ли ты знаешь о лаках для ногтей.

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