Выясните с помощью нашего теста, все ли вы знаете о благотворительности.

Тест: Благотворительность и мошенники. Все ли вы об этом знаете? pinterest.com

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Мир несправедлив. Пока одни купаются в роскоши, другие мечтают о самом необходимом. Все об этом знают, но мало кто пытается с этим бороться. Узнайте с помощью нашего теста, сможете ли вы заняться благотворительностью и при этом

не попасть в руки мошенников.

Ранее мы предлагали вам узнать с помощью нашего теста, все ли ты знаешь о лаках для ногтей.

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