Гороскоп на 1 февраля 2020 года для всех знаков зодиака
- Овен
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День благоприятен для активных действий, главное старайтесь тратить время и энергию на свои дела а не на чужие, возможны манипуляции со стороны разных людей.
- Телец
Опасайтесь сегодня кризисных явлений, не начинайте новых дел , иначе много может пойти прахом, будьте внимательны с разными плохими новостями или ощущениями – они будут вас предостерегать.⠀⠀⠀
- Близнецы
День благоприятен для карьеры, работы, бизнеса, самореализации, возможно продвижение в делах, разные положительные результаты, достижение промежуточных целей.⠀⠀⠀
- Рак
Сегодня перед вами может вставать важный выбор в разных ситуациях, два пути, две дороги, старайтесь выбирать верный и реальный путь.⠀⠀⠀
- Лев
День благоприятен для материальных дел, накоплений, важных вложений, также вы можете столкнуться с жадными или эгоистичными людьми.⠀⠀
- Дева
Сегодня кто-то может лезть в ваши дела, возможны мелкие неприятности, ссоры, сплетни, что-то может идти не так как хотелось бы.⠀⠀⠀
- Весы
Старайтесь сегодня вкладывать деньги в семью, недвижимость, упрочнять свое благосостояние, либо копите на что-то важное, день благоприятен для завершения разных дел и начала новых жизненных этапов.⠀⠀⠀
- Скорпион
День благоприятен для рабочих поездок, труда, погружайтесь в материальные и рабочие вопросы, будете получать хорошую отдачу, день год кормит.⠀⠀⠀
- Стрелец
Старайтесь сегодня восстанавливать силы и энергию, активные дела сегодня никчему, хотя в каких-то ситуациях вас может ожидать успех.⠀⠀⠀
- Козерог
Сегодня что то может сбивать вас с толку, разные люди и идеи , день может пройти в хаосе либо в суете , старайтесь планировать свой день.⠀⠀⠀
- Водолей
День благоприятен для разных начинаний, преодоления проблем и трудностей, интеллектуального труда, анализа и работы с информацией для развития своего дела.⠀⠀⠀
- Рыбы
Сегодня благоприятно что-либо менять в жизни, начинать что-то новое в работе, меняйте место жительства, планировать начало освоения чего-то нового.
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