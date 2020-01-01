"Назад в будущее!" Как бы выглядели легендарные личности сегодня?
Листая страницы истории или смотря на портреты известных личностей, многие задают себе вопрос: “А как бы они выглядели, если бы жили в наше время?“ Бекка Саладин, которая очень любит рисовать и увлекается историей, решила попробовать воссоздать “портреты“ некоторых знаменитостей прошлого в современных образах. На ее странице в Инстаграм множество интересных работ. Ivona предлагает рассмотреть самые популярные из них.
Читай также: Grammy Awards 2020: Самые роскошные образы с красной дорожкиНефертити
Прекрасная Нефертити была женой древнеегипетского фараона Эхнатона. Она подарила супругу 6 дочерей. Существует версия, что отсутствие наследника могло сказаться на отношениях в царской семье. На 12-м году правления фараона Нефертити исчезла из политической арены, ее место заняла второстепенная царица Кийя. Несмотря на это, Нефертити осталась в памяти египтян доброй и справедливой царицей.
- Клеопатра
Умная и красивая, эта египетская царица прожила довольно интересную жизнь. Достигнув 18-тилетия, она была вынуждена выйти замуж за своего младшего брата, который потом, спустя 4 года поднял против нее мятеж и проиграл. Она написала много книг по философии, точным наукам и несколько трудов посвятила средствам по уходу за женской красотой и здоровьем. Благодаря отношениям с Юлием Цезарем и Марком Антонием она смогла прославиться в веках. Богатства ее были несметными и многие древние ученые верили, что царица обладает философским камнем.
- Елизавета І
Несмотря на то, что она стала великой королевой, детство у девочки выдалось не самое сладкое. Ее родителями были Анна Болейн и король Генрих VIII, который не признал дочь, так как ждал сына. Через 3 года казнили ее мать, девочку удалили от дворца и отдали на воспитание лучшим учителям. Там она постигла множество наук и особенностей монаршего поведения и быта. Долгое время Елизавета терпела преследования и гонения Марии Тюдор - старшей сестры (дочь короля от первого брака), но когда та скончалась в возрасте 25 лет, Елизавета села на трон и стала королевой Англии. В истории она запомнилась сильной женщиной, которая была до последнего предана своим принципам.
Читай также: Тест: Проверь, умнее ли ты блондинокГай Юлий Цезарь
Великий полководец прошлого, который прославился военными подвигами, умением делать много дел одновременно, написанием великих литературных произведений и, конечно же, своими мудрыми изречениями. Он любил поэзию, учился сдерживать гнев (прежде чем что-то сказать, он в уме повторял латинский алфавит), а еще тщательно следил за собой.
- Бенджамин Франклин
часто этого известного исторического деятеля Америки путают с президентом. И это не удивительно, ведь за свою жизнь Франклин сделал столько всего для своей страны, что не хватит и дня, чтобы все перечислить. К числу достижений относится изобретение молниеотвода, бифокальные очки и пр. Также Франклин участвовал в создании Декларации независимости США, был полиматом и в народе получил прозвище “универсальный американец“. Для жителей Америки он является настоящим примером того, как нужно добиваться целей, быть верным гражданином своей страны, любить и оберегать ее.
Бекка Саладин - невероятно талантливая девушка, которая сумела объединить две своих страсти: историю и рисование. И получилось, стоит сказать, довольно неплохо.
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