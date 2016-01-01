Лучшие картины, в которых сюжет построен вокруг распространения эпидемии или страшного вируса.

Пандемия: ТОП-10 картин о вирусах и эпидемиях pinterest.com

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В последние несколько недель строчки новостей пестрят сообщениями о страшном коронавирусе, эпидемия которого началась в Китае и распространяется по другим странам. Предлагаем “лечить подобное подобным“ - преодолеть панику, просматривая лучшие картины о заражениях страшными вирусах и эпидемиях. Приятно ведь увидеть, как пандемия будет обуздана и перестанет пугать? А возможно героям так и не удастся побороть страшную инфекцию?

Предлагаем ТОП-10 картин об эпидемиях:

Поезд в Пусан (2016)

По сюжету, Сеул накрыла страшная панка из-за распространения неизученного вируса, превращающего людей в беспощадных монстров. Со стороны властей не поступает никакой информации об угрозе. В это же время пассажиры поезда Сеул-Пусан узнают из новостей о вспышках насилия на улицах и о том, что, возможно, все они уже заражены страшным вирусом. Единственный способ спастись - преодолеть панику и добраться до пункта назначения.

Эпидемия (2013)

Фантастический триллер действие которого происходит в Барселоне. Один из самых любимых туристами и открытый город превращается в обитель страха, где каждый житель боится выйти на улицу, вследствие неведомой нейропсихической болезни. В центре картины странный апокалипсис, который предстоит пережить человечеству... Или не пережить...

Лекарство от счастья 2017

Очень красивый фильм с необычайно закрученным сюжетом, который нельзя в полной мере назвать картиной о пандемии, но заражение там бесспорно присутствует. Редко когда в картине этого жанра встретишь такое количество метафор и символов. Действие происходит в водолечебнице, куда по стечению обстоятельств попадает молодой и очень перспективный сотрудник крупной компании. В первый же день он обращает внимание на странные вещи, которые происходят в оздоровительном центре: во-первых, никто из пациентов ни при каких обстоятельствах не хочет его покидать, а во-вторых, симптомы их болезни указывают на нехватку воды в организме. Возможно, это как-то связано с мистической историей 200-летней давности и бароном, искавшим одно очень странное лекарство?

Вирус (2013)

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Пандемический апокалипсис глазами южно-корейских киношников, снятый в остро сатирическом ключе. Здесь будут уже знакомые картинки - тотальный карантин, бунты и вирус, который до конца не изучен и от этого еще более опасен. Каждый знает, что после заражение жить остается ровно 23 часов. Картина динамична и смотрится на одном дыхании.

Конец дня (2016)

Действие картины происходит в мире, где после глобальной катастрофы часть людей превратилась в плотоядных чудовищ. Те, кто выстоял, выживают, что называется, кому как позволяет совесть - некоторые живут коммунами и так защищаются от “тварей“, кто-то становится на более опасный путь. Однако, все это происходит ровно до того момента, пока не село солнце - после заката “бывшие люди“ выходят на свою кровавую охоту.

Одичавшие (2017)

По сюжету, шесть студентов-медиков проводят уикенд в лесу, где на них нападает неведомый монстр. После укуса существа один за одним парни превращаются в таких же тварей - они охотятся на себеподобных и жаждут крови.

Война миров Z

Картина о зомби-апокалипсисе. Человечество подверглось заражению страшным вирусом, который способен уничтожить все население планеты, превращая людей в зомби. Сотрудник ООН Гари Лейн пытается защитить свою семью, а заодно и спасти людей от незавидной участи.

Пациент Зеро (2018)

Еще одна картина о постапокалиптическом мире, пережившем страшную эпидемию. Люди, ранее зараженные, стали мутантами и превратились в кровожадных и жестоких безумцев. В мрачном мире страха и насилия Морган, понимающий язык зараженных, пытается изобрести вакцину. Но для этого нужно найти некоего пациента Зеро.

День мертвецов: Злая кровь (2018)

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Еще одна картина о мире, пережившем вирус, где большинство людей превратились в зомби. Группа главных героев, укрывшихся от опасности, пытается изобрести вакцину, но чтобы добыть для нее ингредиент, они должны выйти из укрытия. Вылазка заканчивается неудачей - и теперь для герое запущен обратный отсчет.

Инферно (2016)

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Фильм по одноименному роману Дэна Брауна. Третья картина о профессоре, специалисте по древним символам Роберте Лэнгдоне. На этот раз эксцентричный ученый внезапно оказывается в одной из больниц Флоренции, притом категорически не помнит, как туда попал. Когда он немного приходит в себя, то узнает, что каким-то образом связан с погибшим миллиардером, разработавшим страшный вирус, чтобы сократить население планеты. Вирус до сих пор находится в закрытом сосуде - и будет распространен в час Х. Найти его может, естественно, только Лэнгдон.

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