Полнолуние заставит повременить с принятием решений, а Новолуние - обратить за помощью к близким.

Символичное значение Полнолуния и Новолуния сложно переоценить, ведь они считаются главными датами лунного цикла, к которому обращаются за помощью не одну сотню лет. Порой полезно знать, что нас ожидает впереди, чтобы встретить любые препятствия в полной готовности. Ivona расскажет, каким будет Новолуние и Полнолуние в феврале 2020 високосного года.

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Полнолуние в феврале 2020 года произойдет в воскресенье, 9 февраля в знаке Льва. В этот день вы ощутите прилив энергии, однако расходовать ее следует крайне экономно. Астрологи советуют воздержаться от принятия важных решений, особенно если они касаются финансовых вопросов. Остерегайтесь людей, которые могут вовлечь вас в авантюры, а также избегайте азартных игр. Из-за небывалого энергетического подъема также обострятся и ваши эмоции, так что будьте осторожны и постарайтесь избегать конфликтов, не реагируйте на провокации. Связи, нарушенные сегодня, будут восстанавливаться крайне долго поэтому, прежде чем вступать в потенциально опасное обсуждение, тщательно продумайте его последствия.

Полнолуние и Новолуние в феврале 2020: даты и астрологический прогноз pinterest.com

Полнолуние в феврале 2020 года - благоприятный день для начала творческих проектов и занятий самосовершенствованием: как духовным, так и физическим. Луна будет благоволить тем, кто планирует изменить свой образ: даже незначительные перемены найдут свое положительно отражение в вашей личной и социальной жизни.

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Новолуние в феврале 2020 года произойдет в воскресенье, 23 февраля в знаке Рыб. Традиционно этот период лунного цикла считается идеальным для подведения итогов и построения новых планов. Для серьезных дел Новолуние не годится: в феврале 2020 года оно будет отмечено снижением интеллектуальных способностей и концентрации, из-за чего астрологи советуют в этот день отложить важные дела до более благоприятного времени, а взамен заняться чем-то более эфемерным и воздушным. Например, медитациями или созерцанием.

Полнолуние и Новолуние в феврале 2020: даты и астрологический прогноз pinterest.com

Если же эти занятия кажутся для вашей деятельной натуры слишком скучными, Новолуние в феврале 2020 года отлично подойдет для начала увлекательного путешествия: паломничества к святыням или активного отдыха на свежем воздухе. От шумных компаний с большим количеством незнакомцев стоит отказаться в пользу тихого вечера в семейном кругу или наедине со своей половинкой. Именно они смогут вам раскрыть глаза на текущую ситуацию, и дать мудрый и дельный совет, если то необходимо.

Ранее мы рассказывали, каким будет февраль 2020 года, согласно лунному календарю.

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