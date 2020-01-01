Возможно ли заказать с Таобао самостоятельно?Реклама
Ассортимент товаров made in china всегда поражал разнообразием и чуткой реакцией на спрос. Конкурентоспособные цены продукции из Поднебесной тоже сыграли немаловажную роль в популярности шопинга на китайских маркетплейсах. TaoBao один из таких райский уголков удобного сервиса и выгодных покупок. Здесь огромный перечень товаров самых разных категорий, в том числе продукция мировых брендов по довольно доступным ценам. Плюс – незамедлительная доставка, избавляющая от долгих ожиданий. Все это достаточно веские причины воспользоваться известным ресурсом.
Покупки TaoBao
Более 800 миллионов наименований становятся доступны к приобретению с TaoBao. Сервис проверки и консолидации покупок от Meest China делает услугу комфортной и безопасной. Не нужно больше переживать, что в посылке придет два левых кроссовка или упаковка очков будет неполной. Брак или несоответствие тоже не пройдут. К тому же, объединение товаров от разных поставщиков в один сборный груз существенно сократит расходы по транспортировке.
Начать покупать несложно. Достаточно следовать доступным видеоинструкциям “как заказать с таобао самостоятельно“ размещенным на сайте, подробно описывая каждый пункт процесса. Их немного:
· зарегистрироваться с указанием рабочего адреса e-mail и мобильного телефона;
· вписать адрес доставки в Китае и добавить номер личного кабинета;
· оплатить покупки банковской картой;
· получить и добавить трек-номер для внесения товаров в свой кабинет myMeest;
· оформить заявку на доставку в Украину;
· оплатить услуги платежной картой.
Не обязательно знать китайский – электронные бланки заявок оформляются на одном из удобных языков. К тому же, доступные схемы на видео значительно облегчают поиск информации и заполнение форм.
Регистрация
Простой и бесплатный процесс с верификацией через смс. Язык сайта легко меняется на нужный.
Адрес доставки
Сводится к копипасту информации с сайта Meest.cn в нужные “окошки“.
Внесение данных и оплата
При покупке нужно вписать все параметры покупаемой вещи. Тогда их можно будет проверить на соответствие перед отсылкой.
Добавление покупок в кабинет
Регистрацию посылки нужно сделать до ее доставки на склад, чтобы не удлинять себе время ожидания. Для этого нужен трек-номер, который предоставляется одним из источников:
· поставщик;
· продавец;
· сайт.
На этом этапе можно заказать услугу проверки параметров товаров, и даже их соответствие фотографиям. Тут же доступны допуслуги. Например, упаковка покупки как хрупкой.
Заявка на оправку
Скомпоновать свои приобретения в одну или несколько посылок можно только из поступивших на склад товаров, о чем приходит уведомление на e-mail. Также есть возможность выбора:
· способа доставки;
· вида упаковки;
· отложенной даты отправки.
В личном кабинете появится счет за услуги, который нужно оплатить в течение 3 дней.
Все сопутствующие заботы возьмет на себя компания Meest China.
Полная версия правил