Топ-6 идей, как провести выходные, чтобы получить максимум впечатлений.

Куда пойти на выходные: Афиша Киева 18-19 января 2020 pinterest

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Новые выходные уже на пороге. Этот уикенд будет особенным потому, что в воскресенье отмечаем праздник Крещения - и на многих столичных пляжах можно будет не только окунуться в прорубь, но и поучаствовать в ярких народных гуляньх. Кроме того, в Киеве, как всегда на выходных, пройдут яркие ивенты, на которые стоит обязательно сходить. Предлагаем топ-6 идей, как провести выходные 18-19 января 2020:

Заняться йогой в посольстве Индии

Индийское посольство ждет всех желающих на занятий йогой. Да-да, вы не ослышались - прямо на территории посольства можно будет взять коврик и в компании профессионалов практиковать древнюю технику. На занятия ждут как новичков, так и продвинутых пользователей. С собой нужно иметь паспорт и форму для занятий. Тренировки рассчитаны на участников старше 10 лет.

Когда: 15-17, 20-21 января, 19:00.

Где: Посольство Индии, улица М. Берлинского, 20б.

Сколько стоит: бесплатно.

Посетить варьете-шоу “Рояль“ в Caribbean Club

Столичный Caribbean Club приглашает на первое в Украине варьете-шоу “Рояль“, которое появилось в Киеве прошлой осенью. Еженедельное шоу уже собрало более 10 аншлагов подряд и покорило сердца нескольких тысяч зрителей. Хореографами-постановщиками стали украинские танцовщицы, участницы проектов “Танцую для тебя“ и “Танцы со звездами“ - Анна Паламарчук, Екатерина Тришина и Светлана Черныш.

На один вечер организаторы шоу приглашают зрителей на свидание с Парижем! Комфортная атмосфера, полумрак, удобное кресло, бокал вкусного вина и соблазнительное шоу в лучших традициях. Здесь вы не увидите вульгарных постановок. Легкий эротизм перформанса и утонченная сексуальность не оставят равнодушным никого.

Шоу состоит из музыкальных и откровенных перформансов. Оригинальные аранжировки, яркие костюмы, живая музыка и соблазнительные танцовщицы - вот на этом моменте уже можно покупать билеты!

Специальной частью программы шоу является выступление звездного гостя. В варьете уже приняли участие: группа Kadnay, Олег “Фагот“ Михайлюта (ТНМК), Злата Огневич, Анна Завальская, Евгений Галич (O.Torvald), Тоня Матвиенко и другие. 18 января гостем шоу станет лидер группы “Скай“ Олег Собчук.

Когда: 18, 23, 30 января, 8, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 27 марта, 4, 10, 17, 23 и 30 апреля.

Где: Caribbean Club, ул. Симона Петлюры, 4.

Посетить яркую выставку киношных костюмов

В субботу, 18 января, на столичном ВДНХ открывается выставка костюмов “Магия кино“ от FILM.UA Group. Здесь можно увидеть яркие уникальные наряды, которые создавались специально для известных украинских сериалов, фильмов и шоу. Среди экспонатов зрители увидят костюмы со съемок нашумевшего исторического экшена “Захар Беркут“, красочной лав-стори “Віддана“, сериала “Крепостная“, выступлений спектакля “Похищенная Принцесса“ и 5D-шоу “Winterra. Легенда сказочного края“, а также уникальные образы из капсульной коллекции MAVKA.

Выставка обещает быть интересной как для взрослых, так и для юных любителей киноискусства. Работает павильон с 12.00 до 20. 00.

Когда: 18. 01 -13.02.

Где: ВДНХ, Концерт-Холл (павильон 9), пр-т Академика Глушкова, 1.

Сколько стоит: детский билет - 90 грн., взрослый - 150 грн., семейный (2+2) - 390 грн.

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Оторваться на гавайской вечеринке в духе рождественских праздников

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Рождественские праздники продолжаются настолько долго, насколько мы этого хотим - приблизительно так решили учредители Рождественской вечеринки в киевской Малой опере. В воскресенье, 19 января, всех желающих предлагают на веселое и яркое действо в гавайском стиле. Гости окунутся в экзотическую атмосферу с ярким нарядами, страстными танцами, песнями под укулеле и барабаны. Устройте себе незабываемое гавайское Рождество!

Когда: 19 января, 19:00.

Где: Малая Опера, улица Дегтяревская, 5.

Сколько стоит: 100 грн.

Пойти в кино на украинский фильм

В кинотеатрах стартовал показ новой украинской комедии “Мої думки тихі“, которую стоит посмотреть каждому. Главный герой - звукооператор Вадим, который загорелся перспективой переехать работать в Канаду. Однако, чтобы добиться цели - ему нужно выполнить необычное, но интересное задание - записать звуки редкого обитателя украинской фауны. Вадим отправляется в путешествие по нескольким регионам Украины - и его поездка неожиданно превращается в настоящее приключение. Украинская комедия вызовет искренний смех, периодически будет пробивать на слезы, а также очарует невероятным тандемом молодого актера Андрея Лидаговского (Вадим) и его шикарной киношной мамы в исполнении звезды украинского театра и кино Ирмы Витовской.

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Посетить яркий фестиваль гигантских китайских фонарей

На Певческом поле продолжается яркий фестиваль гигантских китайских фонарей “Легенды Поднебесной“. Представлено более 30 гигантских фигур, подсвечивающихся изнутри - все они связаны с символами и легендами Поднебесной. Судя по отзывам посетителей, зрелище невероятно красивое - и понравится как детям, так и взрослым. На территории фестиваля работает фудкорт с азиатскими блюдами.

Когда: 1-31 января, 16:00.

Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 31.

Сколько стоит: 160-200 грн.

Ранее мы писали об особенностях праздника Крещения.

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