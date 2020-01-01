Февраль на ВДНГ: Как развлечься в последний зимний месяц

"Зимняя страна на ВДНГ" работает до 1 марта и каждые выходные будет устраивать тематические праздники.

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Февраль – один из самых холодных зимних месяцев. Однако, это не повод сидеть дома, а в «Зимней стране на ВДНГ» позаботились о том, чтобы вы не скучали во время февральских выходных. Каждую субботу и воскресенье в парке будут устраивать тематические праздники с насыщенной развлекательной программой. Среди них – три гастрономические уикенды: сала, наливок и вареников, а также особый праздник ко Дню всех влюбленных. Кроме того, «Зимняя Страна на ВДНГ» принимает гостей ежедневно на локациях проекта – катке, тюбинговых горках, «Замке ледовых скульптур», контактном зоопарке и в тропической ферме живых бабочек!

Уикенд наливок

1 и 2 февраля на ВДНГ будут угощать самыми популярными украинскими напитками с разнообразными вкусами и ароматами. Хреновуху, вишневку, облипиховку и еще десятки вариаций наливок дополнят пунши, глинтвейны, гроги и другие авторские напитки. Ну и куда же без развлечений? Сценические выступления, выбор самой необычной по вкусу наливки, дегустация напитков – все это создаст соответствующее настроение и не даст скучать ни единому гостю ВДНГ. Самые смелые смогут принять участие в конкурсе и побороться за звание «Госпожа Пьяная Вишня» и «Господин Спотыкайло».

Кроме того, каждый час вас будут развлекать импровизационными скетчами герои «Деревни дураков». Все же помнят веселые каламбуры про мужика, бабу и моряка-дурачка? Готовьтесь надрывать животы от сценок на тему обычной сельской жизни!

пресс-служба

Уикенд вареников

8 и 9 февраля на ВДНГ будут посвящены самому известному украинскому блюду – вареникам! Их можно будет попробовать с любой начинкой: сладкие – с творогом, вишней, черникой, соленые – с ливером, мясом, картофелем, капустой, приправленные салом, жареным луком или сметаной. По замыслу организаторов, в течение двух дней посетители смогут приобщиться к массовому поеданию вареников от ТМ «Три медведя».

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Также в программе: выступления народных коллективов, вареничная лотерея «Эники Беники ели вареники», гастрономические фэшн-показы, аниматоры-вареники, уникальная и зажигательная «вареничная» дискотека и соревнования на скоростное поедание главного блюда выходных – «Ловкие челюсти». Ну и какой же праздник без тематической фотозоны? Она будет по мотивам романа Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Все же помните фантастическую способность Пацюка есть вареники без рук? Так вот и вас будет возможность побывать в его роли и заставить вареник левитировать.

пресс-служба

Уикенд влюбленных

В течение 14 – 16 февраля на ВДНГ будет жарко от горячих сердец. Гостей ждут – романтическое катание на катке,который сияет сотнями огоньков, горячий и ароматный глинтвейн, катание на качелях и аттракционах и еще много развлечений. Гостей праздника также ожидает сюрприз: свадьба героев «Зимней страны» – снеговиков Няши и Добряка. Это продолжение романтической истории, которая началась в новогоднюю ночь, когда влюбленный Добряк сделал предложение своей возлюбленной прямо со сцены ВДНГ!

А 14 февраля всех желающих приглашаем к установлению рекорда Украины – массового поцелуя. Стать частью романтического рекорда может любой желающий – просто заполни форму регистрации !

пресс-служба

Уикенд сала

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22 – 23 февраля на ВДНГ будут чествовать самый известный украинский продукт – сало. Его можно будет попробовать, а можно и купить домой на праздничной ярмарке. А сколько его разновидностей здесь будет: свежее, соленое, подкопченное, жареное, и даже в шоколаде! А в дополнение – гостей ждут дегустация, конкурсы и праздничный концерт, а также необычный аттракцион, который способен «измерить» национальную силу – «Саломер».

пресс-служба

Также, в течение всего февраля, на территории «Зимней страны» продолжат работать самые популярные развлекательные локации: романтический каток, огромные тюбинговые горки, «Замок ледовых скульптур», шоурум украинского бренда W8Less, сферический кинотеатр TELEPORT360, контактный зоопарк Animal Park, тропическая ферма «Планета бабочек», веревочный парк Sky park, аттракционы, уличный фудкорт и рестораны.

пресс-служба

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