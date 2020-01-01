Увлекательный тест для любительниц маникюра.

Тест: Все ли ты знаешь о лаках для ногтей? pinterest.com

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У каждой косметической традиции есть своя история. Маникюр - не исключение. Проверь свою грамотность на неожиданных вопросах о лаке для ногтей!

Ранее мы предлагали вам узнать с помощью нашего теста, готовы ли вы к материнству.

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