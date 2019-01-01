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Погода в Украине на Крещение 2020

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Какой будет погода на Крещение 19 января 2020 во всех областях Украины .

Погода в Украине на Крещение 2020
Погода в Украине на Крещение 2020
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Совсем скоро, 19 января 2020, православный мир будет праздновать Крещение Господне. По традиции, в этот день ныряют в прорубь. Православные верят, что в день Крещения вода приобретает уникальные целительные свойства. Ранее мы писали, где в Киеве можно безопасно искупаться в проруби. Предлагаем узнать, какой будет погода на Крещение 2020, по прогнозу украинских синоптиков:

Погода во всех регионах Украины.

  • Винницкая - +1-3, облачно.
  • Волынская (Луцк) -  +2-2, возможен дождь или мокрый снег
  • Днепропетровская - +2-5,ясно
  • Донецкая - 0-6, снег.
  • Житомирская - +1-3, облачно.
  • Закарпатская (Ужгород) - +5-2, ясно. 
  • Запорожская - +2-4, переменная облачность. 
  • Ивано-Франковская - +3+1, дождь
  • Киевская - +1-4, возможны осадки.
  • Кировоградская -  +1-3, дождь.
  • Луганская - 0-5, снег.
  • Львовская - +3-1, облачно.
  • Николаевская - +4-2, облачно. 
  • Одесская - +4+1, облачно.
  • Полтавская - +1-6, мокрый снег
  • Ровенская - +2-2, дождь.
  • Сумская - 0-6, возможны осадки. 
  • Тернопольская - +3-2, облачно.
  • Харьковская - 0-7, снег с дождем.
  • Херсонская - +4-1, облачно.
  • Хмельницкая - +2-3, облачно.
  • Черкасская - +2-4, возможны осадки.
  • Черниговская - 0-5, ясно.
  • Черновицкая - +3-0, облачно.
  • Севастополь - +7+5, облачно.
  • Симферополь - +5+1, облачно.

Ранее мы писали о традициях приготовления кутьи в Сочельник.

 

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Теги: крещение, погода, Погода в Киеве
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Источник: IVONA bigmir)net

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