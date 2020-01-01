Куда сходить в столице с четверга по воскресенье.

Афиша Киева: Самые яркие события 23-26 января 2020 Пресс-служба ВДНГ

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Несмотря на то, что сегодня только четверг и до выходных еще несколько дней - вечерняя программа Киева более чем насыщенная. Именно сегодня киевлян и гостей ждут фестиваль эротического кино, большой благотворительный концерт и невероятно яркая премьера программы-варьете. Итак, чем заняться в Киеве с четверга по воскресенье 23-26 января 2020, чтобы вечера превратились в настоящую сказку и подарили массу впечатлений.

Программа на 23-26 января 2020 в Киеве:

Сходить на благотворительный концерт во Freedom Hall

В четверг, 23 января, во Freedom Hall состоится большой благотворительный концерт для спасения от разрушения уникального объекта культурного наследия - дома всемирно известного композитора Николая Леонтовича - автора мега популярной рождественской мелодии “Щедрик” или “Carol of the Bells”.

Гостей ждут яркие выступления Натальи Могилевской, Тayanna, Тони Матвиенко, Jerry Heil, Viktoria Vasalati, Анны Буткевич, Дэвида Аксельрода и Гайтаны.

Цель мероприятия - собрать средства для восстановления заброшенного дома семьи композитора в селе Шершни Винницкой области. Благотворительную инициативу также поддержат своими выступлениями всемирно известный хор “Щедрик“ и один из лучших в мире скрипачей-виртуозов Илья Бондаренко. Ведущей вечера выступит Снежана Егорова.

Гостями приема станут представители истеблишмента: народные депутаты, политики, общественные лидеры, послы иностранных государств, представители украинского и международного бизнеса, деятели культуры и искусства, представители СМИ и все неравнодушные.

Также в программе - благотворительный аукцион. Свои лоты уже предоставили известные украинские художники, коллекционеры и дизайнеры. Среди них представлены платья от Юлии Магдич, произведения Олега Тистола, Дарьи Момот, Николая Маценко, Марка Гейка, Владимира Яковца, Михаила Демцю, Саида Ахмади, Александра Ройтбурда, Ольги Рондяк, Юрия Соломко, Владимира Сая и других. Заявленный также уникальный лот-джокер, который организаторы пока держат в секрете.

Когда: 23 января 2020 года, 18:30

Где: Freedom Hall, ул. Кирилловская, 134

Сколько стоит: от 2 тыс. грн.

пресс-служба

Посетить премьеру варьете-шоу “Рояль“

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В Caribbean Club - шумная премьера уникального варьете-шоу “Рояль“. Сегодня, 23 января, гостей ждет уникальная программа шоу, состоящего из музыкальных и откровенных перформансов.

На один вечер организаторы шоу приглашают зрителей на свидание с Парижем! Здесь есть все, что нужно для идеального вечера: комфортная атмосфера, полумрак, удобное кресло, бокал вкусного вина и соблазнительное шоу в лучших традициях. Здесь вы не увидите вульгарных постановок. Легкий эротизм перформанса и утонченная сексуальность не оставят равнодушным никого.

Специальной частью программы шоу является выступление звездного гостя. В варьете уже приняли участие: группа Kadnay, Олег “Фагот“ Михайлюта (ТНМК), Злата Огневич, Анна Завальская, Евгений Галич (O.Torvald), Тоня Матвиенко, Олег Собчук (Скай) и другие.

Хореографами-постановщиками шоу стали украинские танцовщицы, участницы проектов “Танцую для тебя“ и “Танцы со звездами“ - Анна Паламарчук, Екатерина Тришина и Светлана Черныш.

Ближайшие показы варьете состоятся: 23, 30 января, 8, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 27 марта, 4, 10, 17, 23 и 30 апреля, начало - 19.00.

Где: Caribbean Club, ул. Симона Петлюры, 4.

пресс-служба

Сходить на фестиваль эротического кино

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Также сегодня, 23 января, в кинотеатрах Украины стартует фестиваль эротического кино - “BEST EROTIC SHORTS 2020“ представит “пикантные“ короткометражки со всего мира.

“Best Erotic Shorts“ – это восемьдесят минут сплошного удовольствия, которое тебе захочется продолжить, вернувшись домой. Мы настроим тебя на яркие вечера и горячие ночи. Возьми с собой зонтик, ведь влажность в зале обещает быть высокой. Перед сеансом скромность можно оставить на кассе или у администратора. Забирать не обязательно, - обещают организаторы.

В программе 8 пикантных кинокартин, которые не будут до самого конца держать в напряжении.

пресс-служба

Фестиваль гигантских китайских фонарей

На певческом поле продолжается выставка огромных фонарей из Китая. Более 30 новых гигантских фигур “Легенды Поднебесной“ создают волшебную атмосферу, полностью погружающую в культуру одной из самой загадочной стран. Среди инсталяций: легендарная терракотовая армия и большая китайская стена, пекинская опера, подводный мир, персонажи древних китайских сказок и легенд, китайский зоопарк, сады райских птиц, фламинго, пандочек, гигантские цветы, аллея влюбленных и многое другое.

Когда: Ежедневно с 16.00 до 22.00 - до 2 февраля.

Где: Певческое поле, ул. Лаврская, 33.

Сколько стоит: взрослый - 200 грн., детский -160 грн., для детей до 7 лет - бесплатно Есть скидки на семейные билеты.

пресс-служба

Зимова країна на ВДНГ

Огромная новогодняя локация продолжает свою работу. На территории ВДНХ можно погулять, увидеть уникальные ледяные скульптуры, покататься на огромном катке под открытым небом и на тубах, а также вкусно перекусить на фуд-кортах. Кроме того, каждые выходные на ВДНХ проходят тематические фестивали. Так, например, в феврале 2020 тут состоятся уикенд наливок, фестиваль вареников, праздник влюбленных, уикенд сала и другие интересные мероприятия.

Ранее мы писали, сколько будет выходных в феврале 2020.

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