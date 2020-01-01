Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Гороскоп на 24 января 2020 для всех знаков Зодиака

Спецтема: Астрология
Комментариев: 0
Что ждет представителей всего Зодиакального круга в работе и любви.

Гороскоп на 24 января 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 24 января 2020 для всех знаков Зодиака
pinterest

Читай также: Тест: Попробуй накрыть на стол и не перепутать ударения в названиях

Гороскоп на 24 января 2020:

  • Овен

У Овнов сегодня будет много новых идей и креативных подходов. Обязательно отстаивайте свои взгляды - это путь к успеху.

  • Телец

Тельцам стоит запастись сегодня терпением и не распыляться на второстепенные дела. С самого утра определите, какая работа для вас в приоритете - и скрупулёзно доведите ее до конца.

  • Близнецы

Близнецам сегодня не нужно вступать в конфронтацию с сотрудниками и тем более с близкими. День хорош для поездок, командировок и кулинарных экспериментов.

  • Рак

Читай также: Выходные и праздничные дни в феврале 2020

Ракам лучше сегодня провести день за работой, которая нравится, творческие представители знака будут вдвойне продуктивны. Вечер посвятите спокойному досугу - послушайте спокойную музыку или насладитесь картинами в ближайшей галерее.

  • Лев

Львам не дают покоя бьющая через край энергия и желание быть всегда и везде первыми. Прежде чем совершить важный шаг - подумайте не только о последствиях, но и о том, сколько энергии и ресурсов потратите на его осуществление.

  • Дева

У Дев будет сегодня уйма работы, но вы будете искренне получать от нее удовольствие. Будьте учтивы с малознакомыми людьми и не злоупотребляйте вредной пищей.

  • Весы

Весам стоит сегодня обратить внимание на душевный комфорт. Пришло время провести энергетическую чистку. Приберитесь в доме, запланируйте несколько перемен в себе, к которым давно стремились и исключите из своего круга лишних людей.

  • Скорпион

Читай также: Почему лентяи достигают большего? 6 объективных причин

Возможны приятные встречи с давними знакомыми. В этот день вас могут одолеть неоднозначные мысли, возможно, вы усомнитесь в недавно сделанном выборе.

  • Стрелец

Стрельцам сегодня лучше сосредоточиться именно на том, что для вас имеет самую большую ценность: обожаете рисовать - сходите на мастер-класс, любите помогать людям - поучаствуйте в благотворительной акции. Вечер проведите с дорогим вам человеком.

  • Козерог

У Козерогов сегодня могут проявляться нотки ностальгии по старым-добрым временам и давним влюбленностям. Если хотите - потоскуйте немного, но не перебарщивайте. Вечер все-таки лучше провести в компании веселых друзей или с детьми.

  • Водолей

У Водолеев могут сегодня возникнуть проблемы из-за неуверенности в себе. не идите на поводу у всего, что вас пугает или раздражает - попробуйте восстать против своего страха - и вы сможете освободиться от него и автоматически улучшить и настроение, и самочувствие.

  • Рыбы

Рыбам могут сегодня попадаться "нужные" люди, которых не стоит игнорировать - даже самый простой, на первый взгляд, человек способен сыграть важную роль в вашей судьбе. Будьте внимательнее к любимому человеку - и вы почувствуете, что он отвечает вам взаимностью 

Ранее мы писали, как привлечь удачу в год Металлической крысы. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: гороскоп, астрология, Зодиак
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь