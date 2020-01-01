Возможно ли заказать с Таобао самостоятельно?

Ассортимент товаров made in china всегда поражал разнообразием и чуткой реакцией на спрос. Конкурентоспособные цены продукции из Поднебесной тоже сыграли немаловажную роль в популярности шопинга на китайских маркетплейсах. TaoBao один из таких райский уголков удобного сервиса и выгодных покупок. Здесь огромный перечень товаров самых разных категорий, в том числе продукция мировых брендов по довольно доступным ценам. Плюс – незамедлительная доставка, избавляющая от долгих ожиданий. Все это достаточно веские причины воспользоваться известным ресурсом.

Покупки TaoBao

Более 800 миллионов наименований становятся доступны к приобретению с TaoBao. Сервис проверки и консолидации покупок от Meest China делает услугу комфортной и безопасной. Не нужно больше переживать, что в посылке придет два левых кроссовка или упаковка очков будет неполной. Брак или несоответствие тоже не пройдут. К тому же, объединение товаров от разных поставщиков в один сборный груз существенно сократит расходы по транспортировке.

Начать покупать несложно. Достаточно следовать доступным видеоинструкциям “как заказать с таобао самостоятельно“ размещенным на сайте, подробно описывая каждый пункт процесса. Их немного:

· зарегистрироваться с указанием рабочего адреса e-mail и мобильного телефона;

· вписать адрес доставки в Китае и добавить номер личного кабинета;

· оплатить покупки банковской картой;

· получить и добавить трек-номер для внесения товаров в свой кабинет myMeest;

· оформить заявку на доставку в Украину;

· оплатить услуги платежной картой.

Не обязательно знать китайский – электронные бланки заявок оформляются на одном из удобных языков. К тому же, доступные схемы на видео значительно облегчают поиск информации и заполнение форм.

Регистрация

Простой и бесплатный процесс с верификацией через смс. Язык сайта легко меняется на нужный.

Адрес доставки

Сводится к копипасту информации с сайта Meest.cn в нужные “окошки“.

Внесение данных и оплата

При покупке нужно вписать все параметры покупаемой вещи. Тогда их можно будет проверить на соответствие перед отсылкой.

Добавление покупок в кабинет

Регистрацию посылки нужно сделать до ее доставки на склад, чтобы не удлинять себе время ожидания. Для этого нужен трек-номер, который предоставляется одним из источников:

· поставщик;

· продавец;

· сайт.

На этом этапе можно заказать услугу проверки параметров товаров, и даже их соответствие фотографиям. Тут же доступны допуслуги. Например, упаковка покупки как хрупкой.

Заявка на оправку

Скомпоновать свои приобретения в одну или несколько посылок можно только из поступивших на склад товаров, о чем приходит уведомление на e-mail. Также есть возможность выбора:

· способа доставки;

· вида упаковки;

· отложенной даты отправки.

В личном кабинете появится счет за услуги, который нужно оплатить в течение 3 дней.

Все сопутствующие заботы возьмет на себя компания Meest China.