Поздравления с китайским новым годом 2020 - картинки
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Завтра, 25 января, наступает Китайский Новый год, а значит символ 2020-го Металлическая крыса в полной мере входит в свои права. Новый год по восточному календарю - отличный повод поздравить знакомых китайцев, а, возможно, даже преподнести подарок. Как выбрать подходящий презент и написать поздравление - мы расскажем в материале далее. Кроме того, можно запросто отпраздновать Китайский Новый год в кругу друзей и коллег. Для этого предлагаем узнать, когда в Китае празнуют Новый год 2020, как написать поздравление с Китайским новым годом на китайском и русском языках, а также какие картинки можно отправить по случаю Китайского Нового года.
Новый год 2020 по восточному календарю наступает 25 января, а празднования в Китае продлятся вплоть до Праздника Фонарей, который отмечают 8 февраля.
По традиции, китайцы отмечают Новый год в кругу семьи, накануне приготовив традиционные праздничные блюда. Во время встречи нового года принято желать членам семьи процветания и долголетия.
- Популярные поздравления с Китайским Новым годом
В Китае Новый год считают Праздником Весны. В эти даты в Поднебесной с удовольствием принимают и дарят подарки и пожелания.Если вы хотите поздравить с Новым годом китайца, используя его родной язык, предлагаем самые распространенные пожелания, которые принято использовать в Праздник Весны.
Предлагаем варианты пожеланий на китайском, дополненные транскрипцией латиницей, за которыми следует перевод на русский язык.
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Чтобы составить пожелание - достаточно будет скопировать иероглифы, также можно скомпоновать несколько фраз.
- Как начать поздравление:
Можно использовать два варианта - уважительный при обращении к старшим, а также неформальный, который часто используют для поздравление людей, которые младше.
祝您…… - Zhu nín... - Желаю Вам...
祝你…… - Zhu nǐ ... - Желаю тебе...
- Самые популярные поздравления в Китайский Новый Год, которые можно использовать до 8 февраля:
新年好 - Xīnnián hǎo - Счастливого Нового Года
过年好 - Guònián hǎo - С Новым Годом
新年快乐 - Xīnniánkuàilè - Счастливого Нового Года
新春快乐 - Xīnchūnkuàilè - Счастливой Новой Весны
春节快乐 - Chūnjiékuàilè - Счастливого Праздника Весны
吉祥如意 - jíxiángrúyì - Удачи в исполнении желаний
年年有余 - Niánnián yǒuyú - Изобилия из года в год
吉星高照 - Jíxīnggāozhào - Пусть улыбнётся удача (“Счастливая звезда сияет в высоте“)
心想事成 - Xīnxiǎng shìchéng - Пусть все желания исполнятся
大吉大利 - Dàjídàlì - Огромной удачи и благополучия.
- Как пожелать здоровья
龙马精神 - Lóng mǎjīngshén - Будьте полны сил и энергии (“Сила духа дракона и лошади“)
身体健康 - Shēntǐjiànkāng - Крепкого здоровья
- Поздравления коллегам на работе
恭喜发财 - Gōngxǐfācái - Огромного счастья и процветания (фразу также говорят при получении подарка или красного денежного конверта хунбао)
财源广进 - Cáiyuánguǎngjìn - Пусть Вам откроется вся широта источника процветания (такое пожелание подойдет знакомому, который открывает свой бизнес)
工作顺利- Gōngzuòshùnlì - Пусть в работе всё будет гладко
事业有成 - Shìyè yǒuchéng - Успехов в работе
平步青云 - Píngbùqīngyún - Стремительного взлёта
马到成功 - Mǎdàochénggōng - Мгновенного успеха
帆风顺 - Yīfānfēngshùn - Пусть Ваша жизнь проходит гладко (“Пусть попутный ветер раздувает парус“)
升官发财 - Shēngguānfācái - Продвижения в карьере и процветания
生意兴隆 - Shēngyìxīnglóng - Процветания в бизнесе.
- Поздравление всей семьи:
阖家欢乐 - Héjiāhuānlè - Счастья всей семье
阖家幸福 - Héjiāxìngfú - Благополучия всей семье
- Поздравление с юмором (его адресуют только родным или близким друзьям)
恭喜发财，红包拿来 - Gōngxǐfācái, hóngbāonálái - Желаю счастья и благополучия, давай сюда красный конверт ( в красных конвертах хунбао в Китайский Новый год преподносят денежные подарки - ред.)
Такое шуточное поздравление не стоит использовать в официальной обстановке и с малознакомыми людьми - они могут обидеться на подобную “бестактность“.
- Нюансы, которые обязательно учитывать, делая подарок уроженцам Китая в Новый год:
Как поздравить малознакомых людей
Если вы знаете человека не очень близко, но все-таки хотите поздравит его с Китайский новым годом, то идеальным вариантом станет не подарок, а открытка в восточном стиле. лучше выбрать ее в красных с золотом тонах, также открытка может быть белого цвета с красными надписями. По традиции, в поздравительной открытке не должно быть цифры 4. Написать пожелания можно как на китайском, так и на английском языке.
- Поздравление подчиненному
Если китаец находится у вас в подчинении - хорошей идеей будет выдать ему к празднику премию, можно использовать красный конверт. Таким образом вы и поддержите традицию и не поставите себя и подчиненного в неловкое положение, подарив ненужный подарок.
- Как поздравить давнего партнера по бизнесу
Если ваш партнер по бизнесу китаец и вы хотите поддержать с ним хорошие отношения - обязательно подарите ему подарок. Покупка может быть не очень дорогой, но, что называется, “приличной“. Выбирая презент нужно учитывать такое обстоятельство, как “символизм“ подарка. Прежде, чем что-то приобрести - убедитесь, что на Востоке эта вещь не имеет какого-то скрытого смысла. Например, если вы преподнесете китайцу часы - вряд ли он захочет поддерживать с вами отношения, потому как в Киате фраза “дарить часы“ созвучна с фразой описывающую часть похоронной церемонии. Также не стоит дарить китайцам зонты, обувь, острые предметы и хризантемы.
- Что лучше подарить в Китайский Новый год
Отличным вариантом подарка китайцу в Новый год будет сувенир, привезенный из вашей страны, идеально, если он связан с культурной сферой, искусством. Также “приличными“ подарками станут дорогой алкоголь, сигары, корзины и наборы с фруктами и сладостями. Обратите внимание, что, преподнося фрукты, ни в коем случае не выбирайте наборы с грушами - они символизируют разрыв дружбы.
Если вы хотите поздравить с Китайским Новым годом русскоговорящего китайца или друзей, не имеющих отношения к восточной культуре, то предлагаем использовать веселые стихи на русском языке.
- Поздравления с Китайским Новым годом на русском языке:
***
Новый год в Китае нынче,
Скоро новый зверь придет.
Пусть семье он только счастья
И достаток принесет.
Пусть откроет в день чудесный
Небо вам большой портал,
Чтоб мечту свою и просьбу
В космос каждый вмиг послал.
***
Что за праздник в этот раз?
Китайский Новый год сейчас!
Желаю вам безмерно счастья,
Пускай минуют вас несчастья,
Желаю праздник встретить дружно,
Чтобы было в жизни все, что нужно.
Удача пусть в дом постучится,
Желаю грезам вашим сбыться!
***
Фонарики зажгутся
И станет всё, как в сказке,
И звёзды все сойдутся
Для вас в восточный праздник,
Улягутся проблемы
И пышный рой забот.
Сегодня мы встречаем
Китайский Новый год!
***
Hе будет пусть у вас тревог гнетущих
Долой безрадостный прогноз!
Желаем, чтобы Китайский год грядущий
Одни лишь радости вам всем принес!
Ранее мы писали, что поставить на стол в Китайский Новый год.
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