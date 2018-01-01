“BEST EROTIC SHORTS 2020": Программа фестиваля эротического кино

С 23 января в кинотеатрах Украины покажут самые сексуальные короткометражки со всего мира.

23 января фестиваль “Best Erotic Shorts“ с новой программой возвращается в кинотеатры Украины Самые сексуальные короткометражки со всего мира докажут, что зимой может быть жарко! “Best Erotic Shorts“ – это восемьдесят минут сплошного удовольствия, которое тебе захочется продолжить, вернувшись домой.

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Мы настроим тебя на яркие вечера и горячие ночи. Возьми с собой зонтик, ведь влажность в зале обещает быть высокой. Перед сеансом скромность можно оставить на кассе или у администратора. Забирать не обязательно.

Программа “BEST EROTIC SHORTS 2020“:

#1 Сатин

Франция, 2019, музыкальный фильм, фантастика, эротика, реж. Филипп Гренье, 15 мин. 15 с.

Красавец-электрик, нанятый для ремонта светильника в гостиной, соблазняет Николь. Виртуальный тропический ночной клуб позволяет ей погрузиться в свои сладкие фантазии.

Ее 15-летний сын находит чудо-устройство, и планы меняются…

#2 Экстаз

Франция, 2018, анимация, эротика, 2 мин.

Приближается День Святого Валентина. Это означает, что у кое-кого будет…

#3 Родственные души

Франция, Бельгия, 2018, комедия, эротика, реж. Пьер Деладоншам, 15 мин.

Тристан и Луиза любят друг друга, но конфликты серьезно расшатывают их чувства, их отношения становятся ядовитыми. Во время дня рождения Тристана в доме его родителей Луиза решает отомстить. Адель и Антонин становятся свидетелями и непосредственными участниками этой драмы.

#4 Душа на продажу

Израиль, 2018, анимация, драма, эротика, реж. Анна Беленький, Роми Грано, Шира Салими, 11 мин.

Жизнь Джули навсегда меняется, когда она решает зайти в портал, который переносит ее в мир секс-индустрии.

#5 Мия

Испания, 2017, документальный фильм, драма, эротика, реж. Ориол Коломар, 11 мин.

Автобиографический эротически-документальный фильм.

Мия воплощает свои самые интимные фантазии, без стыда, в своей первой попытке войти в абсолютно новый мир доминирования и подчинения.

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Этот опыт помогает паре влюбленных понять больше о своих конфликтах и своем прошлом, проанализировать, как они строили свою сексуальность. БДСМ за пределами порнографического поля без табу. Честный и эмоциональный взгляд на тему, которая была стигматизированной и никогда не трактовалась как нечто, что превышает простую сексуальную игру.

#6 Губы

Бельгия 2018, анимация, эротика, реж. Эмили Пранёф, 8,5 мин.

Простое прикосновение вызывает поэтические образы желания, расцветая как ода женственности, страсти и чувственности.

#7 Ночь с Хуаном Диего Ботто

Испания, 2018, комедия, эротика, реж. Тереза Беллон, Сезар Ф. Кальвио, 10 мин. 45 с.

Кристина влюблена в Хуана Диего Ботто с тех пор, как она увидела фильм «Истории из Крона» с его участием.

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Ей пришлось ждать двадцать лет, но, похоже, сегодня ночью исполнится ее мечта.

Однако, утопические стремления Хуана Диего Ботто состоят не только из мыслей о ночи любви.

Ничего личного, просто ему трудно сконцентрироваться на таких мелких делах, когда в мире так много страданий.

#8 Попугай с помидорами

Франция, 2019, комедия, эротика, реж. Коме Левин, 15 мин.

20-летний Макс, лидер скаутов, страдает от синдрома Туретта. Ужасные симптомы полностью исчезают, когда Макса снимают. Достаточно даже скрытой камеры, и он становится нормальным человеком. Благодаря этой хитрости ему удается соблазнить Джули.

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