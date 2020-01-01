Благоприятные и неблагоприятные дни февраля 2020 года.

Что для нас приготовил последний зимний месяц и чего следует опасаться в феврале 2020 года, расскажет Ivona.

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1 февраля 2020 - растущая Луна в Тельце. Весь день вам придется быть настороже: на каждом углу вас будут “поджидать“ сплетни, пересуды, конфликты и авантюры, из которых вам не удастся выйти победителем. Поэтому постарайтесь провести свое время если не в кругу близких людей или одиночестве, то хотя бы в компании тех, кому действительно доверяете.

2 февраля 2020 - растущая Луна в Тельце. Сегодня ваше тело будет пребывать в гармонии с разумом, поэтому любые начинания увенчаются успехом. Благоприятный день для новых встреч, первых свиданий и решения финансовых вопросов.

3 февраля 2020 - растущая Луна в Тельце. Неблагоприятный день для новых начинаний, но крайне удачный - для завершения старых дел. Плоды своих трудов вам удастся оценить очень скоро.

Лунный календарь на февраль 2020 года pinterest.com

4 февраля 2020 - растущая Луна в Близнецах. Астрологи советуют посвятить тот день познанию себя, единению с природой и медитации. Благотворительность и помощь нуждающимся привлечет в вашу жизнь положительную финансовую энергию.

5 февраля 2020 - растущая Луна в Близнецах. Сегодня вас ожидают успехи в работе, но полное фиаско - на любовном фронте. Впрочем, по швам будут трещать любые межличностные отношения, так что будьте осторожны с тем, что, когда и кому вы говорите.

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6 февраля 2020 - растущая Луна в Раке. Не стоит даже надеяться на то, что вам удастся сегодня выполнить все запланированное - непредвиденные обстоятельства внесут свои коррективы. Посвятите день творчеству, ожидается мощный прилив вдохновения.

7 февраля 2020 - растущая Луна в Раке. Бойтесь своих желаний, ведь сегодня они могут исполниться. Особенно это касается вопросов карьерного роста и начала новых долгосрочных проектов.

8 февраля 2020 - растущая Луна во Льве. Вам придется столкнуться со множеством искушений, и то, как вы на них отреагируете, способно определить вашу дальнейшую судьбу.

9 февраля 2020 - Полнолуние во Льве. Даже если вы в определенный момент ощутите переизбыток энергии, будьте осторожны и тратьте ее с умом: направьте ее в благое русло вроде самосовершенствования или творчества. Не реагируйте на провокации - ссоры, начатые сегодня, могут продлиться годами.

Лунный календарь на февраль 2020 года pinterest.com

10 февраля 2020 - убывающая Луна в Деве. Благоприятный день для занятий спортом, самореализации, творческой деятельности и начала (или улучшения) романтических отношений.

11 февраля 2020 - убывающая Луна в Деве. Последствия ваших сегодняшних поступков сложно предугадать и спрогнозировать. Учитывайте этот факт, если планируете на этот день принятие важных решений.

12 февраля 2020 - убывающая Луна в Весах. Неблагоприятный день для общения с окружающими. Посвятите его улучшению собственного финансового положения, а также хобби, которым вы давно не уделяли внимания.

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13 февраля 2020 - убывающая Луна в Весах. Сегодня вам удастся успеть все, что вы запланировали, и даже чуточку больше. Постарайтесь свою энергию направить в положительное русло и избегайте тех, кто привык решать свои проблемы (особенно финансовые) за счет других.

14 февраля 2020 - убывающая Луна в Скорпионе. Сегодня ваш интеллект обострится, как никогда, и у вас появится возможность увидеть давно волнующие вас вопросы под новым углом. Вам удастся найти правильное решение для многих проблем, которые казались вам непреодолимыми.

15 февраля 2020 - убывающая Луна в Скорпионе. Постарайтесь освоить восточную технику созерцания, и не вмешиваться в дела, в которые вас пытаются настойчиво втянуть.

Лунный календарь на февраль 2020 года pinterest.com

16 февраля 2020 - убывающая Луна в Стрельце. Благоприятный день для новых знакомств. Но будьте осторожны - сегодня партнеры будут особенно ревнивы, постарайтесь не задеть своей новообретенной дружбой их чувства.

17 февраля 2020 - убывающая Луна в Стрельце. Пусть сегодня все идет своим чередом, не старайтесь внести глобальные коррективы в течение вашей жизни.

18 февраля 2020 - убывающая Луна в Стрельце. Большое внимание будет уделяться не вашим словам, но поступкам. Поэтому, если вы давно ждали возможности показать себя на работе, не теряйте свой шанс - ваши усилия будут непременно замечены и оценены по достоинству.

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19 февраля 2020 - убывающая Луна в Козероге. Сегодняшний день лучше провести наедине со своими мыслями и планами, не вступать в конфликты и не стараться решить какие-либо проблемы - вы лишь безрезультатно потратите энергию.

20 февраля 2020 - убывающая Луна в Козероге. Интуиция - ваш лучший советчик, она подскажет вам, как действовать в той или иной ситуации, которая раньше казалась вам спорной. А вот решения стоит принимать с холодной головой, излишняя эмоциональность может привести к конфликтам на рабочем месте или в семейном кругу.

21 февраля 2020 - убывающая Луна в Водолее. Займитесь работой по дому - пусть она и выматывает физически, но принесет моральное отдохновение. Не удивляйтесь, если о вас вспомнят старые друзья или вернутся многолетние долги, примите эти подарки судьбы с благодарностью и не ищите двойное дно.

Лунный календарь на февраль 2020 года pinterest.com

22 февраля 2020 - убывающая Луна в Водолее. Сегодня вам представится возможность изменить свою жизнь, или хотя бы сделать ее чуточку ярче. Но не стоит на все реагировать с излишней эмоциональностью - перерасход этого ресурса может грозить глубокой депрессией.

23 февраля 2020 - Новолуние в Рыбах. Время подбить итоги и закончить дела, которые вы давно откладываете в долгий ящик. А вот новые проекты лучше отложить до более удачных времен.

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24 февраля 2020 - растущая Луна в Рыбах. Благоприятный день для того, чтобы оставить вредные привычки и начать занятия спортом. Вам хватит мотивации не забросить эти полезные начинания в ближайшее время. Пользуйтесь моментом!

25 февраля 2020 - растущая Луна в Рыбах. Сегодня могут обостриться старые конфликты, так что будьте осторожны в своих суждениях и высказываниях. Удачный день для решения финансовых вопросов.

26 февраля 2020 - растущая Луна в Овне. Нейтральный день для любого вида деятельности: результаты ваших слов и деятельности прозрачны и легко предсказуемы.

27 февраля 2020 - растущая Луна в Овне. Вам придется проявить стойкость в своих убеждениях чтобы не утратить уже имеющиеся результаты ваших трудов.

Лунный календарь на февраль 2020 года pinterest.com

28 февраля 2020 - растущая Луна в Тельце. Благоприятный день для общения и обмена полезной информацией, а также обучения чему-то новому. Постарайтесь не зацикливаться на неудачах и не критиковать окружающих: ваши оценочные суждения могут быть восприняты в штыки.

29 февраля 2020 - растущая Луна в Тельце. Немного усидчивости, и перед вами откроются новые, увлекательный возможности по улучшению положения в социуме или продвижению по карьерной лестнице.

Лунный календарь на февраль 2020 года pinterest.com

Ранее мы рассказывали, когда в феврале 2020 года будут магнитные бури.

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