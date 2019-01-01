Какой будет погода на Крещение 19 января 2020 во всех областях Украины .

Погода в Украине на Крещение 2020 Pinterest

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Совсем скоро, 19 января 2020, православный мир будет праздновать Крещение Господне. По традиции, в этот день ныряют в прорубь. Православные верят, что в день Крещения вода приобретает уникальные целительные свойства. Ранее мы писали, где в Киеве можно безопасно искупаться в проруби. Предлагаем узнать, какой будет погода на Крещение 2020, по прогнозу украинских синоптиков:

Погода во всех регионах Украины.

Винницкая - +1-3, облачно.

Волынская (Луцк) - +2-2, возможен дождь или мокрый снег

Днепропетровская - +2-5,ясно

Донецкая - 0-6, снег.

Житомирская - +1-3, облачно.

Закарпатская (Ужгород) - +5-2, ясно.

Запорожская - +2-4, переменная облачность.

Ивано-Франковская - +3+1, дождь

Киевская - +1-4, возможны осадки.

Кировоградская - +1-3, дождь.

Луганская - 0-5, снег.

Львовская - +3-1, облачно.

Николаевская - +4-2, облачно.

Одесская - +4+1, облачно.

Полтавская - +1-6, мокрый снег

Ровенская - +2-2, дождь.

Сумская - 0-6, возможны осадки.

Тернопольская - +3-2, облачно.

Харьковская - 0-7, снег с дождем.

Херсонская - +4-1, облачно.

Хмельницкая - +2-3, облачно.

Черкасская - +2-4, возможны осадки.

Черниговская - 0-5, ясно.

Черновицкая - +3-0, облачно.

Севастополь - +7+5, облачно.

Симферополь - +5+1, облачно.

Ранее мы писали о традициях приготовления кутьи в Сочельник.

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