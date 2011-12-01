Самые интересные мероприятия столицы, которые можно посетить с детьми.

Куда пойти на выходные: Афиша Киева на 11-12 января 2020 Pinterest

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Праздничные уикенды продолжаются, а это значит, что на выходных снова есть возможность попасть в новогоднюю сказку. В Киеве все еще работают новогодние локации и катки под открытым небом, которые можно посетить с детьми. Кроме того, в эти выходные в столице состоятся интересные мероприятия, о которых мы расскажем ниже.

Куда сходить в Киеве на выходных 11-12 января 2020:

Фестиваль китайских фонарей

На Певческом поле продолжается яркий фестиваль гигантских китайских фонарей “Легенды Поднебесной“. Представлено более 30 гигантских фигур, подсвечивающихся изнутри - все они связаны с символами и легендами Поднебесной. Судя по отзывам посетителей, зрелище невероятно красивое - и понравится как детям, так и взрослым. На территории фестиваля работает футкорт с азиатскими блюдами.

Когда: 1-31 января, 16:00

Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 31

Сколько стоит: 160-200 гривен.

пресс-служба

Winterra. Легенда казкового краю

На столичном ВДНГ в эти выходные еще раз покажут новогоднее шоу в формате 5D. “Winterra. Легенда казкового краю“.

Шоу рассчитано как на детей, так и на взрослых. Это яркий перфоманс, который происходит в пяти плоскостях концерт-холла: на сцене, с обеих сторон холла, посреди партера и под потолком. Представление включает визуальные эффекты, графику и невероятный живой вокал. “Winterra“ точно создаст атмосферу и продлит праздничное настроение.

Когда: 1-12 января

Где: ВДНХ, концерт-холл ВДНХ, павильон №9, просп. Академика Глушкова, 1

Сколько стоит: 250-2499 гривен.

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Пресс-служба ВДНГ

Фестиваль воздушных шаров “Монгольфьерия“

Под Киевом состоится необычный новогодний фестиваль воздушных шаров с Санта-Клаусами. Действо пройдет в селе Березовка - желающие смогут полетать на шарах или просто посмотреть на яркое зрелище. Здесь также можно будет выпить глинтвейна и попробовать интересные блюда.

Когда: 11-12 января, 11:00

Где: село Березовка, 39-й км на трассе Киев-Житомир, возле кафе DonBalloon

Сколько стоит: вход на фестиваль свободный, полет - 2990 гривен.

Экскурсия по телецентру

На выходных пройдет экскурсия по киевскому телецентру, который, оказывается, хранит немало тайн. Гостей проведут по помещениям “Карандаша“, делясь увлекательными история о ТВ, а также покажут смотровую площадку на 22 этаже. Магия телевидения не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей.

Когда: 11 января, 14:20

Где: Киевский телецентр, улица Ильенко, 42 (проходная телецентра)

Сколько стоит: 250 гривен.

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Концерт “Новогодние хиты“

В столичной консерватории - мощная доза праздничного настроения от мастеров своего дела. На этих выходных там пройдет концерт новогодних и рождественских хитов. Здесь сыграют как мега популярный “Щедрик“, так и мелодии из праздничных фильмов и авторские композиции. А параллельно с музыкой зрители понаблюдают за художественной водной анимацией.

Когда: 12 января, 19:00

Где: Национальная музыкальная академия имени П. Чайковского, улица Архитектора Городецкого, 1-3/11

Сколько стоит: 150-550 гривен/час.

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