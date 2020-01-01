В Украине появится приложение с копиями паспортов - где они будут работать

Менеджер сервиса "Дия" объяснил, в каком случае можно будет воспользоваться цифровой копией ID-карты и Загранпаспорта .

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Украинский сервис госуслуг “Дия“, над которым работает Министерство цифровой трансформации Украины, разработала приложение для использования цифровой копии ID-паспорта, а также биометрического загранпаспорта гражданина Украины.

Об этом сообщил менеджер проекта “Дия“.Владимир Брусиловский. Он отметил, что уже с конца февраля 2020 каждый пользователь “Дия“ сможет в мобильном телефоне иметь изображение ID-карты или загранпаспорта.

В сообщении сказано, что электронные паспорта не заменят обычные, а кроме того, такие документы будут действовать только внутри Украины - при выезде заграницу нужно будет предъявлять бумажный биометрический паспорт.

Итак, где, по задумке авторов программы, можно будет использовать цифровые копии паспортов:

во время путешествия поездом или самолетом в пределах страны

на почте - для получения посылок и выполнения всех других операций, при которых требуется удостоверение личности

во время медицинского обслуживания, проведения банковских операций

для удостоверения личности по требованию сотрудников Полиции

при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных и библиотечных услуг

при входе в административные здания

в случае возврата уплаченной за товар денежной суммы

для подтверждения возраста, приобретая алкогольные, слабоалкогольные напиткии табачные изделия.

Будут ли копии паспортов проходить процедуру верификации - пока не сообщается.

Напомним, что не так давно в Украине вошли в оборот цифровые водительские права и техпаспорт. Эти онлайн-документы – полноценный аналог пластиковых прав и бумажных документов. Юридическая сила цифровых документов установлена Постановлением Кабинета Министров Украины № 956 от 23 октября 2019 года.

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