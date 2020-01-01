Тест: Благотворительность и мошенники. Все ли вы об этом знаете?
Спецтема: Прикольные тесты
Выясните с помощью нашего теста, все ли вы знаете о благотворительности.
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Мир несправедлив. Пока одни купаются в роскоши, другие мечтают о самом необходимом. Все об этом знают, но мало кто пытается с этим бороться. Узнайте с помощью нашего теста, сможете ли вы заняться благотворительностью и при этом
не попасть в руки мошенников.
Ранее мы предлагали вам узнать с помощью нашего теста, все ли ты знаешь о лаках для ногтей.
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