Узнайте историю праздника .

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8 марта отмечается Международный женский день. В 2020 году как и раньше это государственный выходной. Так как 8 марта в этом году выпадает на воскресенье, также выходным будет понедельник, 9 марта.

С чего все началось



Впервые Женский день отмечался 28 февраля 1909 года в Нью-Йорке, и организован был Социалистической Партией Америки в память о забастовке 1908 года Международного женского профсоюза работников швейной промышленности.

.Считается, что идея учредить день, посвященный борьбе за права женщин принадлежит немецкой социалистки Кларе Цеткин. В 1910 году более 100 участников из 17 стран на заседании в Копенгагене решили ежегодно в марте отмечать Международный женский день - день солидарности женщин в борьбе за полные политические, экономические и социальные права. Стоит отметить, что конкретной даты проведения не было установлено.



8 марта: что следует знать Pinterest

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В 1911 году Международный женский день отмечали 19 марта в Австрии, Германии, Дании и Швейцарии. Тогда проходили митинги, где женщины требовали права голоса и правила занимать государственные должности.



В 1912 год праздник отмечали уже 12 мая. А в 1913 году в Германии его праздновали 12 марта, в Австрии, Чехии, Венгрии, Швейцарии, Голландии — 9 марта, во Франции — 2 марта.

В советские времена праздник 8 марта был объявлен нерабочим днем в 1965 году «в ознаменование выдающихся заслуг советских женщин в коммунистическом строительстве, в защите Родины в годы Великой Отечественной войны, их героизма и самоотверженности на фронте и в тылу, а также отмечая большой вклад женщин в укрепление дружбы между народами и борьбу за мир».

1975 год Организацией Объединенных Наций 8 марта был объявлен Международным годом женщин.

Как в другой странах отмечают праздник 8 марта

В Болгарии сами женщины неоднозначно относятся к Международному женскому дню, часто даже забывая о его праздновании.



8 марта: что следует знать Pinterest

В Италии и Литве 8 марта не имеет статуса государственного праздника, но ежегодно в этот день женщины собираются вместе и проводят его шумно и весело.

У кубинцев принято устраивать громкие застолья в честь 8 марта.

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Праздник 8 марта также является национальным в таких странах, как Китай, КНДР, Ангола, Буркина-Фасо, Гвинее-Бисау, Камбоджа, Лаос, Монголия и Уганда.

Ранее мы писали, как небанально отметить 8 марта.