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Тест: Благотворительность и мошенники. Все ли вы об этом знаете?

Спецтема: Прикольные тесты
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Выясните с помощью нашего теста, все ли вы знаете о благотворительности.
Тест: Благотворительность и мошенники. Все ли вы об этом знаете?
Тест: Благотворительность и мошенники. Все ли вы об этом знаете?
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Мир несправедлив. Пока одни купаются в роскоши, другие мечтают о самом необходимом. Все об этом знают, но мало кто пытается с этим бороться. Узнайте с помощью нашего теста, сможете ли вы заняться благотворительностью и при этом 
не попасть в руки мошенников.

 

Ранее мы предлагали вам узнать с помощью нашего теста, все ли ты знаешь о лаках для ногтей.

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Теги: прикольные тесты, благотворительность
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Источник: Ivоna bigmir)net

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