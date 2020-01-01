Такого ни врагу, ни своей дочери не пожелаешь!

Когда заходит разговор о том, какие отношения в семьях, сразу почему-то в голове возникают отношения между анекдотичными, стандартными и стереотипными парочками: зять - теща, невестка - свекровь. В принципе, здесь нет ничего удивительного, ведь во все времена существует и остается конфликт непринятия избранников своих детей. Конечно, из каждого правила есть свои исключения, но на практике в большинстве случаев складывается взаимная неприязнь. О том, кто по знаку Зодиака будет самым плохим зятем, расскажет Ivona.

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Худшего варианта для своей дочери не найти. Это те самые мужья, которые вечно будут где-то пропадать, когда они будут невыносимо нужны. А когда все же придут домой, потому что соскучились и устали, то притянут с собой целую тележку различных проблем. Например: долги или новые отношения, которые к тому же закончились беременностью. С таким мужчиной девушка вынуждена будет все делать сама и надеяться только на себя. Потому что поддержки от любимого, впрочем, как и его самого, она вряд ли дождется.

ТОП-3 самых худших зятьев по знаку Зодиака pinterest.com

Рыбы

Вот уж кто будет преданным, как пес своей жене, так это муж-Рыба. Он никогда не уйдет и не сможет ее обмануть или обидеть. Ну и что здесь плохого? А плохо то, что такому мужу нужно быть мамочкой. Только не распускать сильно, и наказывать, когда этого потребует ситуация. Можно сказать, что супруг-Рыбы - как еще один ребенок, которого превратить в мужчину мечты можно только при помощи метода “кнута“ и “пряника“. В целом, если выдержать этот период, умело делать вид, что он “главный“ и тихонько рулить всеми процессами, из Рыб выйдет супер-муж. И да, к теще практически не питает ничего, кроме как: “Это просто мама моей жены“. Любит быть максимально неприметным.

ТОП-3 самых худших зятьев по знаку Зодиака pinterest.com

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Вот уж кто сможет умело пустить пыль в глаза даже теще, так это такой сильный, романтичный, галантный Стрелец. Он умен, весел, четко понимает, куда ему в жизни стремиться и что от этой самой жизни ему нужно. Вот только надеяться, что ему скоро это не надоест и не станет банально скучно, не нужно. Да, девушка может быть просто невероятно красива, однако, от этого любовниц у мужа-Стрельца меньше не станет. Конечно, если у него это не первый брак, то есть маленькая вероятность, что он устал и будет уже более спокойным. С тещей будет обходителен, но в глаза врать умеет мастерски. Так что, вариант не из лучших.

ТОП-3 самых худших зятьев по знаку Зодиака pinterest.com

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