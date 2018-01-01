Что ждет сегодня Овнов и почему Тельцам лучше не ссориться .

Гороскоп на 11 января 2020 для всех знаков Зодиака Pinterest

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Гороскоп на 11 января 2020 для всех знаков:

Овен

Овнам сегодня лучше приберечь свои “стрелы“ и не разбрасывать критику направо и налево - вам могут попасться нежные и чувствительные души, которых вы заденете.

Телец

У Тельцов много планов и мало терпения - старайтесь искать компромисс. Сегодня лучше не ссориться - конфликты могут тянуться годами.

Близнецы

Для Близнецов наступает неоднозначный но интересный период. Сейчас многое будет зависеть от вашей креативности и умении отстаивать свои проекты. Вечер проведите в компании хороших друзей.

Рак

У Раков день сложится при условии, что вы не будете принимать мелочи близко к сердцу. Вечер проведите с родными.

Лев

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Львов ждёт неожиданное событие, которое может быть как хорошим так и не очень - все будет зависеть от конечной цели. Вечер проведите с друзьями.

Дева

У Дев могут быть приятные хлопоты, связанные с переездом, ремонтом или просто генеральной уборкой. Вечер проведите в компании единомышленников.

Весы

У Весов наступает отличный период, в который стоит начинать новые дела и ставить себе максимально высокие цели. День лучше провести активно, не отсиживайтесь дома.

Скорпион

Скорпионам не стоит зацикливаться только на себе. Сегодня успех каждого дела будет зависеть от вашей способности договариваться и искать компромиссы.

Стрелец

У вас сегодня будет счастливый случай. День благоприятен для знакомств, интересных дел, недолгих путешествий. Вечер проведите за чтением книг или на прогулке, хорошей идеей станет тематически вечеринка или игра в настолки.

Козерог

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У Козерогов - добрый и хороший день. Сегодня вы буквально очаровываете людей - и сможете запросто реализовать общие проекты или найти спонсоров. Вечер лучше посвятить тренировкам, йоге или курсам по саморазвитию.

Водолей

У Водолеев будет необычный день, наполненный событиями и позитивными эмоциями. Старайтесь не скрывать чувств - их проявление будет позитивно отражаться на всех делах этого дня. Вечер проведите с дорогими вам людьми.

Рыбы

У Рыб могут возникнуть трудности с взаимопониманием - старайтесь объяснять свою позицию доходчиво и не острить в общении с близкими людьми. Вечер проведите на прогулке или на шумной вечеринке с друзьями.

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