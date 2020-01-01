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Гороскоп на 9 января 2020 для всех знаков Зодиака

Спецтема: Астрология
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Что ждет представителей Зодиакального круга в работе и любви.

Гороскоп на 9 января 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 9 января 2020 для всех знаков Зодиака
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Гороскоп на 9 января 2020: 

  • Овен

У Овнов сегодня будет много рисковых ситуаций, которые смогут решиться в вашу пользу - главное в этот день полагаться на собственное мнение и не слушать некомпетентных людей. 

  • Телец

Сегодня лучше не нервничать по пустякам и воздержаться от резких решений. Больше времени уделяйте семье и друзьям.

  • Близнецы

У Близнецов сегодня может быть долгожданная встреча, которая способна изменить вашу жизнь. Вечером сходите на свидание или погуляйте по городу.

  • Рак

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Ракам сегодня нужно стараться не реагировать остро на непринципиальные для вас проблемы. Помните, что ситуации приходят и уходят, а нервная система у вас одна. Вечер проведите в компании добрых друзей.

  • Лев

Львам сегодня стоит больше времени посвятить делу, которое любите. Задумайтесь о новых хобби. Вечер проведите с семьей или в компании близких друзей.

  • Дева

Девам стоит отпустить ситуацию, если она не нашла пока своего разрешения. День хорош для "очистки" своего окружения от случайных людей и генеральной уборки.

  • Весы

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У Весов наступает период, когда удача будет улыбаться вам почти во всех сферах жизни. Старайтесь использовать этот продуктивный день по максимуму. Вечером хорошо идти на свидание или на вечеринку.

  • Скорпион

Скорпионы сегодня хороши в общении, знакомстве с новыми людьми и выполнении ответственных заданий. Вечер проведите с близким человеком.

  • Стрелец

Стрельцам сегодня стоит браться за одно дело и обязательно довести его до конца, не размениваясь на мелочи. Вечер проведите с родными или спонтанно поедьте на интересное арт мероприятие. 

  • Козерог

Козерогам сегодня не стоит верить людям на слово - обязательно перепроверяйте факты. Не стоит перенагружать себя и выполнять всю работу самому - обращайтесь к более компетентным коллегам. Вечер проведите с родными.

  • Водолей

Водолеям сегодня хорошо выполнять творческую работу, ездить в командировки или знакомиться с людьми. Успех дел будет зависеть от того, насколько вам интересно. Вечер проведите с любимыми.

  • Рыбы

Рыбам сегодня будет комфортно работать в коллективе - даже новом. Возможны неожиданные выплаты. Вечер проведите на прогулке или в спортзале. 

Ранее мы публиковали лунный календарь стрижек на февраль 2020.

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Теги: астрология, Зодиак, гороскоп
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Источник: IVONA bigmir)net

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