Красивые стихи и поздравления в картинках, которые можно 25 января отправить по случаю Китайского Нового года .

Поздравления с китайским новым годом 2020 - картинки pinterest

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Завтра, 25 января, наступает Китайский Новый год, а значит символ 2020-го Металлическая крыса в полной мере входит в свои права. Новый год по восточному календарю - отличный повод поздравить знакомых китайцев, а, возможно, даже преподнести подарок. Как выбрать подходящий презент и написать поздравление - мы расскажем в материале далее. Кроме того, можно запросто отпраздновать Китайский Новый год в кругу друзей и коллег. Для этого предлагаем узнать, когда в Китае празнуют Новый год 2020, как написать поздравление с Китайским новым годом на китайском и русском языках, а также какие картинки можно отправить по случаю Китайского Нового года.

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Новый год 2020 по восточному календарю наступает 25 января, а празднования в Китае продлятся вплоть до Праздника Фонарей, который отмечают 8 февраля.

По традиции, китайцы отмечают Новый год в кругу семьи, накануне приготовив традиционные праздничные блюда. Во время встречи нового года принято желать членам семьи процветания и долголетия.

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Популярные поздравления с Китайским Новым годом

В Китае Новый год считают Праздником Весны. В эти даты в Поднебесной с удовольствием принимают и дарят подарки и пожелания.Если вы хотите поздравить с Новым годом китайца, используя его родной язык, предлагаем самые распространенные пожелания, которые принято использовать в Праздник Весны.

Предлагаем варианты пожеланий на китайском, дополненные транскрипцией латиницей, за которыми следует перевод на русский язык.

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Чтобы составить пожелание - достаточно будет скопировать иероглифы, также можно скомпоновать несколько фраз.

Как начать поздравление:

Можно использовать два варианта - уважительный при обращении к старшим, а также неформальный, который часто используют для поздравление людей, которые младше.

祝您…… - Zhu nín... - Желаю Вам...

祝你…… - Zhu nǐ ... - Желаю тебе...

Самые популярные поздравления в Китайский Новый Год, которые можно использовать до 8 февраля:

新年好 - Xīnnián hǎo - Счастливого Нового Года

过年好 - Guònián hǎo - С Новым Годом

新年快乐 - Xīnniánkuàilè - Счастливого Нового Года

新春快乐 - Xīnchūnkuàilè - Счастливой Новой Весны

春节快乐 - Chūnjiékuàilè - Счастливого Праздника Весны

吉祥如意 - jíxiángrúyì - Удачи в исполнении желаний

年年有余 - Niánnián yǒuyú - Изобилия из года в год

吉星高照 - Jíxīnggāozhào - Пусть улыбнётся удача (“Счастливая звезда сияет в высоте“)

心想事成 - Xīnxiǎng shìchéng - Пусть все желания исполнятся

大吉大利 - Dàjídàlì - Огромной удачи и благополучия.

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Как пожелать здоровья

龙马精神 - Lóng mǎjīngshén - Будьте полны сил и энергии (“Сила духа дракона и лошади“)

身体健康 - Shēntǐjiànkāng - Крепкого здоровья

Поздравления коллегам на работе

恭喜发财 - Gōngxǐfācái - Огромного счастья и процветания (фразу также говорят при получении подарка или красного денежного конверта хунбао)

财源广进 - Cáiyuánguǎngjìn - Пусть Вам откроется вся широта источника процветания (такое пожелание подойдет знакомому, который открывает свой бизнес)

工作顺利- Gōngzuòshùnlì - Пусть в работе всё будет гладко

事业有成 - Shìyè yǒuchéng - Успехов в работе

平步青云 - Píngbùqīngyún - Стремительного взлёта

马到成功 - Mǎdàochénggōng - Мгновенного успеха

帆风顺 - Yīfānfēngshùn - Пусть Ваша жизнь проходит гладко (“Пусть попутный ветер раздувает парус“)

升官发财 - Shēngguānfācái - Продвижения в карьере и процветания

生意兴隆 - Shēngyìxīnglóng - Процветания в бизнесе.

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Поздравление всей семьи:

阖家欢乐 - Héjiāhuānlè - Счастья всей семье

阖家幸福 - Héjiāxìngfú - Благополучия всей семье

Поздравление с юмором (его адресуют только родным или близким друзьям)

恭喜发财，红包拿来 - Gōngxǐfācái, hóngbāonálái - Желаю счастья и благополучия, давай сюда красный конверт ( в красных конвертах хунбао в Китайский Новый год преподносят денежные подарки - ред.)

Такое шуточное поздравление не стоит использовать в официальной обстановке и с малознакомыми людьми - они могут обидеться на подобную “бестактность“.

Нюансы, которые обязательно учитывать, делая подарок уроженцам Китая в Новый год:

Как поздравить малознакомых людей

Если вы знаете человека не очень близко, но все-таки хотите поздравит его с Китайский новым годом, то идеальным вариантом станет не подарок, а открытка в восточном стиле. лучше выбрать ее в красных с золотом тонах, также открытка может быть белого цвета с красными надписями. По традиции, в поздравительной открытке не должно быть цифры 4. Написать пожелания можно как на китайском, так и на английском языке.

Поздравление подчиненному

Если китаец находится у вас в подчинении - хорошей идеей будет выдать ему к празднику премию, можно использовать красный конверт. Таким образом вы и поддержите традицию и не поставите себя и подчиненного в неловкое положение, подарив ненужный подарок.

Как поздравить давнего партнера по бизнесу

Если ваш партнер по бизнесу китаец и вы хотите поддержать с ним хорошие отношения - обязательно подарите ему подарок. Покупка может быть не очень дорогой, но, что называется, “приличной“. Выбирая презент нужно учитывать такое обстоятельство, как “символизм“ подарка. Прежде, чем что-то приобрести - убедитесь, что на Востоке эта вещь не имеет какого-то скрытого смысла. Например, если вы преподнесете китайцу часы - вряд ли он захочет поддерживать с вами отношения, потому как в Киате фраза “дарить часы“ созвучна с фразой описывающую часть похоронной церемонии. Также не стоит дарить китайцам зонты, обувь, острые предметы и хризантемы.

Что лучше подарить в Китайский Новый год

Отличным вариантом подарка китайцу в Новый год будет сувенир, привезенный из вашей страны, идеально, если он связан с культурной сферой, искусством. Также “приличными“ подарками станут дорогой алкоголь, сигары, корзины и наборы с фруктами и сладостями. Обратите внимание, что, преподнося фрукты, ни в коем случае не выбирайте наборы с грушами - они символизируют разрыв дружбы.

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Если вы хотите поздравить с Китайским Новым годом русскоговорящего китайца или друзей, не имеющих отношения к восточной культуре, то предлагаем использовать веселые стихи на русском языке.

Поздравления с Китайским Новым годом на русском языке:

***

Новый год в Китае нынче,

Скоро новый зверь придет.

Пусть семье он только счастья

И достаток принесет.

Пусть откроет в день чудесный

Небо вам большой портал,

Чтоб мечту свою и просьбу

В космос каждый вмиг послал.

***

Что за праздник в этот раз?

Китайский Новый год сейчас!

Желаю вам безмерно счастья,

Пускай минуют вас несчастья,

Желаю праздник встретить дружно,

Чтобы было в жизни все, что нужно.

Удача пусть в дом постучится,

Желаю грезам вашим сбыться!

***

Фонарики зажгутся

И станет всё, как в сказке,

И звёзды все сойдутся

Для вас в восточный праздник,

Улягутся проблемы

И пышный рой забот.

Сегодня мы встречаем

Китайский Новый год!

***

Hе будет пусть у вас тревог гнетущих

Долой безрадостный прогноз!

Желаем, чтобы Китайский год грядущий

Одни лишь радости вам всем принес!

Ранее мы писали, что поставить на стол в Китайский Новый год.

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