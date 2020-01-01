Что ждет сегодня представителей Зодиакального круга в работе и любви.

Гороскоп на 6 января 2020 для всех знаков Зодиака Pinterest

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Гороскоп на 6 января 2020:

Овен

У Овнов возможны приятные перемены в жизни - сегодня возможны длительные поездки, командировки и удачные покупки. Вечер проведите с друзьями или с родными.

Телец

У Тельцов сегодня будет полно энергии, которую стоит использовать в активной работе и реализации зависших проектов. Вечером лучше сходить в спортзал или на пробежку.

Близнецы

У Близнецов могут быть сегодня мелкие разногласия на работе или в бытовых вопросах. Старайтесь найти “отдушину“ и дать себе насладиться хобби, интересным общением или чем-то другим, что вам по-настоящему нравится.

Рак

Ракам не стоит сегодня перенапрягаться физически - старайтесь не перенагружать ноги и нервную систему. Вечер проведите в компании добрых друзей, хорошо побыть с детьми.

Лев

Львам сегодня лучше воздержаться от споров с коллегами и знакомыми. Конфликты, возникшие сегодня, могут затянуться надолго. Вечер проведите с родителями или другими родственниками.

Дева

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Девам сегодня стоит отбросит эгоизм и сосредоточиться на общем благе. Старайтесь ставить коллективные задания превыше всего. Вечер лучше провести с любимым человеком.

Весы

У Весов сегодня возникнет множество вопросов, который будут, так сказать, испытывать вас на прочность. От вашего выбора сегодня будет зависеть ваше душевное равновесие. Вечер лучше провести активно - сходите в спортзал или в клуб.

Скорпион

У Скорпионов могут возникнуть разногласия с сотрудниками на почве недопонимания вашей мотивации - не стоит выпячивать вашу уникальность, чтобы сгладить конфликт - соглашайтесь с чужим мнением.

Стрелец

У Стрельцов продуктивный день, в который вам все будет, что называется, само идти в руки - пользуйтесь удачей. Вечер проведите с родными.

Козерог

У Козерогов будет горячий день со множеством заданий и непредсказуемых поворотов. Сегодня можно совершать недолгие путешествия и средне-дорогие покупки.

Водолей

У Водолеев могут возникнут новые увлечения и хобби. Старайтесь не бросаться в омут с головой в новые влюбленности - помните, вам еще жить на этой грешной земле.

Рыбы

У Рыб могут быть сегодня удачные знакомства, сделки и крупные покупки. Старайтесь быть открытыми на предложения - и они вам буквально посыпятся.

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