Когда в Украине отмечают последний звонок и выпускной и как его лучше отпраздновать .

Выпускной 2020 в Украине: Дата и варианты для праздника pinterest

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На дворе уже почти весна, а это значит, что в украинских школах стремительно приближается время последних звонков и выпускных. А поскольку выпускной в школе бывает нечасто - у кого-то два раза - из 9-го и 11-го класса, а у некоторых это уникальное событие, то и готовиться к нему стоит загодя и основательно. Предлагаем узнать, когда в 2020 в Украине будут праздновать выпускной, а также лучшие варианты программы, которую можно придумать в честь окончания школы.

Когда в Украине выпускной в 2020

В 2020 году последний звонок в украинских школах прозвенит на пятницу 22 мая, а выпускной выпадает на 27 июня.

Выпускной 2020 в Украине: Дата и варианты для праздника pinterest

Как отметить

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Читатели постарше явно помнят традицию пышно праздновать выпускной в ресторане, но она уже давненько канула в прошлое. Представители поколения Z не видят “фишки“ в скучном сидении за богато накрытыми столами и рассматривании пышных нарядов бывших одноклассников. Новым выпускникам нужно предложить что-то более увлекательное и динамичное.

То есть, если изначально вы хотели повести молодежь в шикарное заведение - подумайте еще раз и оставьте эту идею. Предлагаем вам ТОП-3 варианта мест, где можно устроить незабываемый выпускной.

Места для выпускного-2020:

Лофт или спортивный комплекс

Для того, чтобы ваши выпускники чувствовали себя в своей тарелке - выбирайте площадку, располагающую к непринужденности. Подойдет лофт, спортивный комплекс, антикафе и любое другое помещение, которое не отдает “пафосом“. Именно в такой обстановке выпускники смогут спокойно пообщаться друг с другом и преподавателями и получить максимум удовольствия от вечера.

Выпускной 2020 в Украине: Дата и варианты для праздника pinterest

На кораблике

А вот “традиционная“ прогулка на кораблике - очень даже подойдет. По реке можно кататься весь вечер или пару часов - зависит от финансовой возможности родителей. Советуем заранее подобрать музыку, чтобы она дополняла непринужденную атмосферу, а не портила “неподходящим контентом".

Выпускной 2020 в Украине: Дата и варианты для праздника Pinterest.com

Закрытая вечеринка в клубе

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Отличной идеей, которая, без сомнения, понравится большинству участников, станет вечеринка в клубе. Для выпускного пати не стоит “избавлять“ заведение от его всегдашних атрибутов - громкой музыки, визуальных эффектов и пиджеек. А вот по поводу напитков - можно ограничить ассортимент праздничным шампанским. Если родители захотят сделать вечеринку более уютной - можно провести ее в статусе “закрытой пати“ - и позвать выпускников всего одного класса.

Выпускной 2020 в Украине: Дата и варианты для праздника pinterest

Выпускной на природе

И здесь речь не идет о традиционном пикнике - на свежем воздухе можно закатить вечеринку по-королевски, обустроив тематические столы с угощениями и специальные места для сиденья, которые помогут не испачкать нарядную одежду. Также не стоит забывать о фотозонах, на фоне которых можно сделать красивые инстаграмные фото. Локации для фотосета лучше оформить в эффектном стиле “прованс“ или любой другой тематике. Кроме того, на природе можно устроить катание на лошадях, а также после наступления темноты - запуск воздушных фонариков.

Выпускной 2020 в Украине: Дата и варианты для праздника Pinterest.com

Идеи для вечеринки:

Винтажная пати

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Если вы все-таки выбрали место вечеринки лофт - хорошей идеей станет винтажная пати в стиле 1980-х. Как ни странно, тематика 1980-х - это именно та часть недавнего прошлого, которая знакома как более старшему поколению, так и “зетам“. Здесь можно развернуться на полную - приготовить тематический стол, устроить яркие фотозоны, а также насладиться разнообразной драйвовой музыкой. А после пати запросто можно устроить катание на “американских роликах“. Поверьте, учителя тоже оценят такой креатив.

Выпускной 2020 в Украине: Дата и варианты для праздника Pinterest.com

Вручение премии

Также выпускную вечеринку можно легко стилизировать под вручение какой-то известной премии, скажем “Оскара“ или “Грэмми“. Тут также важно соблюдать все детали - нарядные костюмы у гостей будут по умолчанию, а вот все остальные элементы “красивой жизни“ предстоит создать организаторам. Посмотрите любую красную дорожку масштабного фестиваля - и вперед творить. Угощения лучше оформить в виде “богатого“ фуршета, а фотозоны устроить, как в “настоящем“ Голливуде. Также не забудьте о сценарии праздника - можно прописать его там, чтобы отметить каждого выпускника за заслуги и уникальные таланты.

Выпускной 2020 в Украине: Дата и варианты для праздника Pinterest.com

Футуристическая тема

Также хорошей идеей станет проведение “космического“ праздника. Футуристическая тема позволит развернуться по полной программе. Тут вам и яркие декорации и оформление фотозон, и спокойная “космическая“ музыка. Кроме того, для полноты картины стоит продумать особое “космическое“ меню, блюда из которого будут необычно называться и выглядеть. А уж по поводу конкурсов и развлечений - их можно наискать в Сети великое множество, а кроме того “переделать“ веселые конкурсы для вечеринок на космический лад.

Выпускной 2020 в Украине: Дата и варианты для праздника Pinterest.com

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