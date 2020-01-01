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ТЕСТ: Угадайте, где правда, а где выдумка об Алле Костромичевой

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Ко дню рождения супермодели предлагаем пройти интересный тест на знание ее биографии.
ТЕСТ: Угадайте, где правда, а где выдумка об Алле Костромичевой
ТЕСТ: Угадайте, где правда, а где выдумка об Алле Костромичевой
Пресс-служба

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В четверг, 11 июня, украинская модель с мировым именем Алла Костромичева отмечает день рождения. Ведущей проекта «Топ-модель по-украински», который выпускает Новый канал, исполнилось 34 года.

За плечами Аллы — сотрудничество с такими брендами как Givenchy, Hermes, Louis Vuitton, Alexander McQueen, MAC, Lanvin, Christian Dior, Armani, Saint Laurent, Dsquared2, Calvin Klein, Bottega Veneta, сотни дефиле на Неделях моды и съемок для глянца.  А что еще вы знаете об украинской модели, которая смогла прославиться на весь мир? Предлагаем пройти наш интересный тест и угадать, где правда, а где выдумка об Алле Костромичевой.


 

Ранее мы писали о знакомстве Аллы Костромичевой с мужем. 

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Теги: Алла Костромичева.
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