“BEST EROTIC SHORTS 2020": Программа фестиваля эротического кино
23 января фестиваль “Best Erotic Shorts“ с новой программой возвращается в кинотеатры Украины Самые сексуальные короткометражки со всего мира докажут, что зимой может быть жарко! “Best Erotic Shorts“ – это восемьдесят минут сплошного удовольствия, которое тебе захочется продолжить, вернувшись домой.
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Мы настроим тебя на яркие вечера и горячие ночи. Возьми с собой зонтик, ведь влажность в зале обещает быть высокой. Перед сеансом скромность можно оставить на кассе или у администратора. Забирать не обязательно.
Программа “BEST EROTIC SHORTS 2020“:
- #1 Сатин
Франция, 2019, музыкальный фильм, фантастика, эротика, реж. Филипп Гренье, 15 мин. 15 с.
Красавец-электрик, нанятый для ремонта светильника в гостиной, соблазняет Николь. Виртуальный тропический ночной клуб позволяет ей погрузиться в свои сладкие фантазии.
Ее 15-летний сын находит чудо-устройство, и планы меняются…
- #2 Экстаз
Франция, 2018, анимация, эротика, 2 мин.
Приближается День Святого Валентина. Это означает, что у кое-кого будет…
- #3 Родственные души
Франция, Бельгия, 2018, комедия, эротика, реж. Пьер Деладоншам, 15 мин.
Тристан и Луиза любят друг друга, но конфликты серьезно расшатывают их чувства, их отношения становятся ядовитыми. Во время дня рождения Тристана в доме его родителей Луиза решает отомстить. Адель и Антонин становятся свидетелями и непосредственными участниками этой драмы.
- #4 Душа на продажу
Израиль, 2018, анимация, драма, эротика, реж. Анна Беленький, Роми Грано, Шира Салими, 11 мин.
Жизнь Джули навсегда меняется, когда она решает зайти в портал, который переносит ее в мир секс-индустрии.
- #5 Мия
Испания, 2017, документальный фильм, драма, эротика, реж. Ориол Коломар, 11 мин.
Автобиографический эротически-документальный фильм.
Мия воплощает свои самые интимные фантазии, без стыда, в своей первой попытке войти в абсолютно новый мир доминирования и подчинения.
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Этот опыт помогает паре влюбленных понять больше о своих конфликтах и своем прошлом, проанализировать, как они строили свою сексуальность. БДСМ за пределами порнографического поля без табу. Честный и эмоциональный взгляд на тему, которая была стигматизированной и никогда не трактовалась как нечто, что превышает простую сексуальную игру.
- #6 Губы
Бельгия 2018, анимация, эротика, реж. Эмили Пранёф, 8,5 мин.
Простое прикосновение вызывает поэтические образы желания, расцветая как ода женственности, страсти и чувственности.
- #7 Ночь с Хуаном Диего Ботто
Испания, 2018, комедия, эротика, реж. Тереза Беллон, Сезар Ф. Кальвио, 10 мин. 45 с.
Кристина влюблена в Хуана Диего Ботто с тех пор, как она увидела фильм «Истории из Крона» с его участием.
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Ей пришлось ждать двадцать лет, но, похоже, сегодня ночью исполнится ее мечта.
Однако, утопические стремления Хуана Диего Ботто состоят не только из мыслей о ночи любви.
Ничего личного, просто ему трудно сконцентрироваться на таких мелких делах, когда в мире так много страданий.
- #8 Попугай с помидорами
Франция, 2019, комедия, эротика, реж. Коме Левин, 15 мин.
20-летний Макс, лидер скаутов, страдает от синдрома Туретта. Ужасные симптомы полностью исчезают, когда Макса снимают. Достаточно даже скрытой камеры, и он становится нормальным человеком. Благодаря этой хитрости ему удается соблазнить Джули.
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