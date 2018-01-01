Сколько выходных ждет украинцев в последнем месяце зимы .

Выходные и праздничные дни в феврале 2020 pinterest

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Подходит к концу январь 2020, в котором, по традиции, было много праздничных и выходных дней. На носу последний зимний месяц - февраль. Чтобы заранее спланировать зимний отдых или небольшое путешествие - стоит сразу отметить себе, какие дни будут рабочими, а какие выходными. Предлагаем узнать, сколько праздничных и выходных дней будет в феврале 2020.

Напомним, что новый 2020 год - високосный, а потому в феврале 2020 будет 29 календарных дней.

Из них рабочими будут 20 дней , а 9 - выходными .

Таким образом, в феврале 2020 украинцы будут отдыхать в субботы и воскресенья, а праздничных дат, которые бы отмечались официальным выходным, в последний месяц зимы не будет.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2020.

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