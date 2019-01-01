Погода в Украине на Крещение 2020
Какой будет погода на Крещение 19 января 2020 во всех областях Украины .
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Совсем скоро, 19 января 2020, православный мир будет праздновать Крещение Господне. По традиции, в этот день ныряют в прорубь. Православные верят, что в день Крещения вода приобретает уникальные целительные свойства. Ранее мы писали, где в Киеве можно безопасно искупаться в проруби. Предлагаем узнать, какой будет погода на Крещение 2020, по прогнозу украинских синоптиков:
Погода во всех регионах Украины.
- Винницкая - +1-3, облачно.
- Волынская (Луцк) - +2-2, возможен дождь или мокрый снег
- Днепропетровская - +2-5,ясно
- Донецкая - 0-6, снег.
- Житомирская - +1-3, облачно.
- Закарпатская (Ужгород) - +5-2, ясно.
- Запорожская - +2-4, переменная облачность.
- Ивано-Франковская - +3+1, дождь
- Киевская - +1-4, возможны осадки.
- Кировоградская - +1-3, дождь.
- Луганская - 0-5, снег.
- Львовская - +3-1, облачно.
- Николаевская - +4-2, облачно.
- Одесская - +4+1, облачно.
- Полтавская - +1-6, мокрый снег
- Ровенская - +2-2, дождь.
- Сумская - 0-6, возможны осадки.
- Тернопольская - +3-2, облачно.
- Харьковская - 0-7, снег с дождем.
- Херсонская - +4-1, облачно.
- Хмельницкая - +2-3, облачно.
- Черкасская - +2-4, возможны осадки.
- Черниговская - 0-5, ясно.
- Черновицкая - +3-0, облачно.
- Севастополь - +7+5, облачно.
- Симферополь - +5+1, облачно.
Ранее мы писали о традициях приготовления кутьи в Сочельник.
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