Гороскоп на неделю, 20-26 января 2020 года, для всех знаков зодиака

Узнайте, что для вас приготовила эта неделя.

Овен

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На этой неделе вам стоит позаботиться о своем здоровье. Старайтесь правильно питаться, пить витамины и хорошо высыпаться. Также берегитесь травм ног и постарайтесь воздержаться от ночных прогулок. Эта неделя – хороший повод пойти на плановый осмотр к стоматологу. Помните, что ваше здоровье – это ваша жизнь и ваша компетенция. Берегите себя.

Телец

Стоит задуматься о смене работы или о трудоустройстве. Не пытайтесь вести праздную жизнь и не злоупотребляйте алкогольными напитками. Не портите отношения с новыми знакомыми и не пытайтесь навязать свое общество другим, тогда люди к вам потянуться. Стоит забыть о неудавшихся отношениях и осознать действительность. Эта неделя даст вам поводы все переосмыслить и изменить свою жизнь к лучшему.

Близнецы

Возможны переезд или новость о длительной командировке. Благоприятное время, чтобы взять отпуск и поехать на курорт. Путешествуйте на этой неделе, и дорога будет легкой и познавательной. Уделяйте время своим любимым и близким. Будьте внимательны к деталям и к событиям, происходящим в жизни вашей второй половинки.Избраннику будет нужна ваша поддержка и опора.

Рак

Появятся отличные идеи для стартапа или новые финансовые возможности. Главное, не рискуйте, если считаете, что шансы минимальны. Бережно относитесь к чувствам окружающих и даже ваших домашних питомцев. Сосредоточьтесь на одной цели и упорно идите к ней. Берегитесь аферистов и спонтанных сомнительных отношений. Помните, что не стоит наивно верить всем на слово. И снимите розовые очки.

Лев

Пора навести порядок дома – самое время выкинуть всякий хлам. Стоит пойти на кулинарные курсы и научиться чему-то новому. Если у вас много свободного времени, то проводите его с пользой, а не за просмотром очередного сериала. Нет ничего постыдного, если вы обратитесь за помощью или советом к постороннему человеку. Уберите свой скептицизм и прислушивайтесь к мнению окружающих.

Дева

Представителей этого знака ждут новые встречи и знакомства. Одиноким Девам неделя сулит начало нового любовного романа и романтические отношения. Стоит призадуматься о браке и семье. Позвольте себе сходить на косметические процедуры и пройтись по магазинам. Обновите гардероб до неузнаваемости и избавьтесь от старых вещей. Стоит сменить прическу и стиль.

Весы

Вас ждет предложение, от которого не принято отказываться. Выключите скептика и всерьез рассмотрите его. Упорно трудитесь на работе, и начальство оценит ваш труд и энтузиазм. Но не переусердствуйте, а то так можно и перегореть. Позвольте себе расслабиться в конце трудового дня за бокалом красного вина или стаканчиком более горячительного. Хорошего в меру!

Скорпион

Вы как всегда будете на высоте, и мелкие неудачи – не помеха. Будьте уверенными в себе и продолжайте гнуть свою линию. Самое время добиться новых успехов в спорте и на работе. Берегитесь завистников и мелких интриг от недоброжелателей. Возможны новые предпосылки к быстрому карьерному росту и новым финансовым потокам в ваш бюджет. Будьте смелыми и терпеливыми.

Стрелец

Пора идти в библиотеку или в книжный магазин за новой порцией знаний. Нужно найти новое увлечение или хобби и в дальнейшем это принесет материальную выгоду. Перестаньте завидовать чужим успехам и займитесь созданием своих. Не забываем правильно питаться и следить за распорядком дня. Вечер пятницы стоит провести дома. Следите за своими финансами и не делайте спонтанных покупок.

Козерог

Нормализация взаимоотношений с родственниками и друзьями должна быть во главе угла. Позвоните им и попросите прощения, если чувствуете свою вину. Не будьте глупыми гордецами и простите их сами. А еще почаще выходите в свет. С половинкой можете посетить кино, спектакль или вместе сходить на тренировку. Не будьте затворником и чаще появляйтесь в общественных местах в паре или в поисках ее.

Водолей

Водолей может позволить себе побыть немного старомодным. Одеть вещь, которая завалялась в шкафу, или купить что-нибудь на распродаже. Посетите антикварный магазин и обязательно найдете что-то действительно стоящее. Эта неделя пройдет под флагом ретро и винтажа. Попробуйте вино многолетней выдержки или приготовьте блюдо по рецепту вашей бабушки.

Рыбы

Молчите и следите за тем, что говорите. Не дерзите без повода и не вступайте в мелкие ненужные склоки. Пора записаться на курсы медитации или йоги и восстановить душевный баланс. Берегите свои нервы и перестаньте тревожиться из-за всякой ерунды. Больше думайте и меньше говорите без повода. Пора найти смысл в жизни, поставив для себя новую планку.



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