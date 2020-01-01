Гороскоп на 24 января 2020 для всех знаков Зодиака
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Гороскоп на 24 января 2020:
- Овен
У Овнов сегодня будет много новых идей и креативных подходов. Обязательно отстаивайте свои взгляды - это путь к успеху.
- Телец
Тельцам стоит запастись сегодня терпением и не распыляться на второстепенные дела. С самого утра определите, какая работа для вас в приоритете - и скрупулёзно доведите ее до конца.
- Близнецы
Близнецам сегодня не нужно вступать в конфронтацию с сотрудниками и тем более с близкими. День хорош для поездок, командировок и кулинарных экспериментов.
- Рак
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Ракам лучше сегодня провести день за работой, которая нравится, творческие представители знака будут вдвойне продуктивны. Вечер посвятите спокойному досугу - послушайте спокойную музыку или насладитесь картинами в ближайшей галерее.
- Лев
Львам не дают покоя бьющая через край энергия и желание быть всегда и везде первыми. Прежде чем совершить важный шаг - подумайте не только о последствиях, но и о том, сколько энергии и ресурсов потратите на его осуществление.
- Дева
У Дев будет сегодня уйма работы, но вы будете искренне получать от нее удовольствие. Будьте учтивы с малознакомыми людьми и не злоупотребляйте вредной пищей.
- Весы
Весам стоит сегодня обратить внимание на душевный комфорт. Пришло время провести энергетическую чистку. Приберитесь в доме, запланируйте несколько перемен в себе, к которым давно стремились и исключите из своего круга лишних людей.
- Скорпион
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Возможны приятные встречи с давними знакомыми. В этот день вас могут одолеть неоднозначные мысли, возможно, вы усомнитесь в недавно сделанном выборе.
- Стрелец
Стрельцам сегодня лучше сосредоточиться именно на том, что для вас имеет самую большую ценность: обожаете рисовать - сходите на мастер-класс, любите помогать людям - поучаствуйте в благотворительной акции. Вечер проведите с дорогим вам человеком.
- Козерог
У Козерогов сегодня могут проявляться нотки ностальгии по старым-добрым временам и давним влюбленностям. Если хотите - потоскуйте немного, но не перебарщивайте. Вечер все-таки лучше провести в компании веселых друзей или с детьми.
- Водолей
У Водолеев могут сегодня возникнуть проблемы из-за неуверенности в себе. не идите на поводу у всего, что вас пугает или раздражает - попробуйте восстать против своего страха - и вы сможете освободиться от него и автоматически улучшить и настроение, и самочувствие.
- Рыбы
Рыбам могут сегодня попадаться "нужные" люди, которых не стоит игнорировать - даже самый простой, на первый взгляд, человек способен сыграть важную роль в вашей судьбе. Будьте внимательнее к любимому человеку - и вы почувствуете, что он отвечает вам взаимностью
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