Гороскоп на 9 января 2020 для всех знаков Зодиака
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Гороскоп на 9 января 2020:
- Овен
У Овнов сегодня будет много рисковых ситуаций, которые смогут решиться в вашу пользу - главное в этот день полагаться на собственное мнение и не слушать некомпетентных людей.
- Телец
Сегодня лучше не нервничать по пустякам и воздержаться от резких решений. Больше времени уделяйте семье и друзьям.
- Близнецы
У Близнецов сегодня может быть долгожданная встреча, которая способна изменить вашу жизнь. Вечером сходите на свидание или погуляйте по городу.
- Рак
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Ракам сегодня нужно стараться не реагировать остро на непринципиальные для вас проблемы. Помните, что ситуации приходят и уходят, а нервная система у вас одна. Вечер проведите в компании добрых друзей.
- Лев
Львам сегодня стоит больше времени посвятить делу, которое любите. Задумайтесь о новых хобби. Вечер проведите с семьей или в компании близких друзей.
- Дева
Девам стоит отпустить ситуацию, если она не нашла пока своего разрешения. День хорош для "очистки" своего окружения от случайных людей и генеральной уборки.
- Весы
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У Весов наступает период, когда удача будет улыбаться вам почти во всех сферах жизни. Старайтесь использовать этот продуктивный день по максимуму. Вечером хорошо идти на свидание или на вечеринку.
- Скорпион
Скорпионы сегодня хороши в общении, знакомстве с новыми людьми и выполнении ответственных заданий. Вечер проведите с близким человеком.
- Стрелец
Стрельцам сегодня стоит браться за одно дело и обязательно довести его до конца, не размениваясь на мелочи. Вечер проведите с родными или спонтанно поедьте на интересное арт мероприятие.
- Козерог
Козерогам сегодня не стоит верить людям на слово - обязательно перепроверяйте факты. Не стоит перенагружать себя и выполнять всю работу самому - обращайтесь к более компетентным коллегам. Вечер проведите с родными.
- Водолей
Водолеям сегодня хорошо выполнять творческую работу, ездить в командировки или знакомиться с людьми. Успех дел будет зависеть от того, насколько вам интересно. Вечер проведите с любимыми.
- Рыбы
Рыбам сегодня будет комфортно работать в коллективе - даже новом. Возможны неожиданные выплаты. Вечер проведите на прогулке или в спортзале.
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