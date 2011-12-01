Куда пойти на выходные: Афиша Киева на 11-12 января 2020
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Праздничные уикенды продолжаются, а это значит, что на выходных снова есть возможность попасть в новогоднюю сказку. В Киеве все еще работают новогодние локации и катки под открытым небом, которые можно посетить с детьми. Кроме того, в эти выходные в столице состоятся интересные мероприятия, о которых мы расскажем ниже.
Куда сходить в Киеве на выходных 11-12 января 2020:
- Фестиваль китайских фонарей
На Певческом поле продолжается яркий фестиваль гигантских китайских фонарей “Легенды Поднебесной“. Представлено более 30 гигантских фигур, подсвечивающихся изнутри - все они связаны с символами и легендами Поднебесной. Судя по отзывам посетителей, зрелище невероятно красивое - и понравится как детям, так и взрослым. На территории фестиваля работает футкорт с азиатскими блюдами.
Когда: 1-31 января, 16:00
Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 31
Сколько стоит: 160-200 гривен.
- Winterra. Легенда казкового краю
На столичном ВДНГ в эти выходные еще раз покажут новогоднее шоу в формате 5D. “Winterra. Легенда казкового краю“.
Шоу рассчитано как на детей, так и на взрослых. Это яркий перфоманс, который происходит в пяти плоскостях концерт-холла: на сцене, с обеих сторон холла, посреди партера и под потолком. Представление включает визуальные эффекты, графику и невероятный живой вокал. “Winterra“ точно создаст атмосферу и продлит праздничное настроение.
Когда: 1-12 января
Где: ВДНХ, концерт-холл ВДНХ, павильон №9, просп. Академика Глушкова, 1
Сколько стоит: 250-2499 гривен.
- Фестиваль воздушных шаров “Монгольфьерия“
Под Киевом состоится необычный новогодний фестиваль воздушных шаров с Санта-Клаусами. Действо пройдет в селе Березовка - желающие смогут полетать на шарах или просто посмотреть на яркое зрелище. Здесь также можно будет выпить глинтвейна и попробовать интересные блюда.
Когда: 11-12 января, 11:00
Где: село Березовка, 39-й км на трассе Киев-Житомир, возле кафе DonBalloon
Сколько стоит: вход на фестиваль свободный, полет - 2990 гривен.
- Экскурсия по телецентру
На выходных пройдет экскурсия по киевскому телецентру, который, оказывается, хранит немало тайн. Гостей проведут по помещениям “Карандаша“, делясь увлекательными история о ТВ, а также покажут смотровую площадку на 22 этаже. Магия телевидения не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей.
Когда: 11 января, 14:20
Где: Киевский телецентр, улица Ильенко, 42 (проходная телецентра)
Сколько стоит: 250 гривен.
- Концерт “Новогодние хиты“
В столичной консерватории - мощная доза праздничного настроения от мастеров своего дела. На этих выходных там пройдет концерт новогодних и рождественских хитов. Здесь сыграют как мега популярный “Щедрик“, так и мелодии из праздничных фильмов и авторские композиции. А параллельно с музыкой зрители понаблюдают за художественной водной анимацией.
Когда: 12 января, 19:00
Где: Национальная музыкальная академия имени П. Чайковского, улица Архитектора Городецкого, 1-3/11
Сколько стоит: 150-550 гривен/час.
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