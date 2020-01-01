Что ждет представителей Зодиакального круга в работе и любви.

Гороскоп на 9 января 2020 для всех знаков Зодиака Pinterest

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Гороскоп на 9 января 2020:

Овен

У Овнов сегодня будет много рисковых ситуаций, которые смогут решиться в вашу пользу - главное в этот день полагаться на собственное мнение и не слушать некомпетентных людей.

Телец

Сегодня лучше не нервничать по пустякам и воздержаться от резких решений. Больше времени уделяйте семье и друзьям.

Близнецы

У Близнецов сегодня может быть долгожданная встреча, которая способна изменить вашу жизнь. Вечером сходите на свидание или погуляйте по городу.

Рак

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Ракам сегодня нужно стараться не реагировать остро на непринципиальные для вас проблемы. Помните, что ситуации приходят и уходят, а нервная система у вас одна. Вечер проведите в компании добрых друзей.

Лев

Львам сегодня стоит больше времени посвятить делу, которое любите. Задумайтесь о новых хобби. Вечер проведите с семьей или в компании близких друзей.

Дева

Девам стоит отпустить ситуацию, если она не нашла пока своего разрешения. День хорош для "очистки" своего окружения от случайных людей и генеральной уборки.

Весы

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У Весов наступает период, когда удача будет улыбаться вам почти во всех сферах жизни. Старайтесь использовать этот продуктивный день по максимуму. Вечером хорошо идти на свидание или на вечеринку.

Скорпион

Скорпионы сегодня хороши в общении, знакомстве с новыми людьми и выполнении ответственных заданий. Вечер проведите с близким человеком.

Стрелец

Стрельцам сегодня стоит браться за одно дело и обязательно довести его до конца, не размениваясь на мелочи. Вечер проведите с родными или спонтанно поедьте на интересное арт мероприятие.

Козерог

Козерогам сегодня не стоит верить людям на слово - обязательно перепроверяйте факты. Не стоит перенагружать себя и выполнять всю работу самому - обращайтесь к более компетентным коллегам. Вечер проведите с родными.

Водолей

Водолеям сегодня хорошо выполнять творческую работу, ездить в командировки или знакомиться с людьми. Успех дел будет зависеть от того, насколько вам интересно. Вечер проведите с любимыми.

Рыбы

Рыбам сегодня будет комфортно работать в коллективе - даже новом. Возможны неожиданные выплаты. Вечер проведите на прогулке или в спортзале.

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